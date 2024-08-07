TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Korsan yayını keseceğiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dicle Olcay, canlı yayın konuğumuz oldu
12:07
82 dk
HABER MASASI
İnstagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Lige doğru: Transferlerde son durum
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: İsrail suikastlerle sonuç alamaz
15:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
AB'den Belarus'a yeni yaptırım
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Irak'ta füze saldırısı: ABD askerleri yaralandı
16:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
SESLİ HABER
Meghan Markle 'intihar' sorusunu yanıtladı
17:16
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den iddia: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Kahramanmaraş’ta inşaat ustası kalmadı’
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin olimpiyat karnesi
18:41
3 dk
SESLİ HABER
Büyük Menderes Nehri ciddi kuraklıklarla karşı karşıya
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL HABER
VPN’in yarattığı tehlike: Casus yazılım mümkün
19:14
9 dk
SESLİ HABER
Görünmez katil tehlikesi: Türkiye de risk altında
19:37
3 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
19:46
11 dk
SESLİ HABER
Konut ve araç satışında yeni dönem
20:04
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
06:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında ‘katalog suç’ tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
GÜN ORTASI
Kira artışlarının önüne nasıl geçilebilir?
12:00
89 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
16:08
2 dk
SESLİ HABER
Bodrum’da sular günlerce kesik kalacak
16:21
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden ırkçı sözler: İyi Rus yoktur
16:34
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını: Filistinlilere yönelik sistematik işkence var
16:56
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/tff-baskani-ibrahim-haciosmanoglu-korsan-yayini-kesecegiz-1086580933.html
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Korsan yayını keseceğiz
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Korsan yayını keseceğiz
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gelecek sezondan itibaren özel bir yazılım ekibiyle Süper Lig'de korsan yayını... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T11:52+0300
2024-08-07T11:52+0300
spor
futbol
ibrahim hacıosmanoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff)
korsan
yayın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086319547_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_9bf9573aa15f6ea790b328b3af3eab01.jpg
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yayıncı kuruluş beINSPORTS'a açıklamalarda bulunduSüper Lig'de görev alan 'hakemlerin maaşlarını 2 katına çıkaracağını' belirten Hacıosmanoğlu, Video Yardımcı Hakem uygulaması için "VAR'da insani hatayı kabul etmiyorum. İki sefer pozisyonu seyredince ben bile görüyorum, orada hata yapma şansı yok." ifadelerini kullandı.Ayrıca Hacıosmanoğlu, özel bir yazılım ekibiyle korsan yayının önüne geçeceklerini söyledi.'Korsan yayını keseceğiz'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/besiktas-maci-sonrasi-galatasaraya-sampiyonlar-ligi-riske-girer-uyarisi-italya-da-soka-girdi-1086499888.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086319547_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_d6e3d358359c9f793bef3acae72cb98a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
futbol, ibrahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), korsan, yayın
futbol, ibrahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), korsan, yayın

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Korsan yayını keseceğiz

11:52 07.08.2024
© TFFTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© TFF
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gelecek sezondan itibaren özel bir yazılım ekibiyle Süper Lig'de korsan yayını engelleyeceklerini söyledi. Ayrıca Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yola devam edeceklerini açıkladı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yayıncı kuruluş beINSPORTS'a açıklamalarda bulundu
Süper Lig'de görev alan 'hakemlerin maaşlarını 2 katına çıkaracağını' belirten Hacıosmanoğlu, Video Yardımcı Hakem uygulaması için "VAR'da insani hatayı kabul etmiyorum. İki sefer pozisyonu seyredince ben bile görüyorum, orada hata yapma şansı yok." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Hacıosmanoğlu, özel bir yazılım ekibiyle korsan yayının önüne geçeceklerini söyledi.

'Korsan yayını keseceğiz'

"Çok güzel bir yazılımcı ekibimiz var. Çok basit bir şekilde direkt o yayınları engelleyebiliyor. Yazılımları hazır. Korsan yayını keseceğiz"

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
SPOR
Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'a 'Şampiyonlar Ligi riske girer' uyarısı: İtalya da 'şoka girdi'
5 Ağustos, 08:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала