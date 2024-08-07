https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/genelkurmay-baskani-gerasimov-ukrayna-ordusunun-rusya-topraklarindaki-ilerleyisi-durduruldu-1086596810.html
Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki ilerleyişi durduruldu
Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki ilerleyişi durduruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki ilerleyişinin durdurulduğunu belirtti. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T17:13+0300
2024-08-07T17:13+0300
2024-08-07T17:29+0300
ukrayna krizi
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rusya genelkurmay başkanlığı
valeriy gerasimov
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
kursk
saldırı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düzenlediği toplantıda Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin bilgi veren Gerasimov, 6 Ağustos tarihinde Moskova saati ile 05.30’da (TSİ ile aynı) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yaklaşık bin kişilik bir birliğin Kursk bölgesinde toprak ele geçirmek amacı ile saldırıya geçtiği bilgisini verdi.Rus birliklerinin gerekli önlemleri alması ile Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki ilerleyişinin durdurulduğuna dikkat çeken Gerasimov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kayıplarının (en az 100 ölü olmak üzere) 315 kişi, (7’si tank olmak üzere) 54 adet zırhlı araç olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.Gerasimov, Kursk bölgesindeki operasyonun düşmanın yenilgiye uğratılması ve sınıra ulaşılması ile tamamlanacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/rusya-disisleri-kiev-kursk-bolgesine-barbarca-saldiri-duzenleyerek-panik-yaratmaya-calisti-1086593689.html
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rusya, rusya genelkurmay başkanlığı, valeriy gerasimov, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, saldırı, durdurma
rusya, rusya genelkurmay başkanlığı, valeriy gerasimov, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, saldırı, durdurma
Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki ilerleyişi durduruldu
17:13 07.08.2024 (güncellendi: 17:29 07.08.2024)
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Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki ilerleyişinin durdurulduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düzenlediği toplantıda Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısına ilişkin bilgi veren Gerasimov, 6 Ağustos tarihinde Moskova saati ile 05.30’da (TSİ ile aynı) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yaklaşık bin kişilik bir birliğin Kursk bölgesinde toprak ele geçirmek amacı ile saldırıya geçtiği bilgisini verdi.
Rus birliklerinin gerekli önlemleri alması ile Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki ilerleyişinin durdurulduğuna dikkat çeken Gerasimov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kayıplarının (en az 100 ölü olmak üzere) 315 kişi, (7’si tank olmak üzere) 54 adet zırhlı araç olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.
Gerasimov, Kursk bölgesindeki operasyonun düşmanın yenilgiye uğratılması ve sınıra ulaşılması ile tamamlanacağını vurguladı.