https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/genelkurmay-baskani-gerasimov-ukrayna-ordusunun-rusya-topraklarindaki-ilerleyisi-durduruldu-1086596810.html

Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki ilerleyişi durduruldu

Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki ilerleyişi durduruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki ilerleyişinin durdurulduğunu belirtti. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T17:13+0300

2024-08-07T17:13+0300

2024-08-07T17:29+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya genelkurmay başkanlığı

valeriy gerasimov

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

kursk

saldırı

durdurma

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düzenlediği toplantıda Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin bilgi veren Gerasimov, 6 Ağustos tarihinde Moskova saati ile 05.30’da (TSİ ile aynı) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yaklaşık bin kişilik bir birliğin Kursk bölgesinde toprak ele geçirmek amacı ile saldırıya geçtiği bilgisini verdi.Rus birliklerinin gerekli önlemleri alması ile Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki ilerleyişinin durdurulduğuna dikkat çeken Gerasimov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kayıplarının (en az 100 ölü olmak üzere) 315 kişi, (7’si tank olmak üzere) 54 adet zırhlı araç olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.Gerasimov, Kursk bölgesindeki operasyonun düşmanın yenilgiye uğratılması ve sınıra ulaşılması ile tamamlanacağını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/rusya-disisleri-kiev-kursk-bolgesine-barbarca-saldiri-duzenleyerek-panik-yaratmaya-calisti-1086593689.html

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rusya, rusya genelkurmay başkanlığı, valeriy gerasimov, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, saldırı, durdurma