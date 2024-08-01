https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/trabzonspor-uefa-avrupa-ligi-2-eleme-turunda-ruzomberoku-sahasinda-1-0-yenerek-tur-atladi-1086423097.html
Trabzonspor tur atladı
Trabzonspor tur atladı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u sahasında 1-0 yenerek tur atladı. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T22:24+0300
2024-08-01T22:24+0300
2024-08-01T22:50+0300
trabzonspor
spor
slovakya
futbol
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uefa avrupa ligi
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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Ruzomberok'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.İlk yarı12. dakikada soldan ceza alanına giren Trezeguet'in, kaleye gönderdiği topa arka direk dibinde Visca dokunamayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.23. dakikada sağ tarafta Visca'nın pasında, altıpas çizgisi üzerinde Trezeguet'in şutunda, kaleci Furhwald iki hamlede topu kontrol ederek büyük bir tehlikeyi önledi.28. dakikada Tucny'in soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Chrien'in kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.36. dakikada kaleci Uğurcan Çakır, konuk takıma gol izni vermedi. Sağ taraftan yapılan ortada Hladik'in çıkardığı topu altıpas içinde Chrien kaleye gönderdi. Ancak Uğurcan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa uzanarak iki hamlede kontrol etti.İlk yarı golsüz sona erdi.İkinci yarı54. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde kaleci Furhwald ile karşı karşıya kalan Draguş'un şutunda top direğin dibinden auta çıktı.63. dakikada Hladik'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Lavrincik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Cihan Çanak'ın pasında sağ tarafta Visca topu Draguş'a çıkardı. Bu futbolcu da hafif sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-072. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Furhwald topun sahibi oldu.90. dakikada Enis Destan'ın sağ çaprazından şutunda kaleci Fruhwald topu kornere çeldi.Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3. eleme turuna yükseldi.
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trabzonspor, slovakya, futbol, seyircisiz maç, uefa avrupa ligi
trabzonspor, slovakya, futbol, seyircisiz maç, uefa avrupa ligi
Trabzonspor tur atladı
22:24 01.08.2024 (güncellendi: 22:50 01.08.2024)
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u sahasında 1-0 yenerek tur atladı.
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Ruzomberok'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
12. dakikada soldan ceza alanına giren Trezeguet'in, kaleye gönderdiği topa arka direk dibinde Visca dokunamayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.
23. dakikada sağ tarafta Visca'nın pasında, altıpas çizgisi üzerinde Trezeguet'in şutunda, kaleci Furhwald iki hamlede topu kontrol ederek büyük bir tehlikeyi önledi.
28. dakikada Tucny'in soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Chrien'in kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.
36. dakikada kaleci Uğurcan Çakır, konuk takıma gol izni vermedi. Sağ taraftan yapılan ortada Hladik'in çıkardığı topu altıpas içinde Chrien kaleye gönderdi. Ancak Uğurcan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa uzanarak iki hamlede kontrol etti.
İlk yarı golsüz sona erdi.
54. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde kaleci Furhwald ile karşı karşıya kalan Draguş'un şutunda top direğin dibinden auta çıktı.
63. dakikada Hladik'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Lavrincik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Cihan Çanak'ın pasında sağ tarafta Visca topu Draguş'a çıkardı. Bu futbolcu da hafif sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
72. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Furhwald topun sahibi oldu.
90. dakikada Enis Destan'ın sağ çaprazından şutunda kaleci Fruhwald topu kornere çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3. eleme turuna yükseldi.