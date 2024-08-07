https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ukrayna-ordusu-kursk-bolgesinde-bir-ambulansa-saldirdi-bir-saglik-gorevlisi-ve-surucu-oldu-1086566667.html

Ukrayna ordusu Kursk bölgesinde bir ambulansa saldırdı: Bir sağlık görevlisi ve sürücü öldü

Ukrayna ordusu Kursk bölgesinde bir ambulansa saldırdı: Bir sağlık görevlisi ve sürücü öldü

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesinin Sudja ilçesinde bir ambulansa insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği, olayda araç sürücüsünün ve... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T01:37+0300

2024-08-07T01:37+0300

2024-08-07T01:37+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov’un Telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Sudja yakınlarında bir ambulansa İHA ile saldırı düzenledi, olayda araç sürücüsü ve bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti, bir doktor yaralandı.Smirnov, “Ukraynalı Naziler Sudja yakınlarında bir ambulansı İHA ile vurdu. Sürücü ve sağlık görevlisi hayatını kaybetti, doktor ise yaralandı. Bizim doktorlarımız gerçek kahramanlardır, ambulanslara saldıran teröristlerden ise mutlaka intikam alınacaktır” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan Kursk bölgesine bir sabotaj ve keşif grubunun saldırı girişiminde bulunduğunu, Rus ordu birlikleri ile çatışmalarda grubun bozguna uğratılarak kendi topraklarına çekildiğini bildirmişti. Çatışmalarda 6 tank olmak üzere düşmana ait 16 zırhlı aracın imha edildiği vurgulanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bozguna-ugratilan-ukraynanin-sabotaj-grubu-kursk-bolgesinden-cekildi-1086559144.html

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