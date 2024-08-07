Hamas'ın İran Temsilcisi Kaddumi: Haniye suikastinin ABD'nin dahli olmadan düzenlenmesi mümkün değil
16:15 07.08.2024 (güncellendi: 17:24 07.08.2024)
© AFP 2023 / SAID KHATIBİsmail Haniye
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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Hamas Hareketi, Haniye suikastinde parmağı olan güçlere ilişkin değerlendirmelerine devam ediyor.
Hamas Hareketi İran Temsilcisi Halid Kaddumi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastin ABD'nin dahli olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Sputnik'e demeç veren Kaddumi, "Deneyimlerimize göre bu tür olaylar ABD'nin izni olmadan gerçekleşemez. Eğer bu doğruysa, ABD'nin söylem ve eylemleri arasında bir çelişki var demektir" dedi.
Washington'u İsrail'in ana suç ortağı olarak niteleyen Kaddumi, 'ABD'nin soykırım ve katliamların ana ve aktif katılımcısı olduğunu' söyleyebileceklerinin altını çizdi.
Kaddumi, ABD'nin bu politikası sonucunda Ortadoğu'da güvenliğin azaldığını ve gerilimin tırmandığını vurguladı.
Sputnik'e demeç veren Kaddumi, "Deneyimlerimize göre bu tür olaylar ABD'nin izni olmadan gerçekleşemez. Eğer bu doğruysa, ABD'nin söylem ve eylemleri arasında bir çelişki var demektir" dedi.
Washington'u İsrail'in ana suç ortağı olarak niteleyen Kaddumi, 'ABD'nin soykırım ve katliamların ana ve aktif katılımcısı olduğunu' söyleyebileceklerinin altını çizdi.
Kaddumi, ABD'nin bu politikası sonucunda Ortadoğu'da güvenliğin azaldığını ve gerilimin tırmandığını vurguladı.
'Haniye uykusunda öldürüldü'
Kaddumi, suikastin Haniye uykudayken düzenlendiğini ve Hamas liderinin yıkılan duvarların enkazı altında kaldığını söyledi.
Kaddumi, o gece Haniye'nin kaldığı dairenin birkaç kat altında konakladığını ve olaydan 15 dakika sonra, güvenlik görevlileri izin verir vermez Haniye'nin yanına girdiğini de belirtti.
Kaddumi, o gece Haniye'nin kaldığı dairenin birkaç kat altında konakladığını ve olaydan 15 dakika sonra, güvenlik görevlileri izin verir vermez Haniye'nin yanına girdiğini de belirtti.