https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/sigaraya-pes-pese-zam-en-ucuz-ve-en-pahali-fiyatlar-belli-oldu-1086571910.html
Sigaraya peş peşe zam: En ucuz ve en pahalı fiyatlar belli oldu
Sigaraya peş peşe zam: En ucuz ve en pahalı fiyatlar belli oldu
Sputnik Türkiye
Sigaraya yapılan zamlar devam ediyor. BAT sigara grubunda da fiyatlar arttı. Peki, sigara zammı ağustos 2024 için ne kadar oldu? İşte en ucuz ve en pahalı... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T08:38+0300
2024-08-07T08:38+0300
2024-08-07T08:38+0300
sigara
sigara paketi
sigara yasağı
ekonomi
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
fiyat listesi
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071787693_26:0:803:437_1920x0_80_0_0_5207a95b0a09a7114bd117043279b1f4.jpg
Dün Philip Morris ve JTI grubunda yer alan sigaralara yapılan zammın ardından, bugün de BAT sigara grubunda fiyatlar yükseldi. En ucuz sigara fiyatı 64 TL olurken, en pahalı sigara 85 TL’ye çıktı. Bu fiyat artışları, sigara tiryakilerini daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya bıraktı.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAT sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu. Dündar, "Sigaraya zam yağmuru devam ediyor" ifadesini kullanarak, fiyat artışlarını kamuoyuna bildirdi.Ağustos 2024 sigara fiyatlarıAğustos 2024 itibarıyla sigara fiyatları şu şekilde belirlendi:Zamların etkisiBu zamlarla birlikte, sigara fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor. Artan fiyatlar, sigara tiryakilerini zor durumda bırakırken, sektör temsilcileri ve tüketiciler arasında geniş yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/atmlere-yeni-donem-basliyor-geriye-kullanilabilecek-tek-banknot-kaldi-1086571730.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071787693_123:0:706:437_1920x0_80_0_0_e65093b77df50e08563ed2e9e1239196.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sigara zam, sigara zammı, sigara zammı 2024, sigara fiyatları, güncel sigara fiyatları, son dakika sigara fiyatları, son dakika zam haberi, zam haberi, 2024 zamları, sigara zammı, temmuz 2023 sigara fiyatları, ötv artışı, üfe etkisi, en ucuz sigara fiyatı, sigara fiyat artışı, tüketici bütçesi, sigara tüketimi, sigaraya zam, bat sigara fiyatları, en ucuz sigara fiyatı, en pahalı sigara fiyatı, sigara fiyatları 2024
sigara zam, sigara zammı, sigara zammı 2024, sigara fiyatları, güncel sigara fiyatları, son dakika sigara fiyatları, son dakika zam haberi, zam haberi, 2024 zamları, sigara zammı, temmuz 2023 sigara fiyatları, ötv artışı, üfe etkisi, en ucuz sigara fiyatı, sigara fiyat artışı, tüketici bütçesi, sigara tüketimi, sigaraya zam, bat sigara fiyatları, en ucuz sigara fiyatı, en pahalı sigara fiyatı, sigara fiyatları 2024
Sigaraya peş peşe zam: En ucuz ve en pahalı fiyatlar belli oldu
Sigaraya yapılan zamlar devam ediyor. BAT sigara grubunda da fiyatlar arttı. Peki, sigara zammı ağustos 2024 için ne kadar oldu? İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...
Dün Philip Morris ve JTI grubunda yer alan sigaralara yapılan zammın ardından, bugün de BAT sigara grubunda fiyatlar yükseldi. En ucuz sigara fiyatı 64 TL olurken, en pahalı sigara 85 TL’ye çıktı. Bu fiyat artışları, sigara tiryakilerini daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya bıraktı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAT sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu. Dündar, "Sigaraya zam yağmuru devam ediyor" ifadesini kullanarak, fiyat artışlarını kamuoyuna bildirdi.
Ağustos 2024 sigara fiyatları
Ağustos 2024 itibarıyla sigara fiyatları şu şekilde belirlendi:
Bu zamlarla birlikte, sigara fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor. Artan fiyatlar, sigara tiryakilerini zor durumda bırakırken, sektör temsilcileri ve tüketiciler arasında geniş yankı uyandırdı.