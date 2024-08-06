https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bozguna-ugratilan-ukraynanin-sabotaj-grubu-kursk-bolgesinden-cekildi-1086559144.html

Bozguna uğratılan Ukrayna’nın sabotaj grubu Kursk bölgesinden çekildi

Bozguna uğratılan Ukrayna’nın sabotaj grubu Kursk bölgesinden çekildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan Kursk bölgesine saldırı girişiminde bulunan sabotaj grubunun bozguna uğratılarak kendi topraklarına çekildiğini bildirdi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T20:16+0300

2024-08-06T20:16+0300

2024-08-06T20:32+0300

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rusya savunma bakanlığı

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kursk

yenilgi

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’dan Kursk bölgesine saldırı girişiminde bulunan sabotaj grubu bozguna uğratılarak kendi topraklarına çekilmek durumunda kaldı.Açıklamada, “Topçu birliklerinin ateşi, savaş uçakları ve İHA saldırıları ile düşmana atış hasarı verildi. Bozguna uğratılan Ukrayna sabotaj ve keşif grubu kendi topraklarına çekildi, militanların bir kısmı sınırın hemen bitişiğindeki bölgede tutunmaya çalıştı ve orada Rus ordu birlikleri tarafından bloke edildi” ifadelerine yer verildi.Rus askerlerin, Ukrayna’ya çekilen sabotaj grubunun geri kalan kısımlarına yönelik saldırılarına devam ettiği kaydedildi.Bakanlık, Kursk bölgesinin sınırında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin teçhizatlarının imhasına ilişkin bir video da yayınladı.Bakanlık daha önce Ukrayna birliklerinin bu sabah saatlerinde Kursk bölgesindeki Rus mevzilerine yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu, Rus ordu birlikleri ile çatışmalarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 6’sı tank olmak üzere 16 adet zırhlı aracın imha edildiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/rusya-savunma-bakanligindan-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesine-yonelik-saldirisina-iliskin-aciklama-1086556377.html

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