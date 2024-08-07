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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ukrayna-ordusu-kursk-bolgesinde-bir-ambulansa-saldirdi-bir-saglik-gorevlisi-ve-surucu-oldu-1086566667.html
Ukrayna ordusu Kursk bölgesinde bir ambulansa saldırdı: Bir sağlık görevlisi ve sürücü öldü
Ukrayna ordusu Kursk bölgesinde bir ambulansa saldırdı: Bir sağlık görevlisi ve sürücü öldü
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesinin Sudja ilçesinde bir ambulansa insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği, olayda araç sürücüsünün ve... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T01:37+0300
2024-08-07T01:37+0300
ukrayna krizi
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kursk
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
saldırı girişimi
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Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov’un Telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Sudja yakınlarında bir ambulansa İHA ile saldırı düzenledi, olayda araç sürücüsü ve bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti, bir doktor yaralandı.Smirnov, “Ukraynalı Naziler Sudja yakınlarında bir ambulansı İHA ile vurdu. Sürücü ve sağlık görevlisi hayatını kaybetti, doktor ise yaralandı. Bizim doktorlarımız gerçek kahramanlardır, ambulanslara saldıran teröristlerden ise mutlaka intikam alınacaktır” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan Kursk bölgesine bir sabotaj ve keşif grubunun saldırı girişiminde bulunduğunu, Rus ordu birlikleri ile çatışmalarda grubun bozguna uğratılarak kendi topraklarına çekildiğini bildirmişti. Çatışmalarda 6 tank olmak üzere düşmana ait 16 zırhlı aracın imha edildiği vurgulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bozguna-ugratilan-ukraynanin-sabotaj-grubu-kursk-bolgesinden-cekildi-1086559144.html
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rusya, kursk, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, saldırı girişimi, ambulans, iha
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Ukrayna ordusu Kursk bölgesinde bir ambulansa saldırdı: Bir sağlık görevlisi ve sürücü öldü

01:37 07.08.2024
Ukrayna ordusu Kursk bölgesinde bir ambulansa saldırdı
Ukrayna ordusu Kursk bölgesinde bir ambulansa saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesinin Sudja ilçesinde bir ambulansa insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği, olayda araç sürücüsünün ve sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov’un Telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Sudja yakınlarında bir ambulansa İHA ile saldırı düzenledi, olayda araç sürücüsü ve bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti, bir doktor yaralandı.
Smirnov, “Ukraynalı Naziler Sudja yakınlarında bir ambulansı İHA ile vurdu. Sürücü ve sağlık görevlisi hayatını kaybetti, doktor ise yaralandı. Bizim doktorlarımız gerçek kahramanlardır, ambulanslara saldıran teröristlerden ise mutlaka intikam alınacaktır” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan Kursk bölgesine bir sabotaj ve keşif grubunun saldırı girişiminde bulunduğunu, Rus ordu birlikleri ile çatışmalarda grubun bozguna uğratılarak kendi topraklarına çekildiğini bildirmişti. Çatışmalarda 6 tank olmak üzere düşmana ait 16 zırhlı aracın imha edildiği vurgulanmıştı.
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
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