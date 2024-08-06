https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/turkiye-voleybol-federasyonu-baskani-ustundag-malatyali-vargas-demek-ki-kayisi-iyi-geliyor-1086547776.html

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: Malatyalı Vargas, demek ki kayısı iyi geliyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: Malatyalı Vargas, demek ki kayısı iyi geliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın koleksiyonundaki... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T16:09+0300

2024-08-06T16:09+0300

2024-08-06T16:09+0300

spor

türkiye a milli kadın voleybol takımı

türk a milli kadın voleybol takımı

mehmet akif üstündağ

melissa vargas

2024 paris olimpiyatları

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Mehmet Akif Üstündağ, ay-yıldızlı takımın, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen oyunların çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek yarı finale çıktığı maçın ardından sorularını yanıtladı.Kazanılan başarının sevincini yaşadıklarını anlatan Üstündağ, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Geçen yıl Avrupa ve FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu yaşadık. Geldiğimiz nokta tarihi bir başarı. Hem voleybol hem de takım sporları tarihimizde ilk kez yarı finali yakaladık. Yarı finali değil finali nasıl oynarız diye düşünüyoruz. Maç maç gidiyoruz. 6 maçlık bir periyodun artık iki maçı kaldı. Akşam İtalya-Sırbistan maçının galibi (yarı finalde) rakibimiz olacak" diye konuştu.Mehmet Akif Üstündağ, karşılaşma öncesinde Çin'in favori gösterildiğini belirterek, şunları kaydetti:A Milli Kadın Takımı'nın Çin karşısında çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Üstündağ, "En çok gurur duyduğum konu takımın inanmışlığı ve son topa kadar mücadele etmesi. İnanılmaz mücadele ettiler. Bu çok mutlu etti bizi. Dördüncü sete çok kötü başladık. Aradaki fark bir ara 10 sayıya kadar çıktı. Farkı 3 sayıya kadar düşürdük ama seti bitiremedik. Karar setinde ise muhteşem ve inanılmaz bir dönüş yaptık. 10. sayından sonra son 5 sayıda defans ve hücumu çok iyi yaptık" ifadelerini kullandı.Üstündağ, madalya hedefiyle ilgili soruya "Eksiğimiz bu diyorsun, Allah konuşturdu seni. Maç maç gidelim. Yarı finalde rakibi görelim. O maçı geçince sahaya final için çıkarsak, korkmayın madalya bizim olur" cevabını verdi.'Malatyalı Vargas'a kayısı iyi geliyor'Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli oyuncu Melissa Vargas'ın Çin karşısında sergilediği üstün performans hakkında, "Malatyalı Vargas, demek ki kayısı iyi geliyor. İnanılmaz bir performans sergiledi" dedi.Melissa Vargas'ın çok iyi bir karaktere sahip olduğunu anlatan Üstündağ, "Muhteşem oyun disiplinini ön planda tutuyor. Arkadaşlığı mükemmel. Daha ne yapsın? Geldiği günden beri kötü bir maçı yok. Her şeyiyle elinden geleni yapıyor. 'Can kurban' diyorum. Bu formanın hakkını veriyor. Her şeyiyle bu ülkenin evladı. Çok seviyorum" değerlendirmesinde bulundu.'Sabredelim 2 maçımız kaldı'Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Takım'ın teknik heyetinin kadro tercihi hakkında oyunlar öncesinde yapılan tartışma ve eleştirilerle ilgili şunları kaydetti:

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