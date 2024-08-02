https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/20242025-donemi-findik-alim-fiyatlari-aciklandi-1086435052.html
2024/2025 dönemi fındık alım fiyatları açıklandı
2024/2025 dönemi fındık alım fiyatları açıklandı
Sputnik Türkiye
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını duyurdu. Levant kalite fındığın kilogramı 130 TL, Giresun kalite fındığın... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T11:28+0300
2024-08-02T11:28+0300
2024-08-02T11:38+0300
ekonomi
fındık
fındık
fındık üreticisi
fındık üretimi
karadeniz fındık ve mamulleri ihracatçıları birliği
tmo
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması, pazarlama kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla fiyatların hasat dönemi öncesinde belirlendiği vurgulandı.Fındık alım fiyatları 2024 yılı için ne kadar oldu?2024/2025 sezonu için belirlenen kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekilde:Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği dikkate alındığında, levant kalite fındığın ortalama fiyatı 133 TL/Kg, Giresun kalite fındığın ortalama fiyatı ise 135 TL/Kg olacak. Ayrıca, 50 randıman üzerindeki her +1 randıman için 1.30 TL/Kg ilave fiyat verilecek.TMO fındık alım randevusuTMO, fındık alımları konusunda teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı. Üreticiler, 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri, www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecek. Kabuklu fındık alımları, önceki yıllarda olduğu gibi randevulu sistemle yürütülecek.Üreticilerin, TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten kaynaklı sorunlar yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya özen göstermeleri gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/uzmani-rakami-3-bin-750-lira-olarak-guncelledi-gram-altinda-yil-sonu-beklentisi-ne-1086431375.html
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fındık fiyatı, fındık alım fiyatları, fındık alım fiyatları 2024, fındık fiyatı 2024, fındık fiyatı güncel, fındık fiyatı ne zaman açıklanacak 2024
2024/2025 dönemi fındık alım fiyatları açıklandı
11:28 02.08.2024 (güncellendi: 11:38 02.08.2024)
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını duyurdu. Levant kalite fındığın kilogramı 130 TL, Giresun kalite fındığın kilogramı ise 132 TL olarak belirlendi. Kabuklu fındık alımları, 19 Ağustos'ta başlayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması, pazarlama kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla fiyatların hasat dönemi öncesinde belirlendiği vurgulandı.
Fındık alım fiyatları 2024 yılı için ne kadar oldu?
2024/2025 sezonu için belirlenen kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekilde:
Levant kalite fındık:
130 TL/Kg
Giresun kalite fındık:
132 TL/Kg
Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği dikkate alındığında, levant kalite fındığın ortalama fiyatı 133 TL/Kg, Giresun kalite fındığın ortalama fiyatı ise 135 TL/Kg olacak. Ayrıca, 50 randıman üzerindeki her +1 randıman için 1.30 TL/Kg ilave fiyat verilecek.
TMO fındık alım randevusu
TMO, fındık alımları
konusunda teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı. Üreticiler, 12 Ağustos'tan itibaren
TMO iş yerleri, www.tmo.gov.tr
adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecek. Kabuklu fındık alımları,
önceki yıllarda olduğu gibi randevulu sistemle yürütülecek.
Üreticilerin, TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten kaynaklı sorunlar yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya özen göstermeleri gerekiyor.