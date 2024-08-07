https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesinin-derinliklerine-ilerleyisi-engellendi-1086585758.html

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinin derinliklerine ilerleyişi engellendi

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinin derinliklerine ilerleyişi engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinin derinliklerine doğru ilerleyişinin engellendiğini duyurdu. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T14:00+0300

2024-08-07T14:00+0300

2024-08-07T14:24+0300

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Bakanlığın açıklamasında, “Kursk istikametinde, düzenlenen hava, füze ve topçu saldırılar ile sınır koruma birimlerinin aktif eylemleri sonucu düşmanın Rusya Federasyonu topraklarının derinliklerine ilerleyişi engellendi” ifadesine yer verildi.Rusya sınırındaki Ukrayna ilçelerinde mevzilenen silahlı oluşumları imha etme çalışmalarının gece boyunca devam ettiği belirtilen açıklamada, Sumy bölgesinin 9 yerleşim yerindeki ordu birliklerinin bozguna uğratıldığı kaydedildi.Ukrayna ordusunun bu istikamette 260 asker, Buk M1 hava savunma sistemi ve 7 tank dahil 50 zırhlı savaş aracı kaybettiği bildirildi.Açıklamada, “Ukrayna ordu oluşumlarını imha etme operasyonu devam ediyor” dendi.Rusya Savunma Bakanlığı dün Ukrayna birliklerinin Kursk bölgesindeki Rus mevzilerine yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti. Bakanlık, saldırı girişiminde bulunan sabotaj grubunun bozguna uğratılarak kendi topraklarına çekildiğini belirtmişti.Donbass'ta yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildiRusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 885 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.3 karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun ayrıca 6 tank, ABD yapımı Bradley ve M113 dahil 16 zırhlı savaş aracı ve çok sayıda mühimmat deposu kaybettiği belirtildi.Düzenlenen hava, füze ve İHA saldırıları sonucu Ukrayna ordusuna yakıt ikmal eden bir petrol rafinesi ve paralı askerlerin geçici konuşlanma yeri imha edildi.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde 11 adet ABD yapımı HIMARS ve bir adet Patriot füzesi ile 87 İHA engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/rusya-disisleri-bakanligi-ukrayna-ordusunun-kurska-saldirisi-bir-teror-eylemi-1086584236.html

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