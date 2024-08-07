https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/uc-arap-ulkesi-abdnin-gazzeye-baris-gucu-gonderme-talebini-reddetti-1086579888.html

Üç Arap ülkesi, ABD’nin Gazze’ye barış gücü gönderme talebini reddetti

Üç Arap ülkesi, ABD’nin Gazze’ye barış gücü gönderme talebini reddetti

Sputnik Türkiye

ABD’nin Gazze Şeridi’nde savaş sonrası barış misyonuna katılma talebini Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan’ın reddettiği, Mısır ve BAE’nin bazı şartlar koşarak... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T11:16+0300

2024-08-07T11:16+0300

2024-08-07T11:21+0300

israil- filistin çatışması

gazze şeridi

gazze

abd

israil

suudi arabistan

katar

ürdün

mısır

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan, ABD’nin Gazze Şeridi’nde savaş sonrası barış misyonuna katılma talebini reddetti. Öte yandan Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) misyona katılmayı kabul ettiği bildirildi.The Times of Israel gazetesine konuşan iki kaynak bu bilgiyi doğruladı. Arap kaynak, bu barış misyonun “İsrail’i Filistinlilere karşı korumak” şeklinde görüldüğü için ret cevabı verdiğini söyledi.Mısır ve BAE de misyona katılmak için birkaç şart koştu. Bu şartlar arasında misyonun “iki halk için iki devlet” konsepti kapsamında yapılması talebi yer alıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu konsepti reddediyor.İsrail'in Gazze'ye saldırıları 306. gününde devam ediyorFilistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze'nin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda biri çocuk, biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.İsrail askeri araçları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki Filistinlilerin evlerine ateş açtı. Yoğun ateş sonucu yaralanan Filistinliler Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki Gazze Vadisi Köprüsü ve çevresi İsrail hücumbotları tarafından bombalanırken, savaş uçakları da kampın Salahaddin Caddesi'nde bulunan bir evi hedef aldı.Zeytun, Tel el-Hava mahalleleri İsrail topçularının hedefi oldu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti de İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin doğusunda bulunan Şeyh Zayid binalarının çevresi ve Refah kentinin batısındaki bölgeler de gece boyunca bombalandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/filistin-baskani-abbas-israil-gazzeyi-bati-seriadan-ayiramayacak-1086570896.html

gazze şeridi

gazze

israil

suudi arabistan

katar

ürdün

mısır

birleşik arap emirlikleri (bae)

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gazze şeridi, gazze, abd, israil, suudi arabistan, katar, ürdün, mısır, birleşik arap emirlikleri (bae), barış misyonu, benyamin netanyahu