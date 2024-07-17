https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/zaporojyede-hayatini-kaybeden-rus-savas-muhabiri-juravlyev-memleketi-yekaterinburgda-anildi-1085946533.html

Zaporojye’de hayatını kaybeden Rus savaş muhabiri Juravlyev, memleketi Yekaterinburg’da anıldı

Zaporojye’de hayatını kaybeden Rus savaş muhabiri Juravlyev, memleketi Yekaterinburg’da anıldı

Sputnik Türkiye

Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde görev yaptığı sırada Ukrayna ordusunun düzenlediği misket bombası saldırısı sonucu hayatını kaybeden RIA Novosti savaş... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T17:14+0300

2024-07-17T17:14+0300

2024-07-17T17:16+0300

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Memleketi Yekaterinburg’un Şirokoreçenskoye Mezarlığı’nda bulunan mezarının yanına dikilen anıtı ziyaret eden birçok vatandaş, Juravlyev’i anarak karanfil bıraktı.Sputnik ve RIA Novosti haber ajanslarını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Dmitriy Gornostayev, anıtın açılışında yaptığı konuşmada, “Rostislav her zaman sevdiklerini etrafında toplamayı, onları mutlu etmeyi ve bir savaş muhabirinin zorlu hayatını anlatmayı bilirdi. Gülümsemesi ve nezaketiyle insanları etkilerken, savaşta dahi yaşamı unutmayarak çocuk ve yaşlılara yardım edebilirdi” ifadelerini kullandı.Anıtın açılışına aile üyeleriyle birlikte farklı zamanlarda Juravlyev ile Ukrayna’daki askeri operasyon bölgesinde beraber çalışan savaş muhabirleri katıldı.Temmuz 2023'ün sonunda Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde yasaklı misket bombası kullanımına ilişkin belgesel çekimine başlayan RIA Novosti muhabiri Juravlyev, 22 Temmuz 2023'te, doğum gününden dört gün sonra, Ukrayna ordusunun Zaporojye’ye misket bombası atması sonucu hayatını kaybetmişti.27 Temmuz 2023 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görevi sırasında ölen savaş muhabiri Juravlyev’i Cesaret Nişanı ile ödüllendirdi.Juravlyev’in anısına hitaben hazırlanan anıt levha, Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın başkent Moskova'daki binasında düzenlenen törenle bir gün önce açılırken, anıt levhanın açılışı, Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev tarafından yapıldı.Juravlyev’in anısını yaşatacaklarına vurgu yapan Kiselev, Rossiya Segodnya medya kuruluşunun Moskova Devlet Üniversitesi, Yüksek Ekonomi Okulu ve Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine 50 bin ruble tutarında 'Juravlyev bursu' vereceğini de duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231220/sinir-tanimayan-gazeteciler-rus-savas-muhabirlerini-ukraynada-oldurulenler-listesine-dahil-etmedi-1078654044.html

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