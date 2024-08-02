https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/20242025-donemi-findik-alim-fiyatlari-aciklandi-1086435052.html

2024/2025 dönemi fındık alım fiyatları açıklandı

2024/2025 dönemi fındık alım fiyatları açıklandı

Sputnik Türkiye

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını duyurdu. Levant kalite fındığın kilogramı 130 TL, Giresun kalite fındığın... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T11:28+0300

2024-08-02T11:28+0300

2024-08-02T11:38+0300

ekonomi

fındık

fındık

fındık üreticisi

fındık üretimi

karadeniz fındık ve mamulleri ihracatçıları birliği

tmo

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması, pazarlama kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla fiyatların hasat dönemi öncesinde belirlendiği vurgulandı.Fındık alım fiyatları 2024 yılı için ne kadar oldu?2024/2025 sezonu için belirlenen kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekilde:Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği dikkate alındığında, levant kalite fındığın ortalama fiyatı 133 TL/Kg, Giresun kalite fındığın ortalama fiyatı ise 135 TL/Kg olacak. Ayrıca, 50 randıman üzerindeki her +1 randıman için 1.30 TL/Kg ilave fiyat verilecek.TMO fındık alım randevusuTMO, fındık alımları konusunda teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı. Üreticiler, 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri, www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecek. Kabuklu fındık alımları, önceki yıllarda olduğu gibi randevulu sistemle yürütülecek.Üreticilerin, TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten kaynaklı sorunlar yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya özen göstermeleri gerekiyor.

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