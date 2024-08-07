Üç Arap ülkesi, ABD’nin Gazze’ye barış gücü gönderme talebini reddetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dicle Olcay, canlı yayın konuğumuz oldu
12:07
82 dk
HABER MASASI
İnstagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Lige doğru: Transferlerde son durum
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: İsrail suikastlerle sonuç alamaz
15:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
AB'den Belarus'a yeni yaptırım
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Irak'ta füze saldırısı: ABD askerleri yaralandı
16:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
SESLİ HABER
Meghan Markle 'intihar' sorusunu yanıtladı
17:16
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den iddia: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Kahramanmaraş’ta inşaat ustası kalmadı’
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin olimpiyat karnesi
18:41
3 dk
SESLİ HABER
Büyük Menderes Nehri ciddi kuraklıklarla karşı karşıya
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL HABER
VPN’in yarattığı tehlike: Casus yazılım mümkün
19:14
9 dk
SESLİ HABER
Görünmez katil tehlikesi: Türkiye de risk altında
19:37
3 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
19:46
11 dk
SESLİ HABER
Konut ve araç satışında yeni dönem
20:04
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
06:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında ‘katalog suç’ tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/uc-arap-ulkesi-abdnin-gazzeye-baris-gucu-gonderme-talebini-reddetti-1086579888.html
Üç Arap ülkesi, ABD’nin Gazze’ye barış gücü gönderme talebini reddetti
Üç Arap ülkesi, ABD’nin Gazze’ye barış gücü gönderme talebini reddetti
Sputnik Türkiye
ABD’nin Gazze Şeridi’nde savaş sonrası barış misyonuna katılma talebini Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan’ın reddettiği, Mısır ve BAE’nin bazı şartlar koşarak... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T11:16+0300
2024-08-07T11:21+0300
israil- filistin çatışması
gazze şeridi
gazze
abd
israil
suudi arabistan
katar
ürdün
mısır
birleşik arap emirlikleri (bae)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086342208_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_759d1b7783cc9b2c77ba184641d2dc5b.jpg
Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan, ABD’nin Gazze Şeridi’nde savaş sonrası barış misyonuna katılma talebini reddetti. Öte yandan Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) misyona katılmayı kabul ettiği bildirildi.The Times of Israel gazetesine konuşan iki kaynak bu bilgiyi doğruladı. Arap kaynak, bu barış misyonun “İsrail’i Filistinlilere karşı korumak” şeklinde görüldüğü için ret cevabı verdiğini söyledi.Mısır ve BAE de misyona katılmak için birkaç şart koştu. Bu şartlar arasında misyonun “iki halk için iki devlet” konsepti kapsamında yapılması talebi yer alıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu konsepti reddediyor.İsrail'in Gazze'ye saldırıları 306. gününde devam ediyorFilistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze'nin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda biri çocuk, biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.İsrail askeri araçları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki Filistinlilerin evlerine ateş açtı. Yoğun ateş sonucu yaralanan Filistinliler Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki Gazze Vadisi Köprüsü ve çevresi İsrail hücumbotları tarafından bombalanırken, savaş uçakları da kampın Salahaddin Caddesi'nde bulunan bir evi hedef aldı.Zeytun, Tel el-Hava mahalleleri İsrail topçularının hedefi oldu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti de İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin doğusunda bulunan Şeyh Zayid binalarının çevresi ve Refah kentinin batısındaki bölgeler de gece boyunca bombalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/filistin-baskani-abbas-israil-gazzeyi-bati-seriadan-ayiramayacak-1086570896.html
gazze şeridi
gazze
israil
suudi arabistan
katar
ürdün
mısır
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086342208_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_7f035fe186069b47e99910a7116dd656.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze şeridi, gazze, abd, israil, suudi arabistan, katar, ürdün, mısır, birleşik arap emirlikleri (bae), barış misyonu, benyamin netanyahu
gazze şeridi, gazze, abd, israil, suudi arabistan, katar, ürdün, mısır, birleşik arap emirlikleri (bae), barış misyonu, benyamin netanyahu

Üç Arap ülkesi, ABD’nin Gazze’ye barış gücü gönderme talebini reddetti

11:16 07.08.2024 (güncellendi: 11:21 07.08.2024)
© AA / Ali JadallahGazze Şeridi'nde günlük yaşam
Gazze Şeridi'nde günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© AA / Ali Jadallah
Abone ol
ABD’nin Gazze Şeridi’nde savaş sonrası barış misyonuna katılma talebini Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan’ın reddettiği, Mısır ve BAE’nin bazı şartlar koşarak misyona katılmayı kabul ettiği belirtildi.
Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan, ABD’nin Gazze Şeridi’nde savaş sonrası barış misyonuna katılma talebini reddetti. Öte yandan Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) misyona katılmayı kabul ettiği bildirildi.
The Times of Israel gazetesine konuşan iki kaynak bu bilgiyi doğruladı. Arap kaynak, bu barış misyonun “İsrail’i Filistinlilere karşı korumak” şeklinde görüldüğü için ret cevabı verdiğini söyledi.
Mısır ve BAE de misyona katılmak için birkaç şart koştu. Bu şartlar arasında misyonun “iki halk için iki devlet” konsepti kapsamında yapılması talebi yer alıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu konsepti reddediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 306. gününde devam ediyor

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze'nin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda biri çocuk, biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.
İsrail askeri araçları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki Filistinlilerin evlerine ateş açtı. Yoğun ateş sonucu yaralanan Filistinliler Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.
Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki Gazze Vadisi Köprüsü ve çevresi İsrail hücumbotları tarafından bombalanırken, savaş uçakları da kampın Salahaddin Caddesi'nde bulunan bir evi hedef aldı.
Zeytun, Tel el-Hava mahalleleri İsrail topçularının hedefi oldu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti de İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin doğusunda bulunan Şeyh Zayid binalarının çevresi ve Refah kentinin batısındaki bölgeler de gece boyunca bombalandı.
Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
DÜNYA
Filistin Başkanı Abbas: İsrail, Gazze’yi Batı Şeria’dan ayıramayacak
07:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала