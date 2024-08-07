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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/rusya-disisleri-bakanligi-ukrayna-ordusunun-kurska-saldirisi-bir-teror-eylemi-1086584236.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Kursk’a saldırısı bir terör eylemi
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Kursk’a saldırısı bir terör eylemi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine düzenlediği saldırının, sivilleri hedef alan yeni bir terör eylemi... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T13:10+0300
2024-08-07T13:20+0300
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik Radyosu’na demecinde, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinin Sudja ilçesinde bir ambulansa insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda araç sürücüsü ve sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, “Size söz konusunun ne olduğunu hatırlatmak isterim. Bu, yeni bir terör eylemi. Bu, açık bir şekilde sivil halkı hedef alan bir eylem” dedi.Soruşturma Komitesi ve güvenlik güçlerinin tüm delilleri toplayıp bu konunun mahkemeye varmasını sağlayacağını söyleyen Rus diplomat, Kiev rejiminin teşvik ettiği suçluların hesap vereceğini kaydetti.Durumu düzeltmek için gereken tüm tedbirlerin alınacağından emin olduğunu söyleyen Zaharova, bölge sakinlerine güç ve sabır diledi.Rusya Savunma Bakanlığı dün Ukrayna’dan Kursk bölgesine bir sabotaj ve keşif grubunun saldırı girişiminde bulunduğunu, Rus ordu birlikleri ile çatışmalarda grubun bozguna uğratılarak kendi topraklarına çekildiğini bildirmişti. Çatışmalarda 6 tank olmak üzere düşmana ait 16 zırhlı aracın imha edildiği vurgulanmıştı.Ukrayna ordusu Şebekino’yu bombaladı: İki apartmanda hasar oluştuUkrayna ordusu bugün Rusya’nın Belgorod bölgesinin Şebekino şehrini bombaladı.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, şehir sakinlerinin saldırıdan etkilenmediğini kaydederek iki çok katlı apartmanda ve bir markette hasarın oluştuğunu ve üç otomobilin zarar gördüğünü bildirdi.Novaya Tavoljanka köyünde de bir evin hasar aldığını belirten Gladkov, Şebekino’nun bir kısmının ve iki köyün elektriksiz kaldığını yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/rusyanin-dort-bolgesinde-11-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1086571147.html
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rusya, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kursk, terör eylemi, saldırı, belgorod, vyaçeslav gladkov, şebekino
rusya, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kursk, terör eylemi, saldırı, belgorod, vyaçeslav gladkov, şebekino

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Kursk’a saldırısı bir terör eylemi

13:10 07.08.2024 (güncellendi: 13:20 07.08.2024)
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine düzenlediği saldırının, sivilleri hedef alan yeni bir terör eylemi olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik Radyosu’na demecinde, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinin Sudja ilçesinde bir ambulansa insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda araç sürücüsü ve sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, “Size söz konusunun ne olduğunu hatırlatmak isterim. Bu, yeni bir terör eylemi. Bu, açık bir şekilde sivil halkı hedef alan bir eylem” dedi.
Soruşturma Komitesi ve güvenlik güçlerinin tüm delilleri toplayıp bu konunun mahkemeye varmasını sağlayacağını söyleyen Rus diplomat, Kiev rejiminin teşvik ettiği suçluların hesap vereceğini kaydetti.
Durumu düzeltmek için gereken tüm tedbirlerin alınacağından emin olduğunu söyleyen Zaharova, bölge sakinlerine güç ve sabır diledi.
Rusya Savunma Bakanlığı dün Ukrayna’dan Kursk bölgesine bir sabotaj ve keşif grubunun saldırı girişiminde bulunduğunu, Rus ordu birlikleri ile çatışmalarda grubun bozguna uğratılarak kendi topraklarına çekildiğini bildirmişti. Çatışmalarda 6 tank olmak üzere düşmana ait 16 zırhlı aracın imha edildiği vurgulanmıştı.

Ukrayna ordusu Şebekino’yu bombaladı: İki apartmanda hasar oluştu

Ukrayna ordusu bugün Rusya’nın Belgorod bölgesinin Şebekino şehrini bombaladı.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, şehir sakinlerinin saldırıdan etkilenmediğini kaydederek iki çok katlı apartmanda ve bir markette hasarın oluştuğunu ve üç otomobilin zarar gördüğünü bildirdi.
Novaya Tavoljanka köyünde de bir evin hasar aldığını belirten Gladkov, Şebekino’nun bir kısmının ve iki köyün elektriksiz kaldığını yazdı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
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Rusya’nın dört bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı imha edildi
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