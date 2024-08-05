https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/besiktas-maci-sonrasi-galatasaraya-sampiyonlar-ligi-riske-girer-uyarisi-italya-da-soka-girdi-1086499888.html

Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'a 'Şampiyonlar Ligi riske girer' uyarısı: İtalya da 'şoka girdi'

Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'a 'Şampiyonlar Ligi riske girer' uyarısı: İtalya da 'şoka girdi'

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın 5-0'lık tarihi galibiyeti, Süper Kupa'nın 18. sahibi olarak siyah-beyazlı takımın adını tarihe yazdırdı. Galatasaray'da ise teknik direktör Okan... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T08:02+0300

2024-08-05T08:02+0300

2024-08-05T08:02+0300

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Beşiktaş, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yarı yarıya dolu tribünler önünde oynanan mücadelede, siyah-beyazlı takımın golleri Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'ndan geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, taraftarlarını sevince boğdu.Spor yazarlarından Okan Buruk'a eleştiriMilliyet'in deneyimli yazarı Osman Şenher, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oyuncu tercihlerini eleştirdi. Şenher, "İki sene üst üste şampiyon olan bir takımın, böyle bir maçta sıfır hırsla oynamaması kabul edilemez" dedi. Şenher, Galatasaray'ın savunmasında büyük sorunlar yaşadığını ve hücumda etkisiz kaldığını belirtti. "Icardi gibi bir santrfor topla buluşamadan maçı bitirdi" diyen Şenher, defans ve orta sahada ciddi sıkıntılar olduğunu vurguladı.Beşiktaş'ın üstün performansıBeşiktaş, maç boyunca orta sahada üstünlük kurarak, oyunu hızlandırıp goller buldu. Rafa Silva ve Immobile'nin performansları dikkat çekti. Bilal Meşe, "Beşiktaş, daha hazır bir takım görüntüsü verdi. Bütün futbolcular hırslıydı ve galibiyeti hak ettiler" değerlendirmesinde bulundu.İtalyan basınından geniş yankıBeşiktaş'ın tarihi galibiyeti İtalya'da da geniş yankı uyandırdı. İtalyan gazeteleri, Ciro Immobile'nin performansını öne çıkararak, eski Lazio oyuncusunun Türkiye'deki ilk maçında müthiş bir başlangıç yaptığını vurguladı. Sky Sport, "Eski Laziolu, Türkiye'deki ilk kupasını almak için sadece doksan dakika, yeni taraftarlarının kalbini kazanmak için ise sadece yirmi bir saniye yetti" ifadesini kullandı.Immobile ve Icardi Karşılaştırmasıİtalyan spor basını, Immobile ve Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi karşılaştırdı. Tuttomercato, "Icardi anılarda kaldı. Immobile, Icardi'nin Türkiye Süper Kupa'da attığı en hızlı gol rekorunu kırdı" şeklinde yazdı. Calciomercato ise Immobile'nin Beşiktaş'taki macerasına rüya gibi bir başlangıç yaptığını belirtti.

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beşiktaş, galatasaray sk, galatasaray, galatasay kulübü, okan buruk, mauro icardi, derbi