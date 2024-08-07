https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/tff-baskani-ibrahim-haciosmanoglu-korsan-yayini-kesecegiz-1086580933.html
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Korsan yayını keseceğiz
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Korsan yayını keseceğiz
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gelecek sezondan itibaren özel bir yazılım ekibiyle Süper Lig'de korsan yayını... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T11:52+0300
2024-08-07T11:52+0300
2024-08-07T11:52+0300
spor
futbol
ibrahim hacıosmanoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff)
korsan
yayın
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yayıncı kuruluş beINSPORTS'a açıklamalarda bulunduSüper Lig'de görev alan 'hakemlerin maaşlarını 2 katına çıkaracağını' belirten Hacıosmanoğlu, Video Yardımcı Hakem uygulaması için "VAR'da insani hatayı kabul etmiyorum. İki sefer pozisyonu seyredince ben bile görüyorum, orada hata yapma şansı yok." ifadelerini kullandı.Ayrıca Hacıosmanoğlu, özel bir yazılım ekibiyle korsan yayının önüne geçeceklerini söyledi.'Korsan yayını keseceğiz'
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futbol, ibrahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), korsan, yayın
futbol, ibrahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), korsan, yayın
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Korsan yayını keseceğiz
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gelecek sezondan itibaren özel bir yazılım ekibiyle Süper Lig'de korsan yayını engelleyeceklerini söyledi. Ayrıca Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yola devam edeceklerini açıkladı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yayıncı kuruluş beINSPORTS'a açıklamalarda bulundu
Süper Lig'de görev alan 'hakemlerin maaşlarını 2 katına çıkaracağını' belirten Hacıosmanoğlu, Video Yardımcı Hakem uygulaması için "VAR'da insani hatayı kabul etmiyorum. İki sefer pozisyonu seyredince ben bile görüyorum, orada hata yapma şansı yok." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Hacıosmanoğlu, özel bir yazılım ekibiyle korsan yayının önüne geçeceklerini söyledi.
'Korsan yayını keseceğiz'
"Çok güzel bir yazılımcı ekibimiz var. Çok basit bir şekilde direkt o yayınları engelleyebiliyor. Yazılımları hazır. Korsan yayını keseceğiz"