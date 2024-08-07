https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/sigaraya-pes-pese-zam-en-ucuz-ve-en-pahali-fiyatlar-belli-oldu-1086571910.html

Sigaraya peş peşe zam: En ucuz ve en pahalı fiyatlar belli oldu

Sigaraya peş peşe zam: En ucuz ve en pahalı fiyatlar belli oldu

Sputnik Türkiye

Sigaraya yapılan zamlar devam ediyor. BAT sigara grubunda da fiyatlar arttı. Peki, sigara zammı ağustos 2024 için ne kadar oldu? İşte en ucuz ve en pahalı... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

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sigara

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Dün Philip Morris ve JTI grubunda yer alan sigaralara yapılan zammın ardından, bugün de BAT sigara grubunda fiyatlar yükseldi. En ucuz sigara fiyatı 64 TL olurken, en pahalı sigara 85 TL’ye çıktı. Bu fiyat artışları, sigara tiryakilerini daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya bıraktı.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAT sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu. Dündar, "Sigaraya zam yağmuru devam ediyor" ifadesini kullanarak, fiyat artışlarını kamuoyuna bildirdi.Ağustos 2024 sigara fiyatlarıAğustos 2024 itibarıyla sigara fiyatları şu şekilde belirlendi:Zamların etkisiBu zamlarla birlikte, sigara fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor. Artan fiyatlar, sigara tiryakilerini zor durumda bırakırken, sektör temsilcileri ve tüketiciler arasında geniş yankı uyandırdı.

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