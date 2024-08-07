https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/tmo-kabuklu-findik-alim-esaslarini-acikladi-19-agustosta-baslayacak-1086600124.html

TMO, kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı: '19 Ağustos'ta başlayacak'

TMO, kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı: '19 Ağustos'ta başlayacak'

Sputnik Türkiye

Toprak Mahsülleri Ofisi'nden (TMO) yapılan açıklamada, fındık piyasalarında istikrarın sağlanması, üreticilerin pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılarak... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T17:54+0300

2024-08-07T17:54+0300

2024-08-07T17:54+0300

türkiye

tmo

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

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fiyat

ücret

alım

çiftçi kayıt sistemi

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Bu kapsamda, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre uygulanacak alım fiyatlarının Giresun kalite için kilogram başına 132 lira, levant kalite için kilogram başına 130 lira, sivri kalite için kilogram başına 125 lira olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, yüksek randımanlı fındığa geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzde 2 (kilogram başına 2.6 lira) randıman farkı ilave edileceği kaydedildi.'Kabuklu fındık alımları 19 Ağustos'ta başlayacak'Kabuklu fındık alımlarının 19 Ağustos'tan itibaren ilk etapta 14 noktada başlayacağı, hasat durumuna göre 60 noktaya kadar çıkarılabileceği belirtilen açıklamada, alımların 'randevulu' yapılacağı, randevu sisteminin tüm alım noktaları için 12 Ağustos saat 09.00'dan itibaren aktif hale getirileceği bildirildi.Fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıklarının tamamlandığına işaret edilen açıklamada, Ofis'in kabuklu fındık alımlarını fiziksel analizle yapacağına dikkat çekildi.'Eski ile yeni yıl mahsullerinin karışımı olan ürünler alınmayacak'Kabuklu fındık alım esaslarına da yer verilen açıklamada, rutubet oranı yüzde 6.5'e kadar, sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altı, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 7 ve altı, yabancı madde oranı (taş, toprak vb.) yüzde 0.5 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 10 ve altında olan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı tüm fındıkların satın alınacağı ifade edildi.Eski yıl mahsulü ve eski ile yeni yıl mahsullerinin karışımı olan ürünlerin 'kesinlikle satın alınmayacağının' altı çizilen açıklamada, üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri ve ürünlerini belirtilen standartlara göre hazırlamaları gerektiği bildirildi.Açıklamada, çiftçilerin Tarım ve Orman il/ilçe müdürlükleriyle irtibata geçerek 2024 yılı için ÇKS bilgilerini güncellemelerinin ve ürünlerini randevu tarihinde TMO alım noktalarına getirmelerinin önem arz ettiği kaydedildi.Ürün bedeli 45 gün içerisinde yatırılacakÜrün bedeli ödemelerinin ürün teslimatını takip eden 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesabına aktarılacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada, alım noktalarının bağlı bulunduğu başmüdürlüklerin irtibat numaraları da paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/20242025-donemi-findik-alim-fiyatlari-aciklandi-1086435052.html

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tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), fındık, fiyat, ücret, alım, çiftçi kayıt sistemi