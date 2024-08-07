Trabzonspor'dan 'Kartal tesisleri'ne ilişkin açıklama

"Kamuoyunda, 'Kartal tesisleri' olarak adlandırılan ve geçtiğimiz aylarda irtifak hakkı sona ermiş olan İstanbul ili Kartal ilçesindeki tesislerin irtifak hakkı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın oluru doğrultusunda 30 yıl süreyle kulübümüz adına daimi ve müstakil üst hakkı tesisi olarak tescil edilmiştir. Aynı şekilde, kulübümüzün ana merkezi olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri havaalanı altı Trabzon adresindeki, halihazırda kullanmakta olduğumuz tesislerin yaklaşık 40 bin metrekarelik alanının irtifak hakkı da yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın oluru ile yeniden 29 yıllık süre için kulübümüze tahsis edilmiştir."