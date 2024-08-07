https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ato-baskani-barandan-enflasyon-degerlendirmesi-alinan-tedbirler-de-sonuc-vermeye-basladi-1086595003.html
ATO Başkanı Baran'dan enflasyon değerlendirmesi: 'Alınan tedbirler sonuç vermeye başladı'
ATO Başkanı Baran'dan enflasyon değerlendirmesi: 'Alınan tedbirler sonuç vermeye başladı'
Sputnik Türkiye
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Baran yaptığı açıklamada, 'başardık' diyecek noktada olmadıklarını ancak enflasyon ile mücadelenin kararlılıkla... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T16:48+0300
2024-08-07T16:48+0300
2024-08-07T16:49+0300
ekonomi
ato
ankara ticaret odası (ato)
gürsel baran
enflasyon
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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, enflasyon düzeltmesinin vergisel bir sonuç doğurmadan muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Baran, ATO'da düzenlenen "Enflasyon düzeltmesi, muhasebesi midir?" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, enflasyon muhasebesi uygulamasının 2003 yılı sonunda vergi sistemine dahil edildiğini anımsattı.Sistemin enflasyonun düşmesi nedeniyle bir daha uygulanmadığını aktaran Baran, enflasyon muhasebesinin geçen yıla ait bilançolarda vergisel bir sonuç doğurmadan uygulanmaya başladığını bildirdi.Baran, sistemin, bu yıl itibarıyla da vergisel sonuç doğuracak şekilde uygulandığını, enflasyon kaynaklı fiyat artışları nedeniyle işletmelerin kar etmiş gibi göründüğünü söyledi.'Alınan tedbirler de sonuç vermeye başladı'Türkiye'de enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret eden Baran, "Alınan tedbirler de sonuç vermeye başladı. Enflasyonda ivmenin aşağı yöne evrildiğini gördük. Ancak henüz 'başardık' diyecek noktada değiliz" dedi.Baran, enflasyon düzeltmesinin mükellefleri ilave vergi yüküyle karşı karşıya bırakabileceğine dikkati çekerek şu cümleleri kaydetti:
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ato, ankara ticaret odası (ato), gürsel baran, enflasyon
ato, ankara ticaret odası (ato), gürsel baran, enflasyon
ATO Başkanı Baran'dan enflasyon değerlendirmesi: 'Alınan tedbirler sonuç vermeye başladı'
16:48 07.08.2024 (güncellendi: 16:49 07.08.2024)
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Baran yaptığı açıklamada, 'başardık' diyecek noktada olmadıklarını ancak enflasyon ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret ederek alınan tedbirlerin sonuç vermeye başladığını vurguladı.
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, enflasyon düzeltmesinin vergisel bir sonuç doğurmadan muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Baran, ATO'da düzenlenen "Enflasyon düzeltmesi, muhasebesi midir?" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, enflasyon muhasebesi uygulamasının 2003 yılı sonunda vergi sistemine dahil edildiğini anımsattı.
Sistemin enflasyonun düşmesi nedeniyle bir daha uygulanmadığını aktaran Baran, enflasyon muhasebesinin geçen yıla ait bilançolarda vergisel bir sonuç doğurmadan uygulanmaya başladığını bildirdi.
Baran, sistemin, bu yıl itibarıyla da vergisel sonuç doğuracak şekilde uygulandığını, enflasyon kaynaklı fiyat artışları nedeniyle işletmelerin kar etmiş gibi göründüğünü söyledi.
'Alınan tedbirler de sonuç vermeye başladı'
Türkiye'de enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret eden Baran, "Alınan tedbirler de sonuç vermeye başladı. Enflasyonda ivmenin aşağı yöne evrildiğini gördük. Ancak henüz 'başardık' diyecek noktada değiliz" dedi.
Baran, enflasyon düzeltmesinin mükellefleri ilave vergi yüküyle karşı karşıya bırakabileceğine dikkati çekerek şu cümleleri kaydetti:
Enflasyon düzeltmesi hesaplamalarıyla ortaya çıkacak farklardan dolayı mükelleflere ilave vergi çıkması, vergi adaletini zedeleyecek bir durumdur. Ekonominin ve vergi gelirlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak öncelikli konumuz olmalı ve enflasyon düzeltmesinin vergisel bir sonuç doğurmadan, muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi ve öyle uygulanması sağlanmalıdır.