https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/turkiye-israil-aleyhindeki-soykirim-davasina-mudahillik-beyanini-sundu-1086594194.html
Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını sundu
Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını sundu
Sputnik Türkiye
Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını sundu. Dışişleri Bakanı Fidan "Soykırımı durdurmak için... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T16:37+0300
2024-08-07T16:37+0300
2024-08-07T16:49+0300
dünya
israil
soykırım
türkiye
uluslararası adalet divanı
hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuzu Uluslararası Adalet Divanı'na az önce sunduk" açıklamasında bulundu.Fidan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
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israil, soykırım, türkiye, uluslararası adalet divanı, hakan fidan
israil, soykırım, türkiye, uluslararası adalet divanı, hakan fidan
Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını sundu
16:37 07.08.2024 (güncellendi: 16:49 07.08.2024)
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Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını sundu. Dışişleri Bakanı Fidan "Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı; İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır. Türkiye, bu yolda elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir" değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuzu Uluslararası Adalet Divanı'na az önce sunduk" açıklamasında bulundu.
Fidan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"İşlediği suçların cezasız kalmasından cesaret alan İsrail, her geçen gün daha fazla masum Filistinliyi öldürüyor. Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı; İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır. Türkiye, bu yolda elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir."