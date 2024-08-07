https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/rusyanin-dort-bolgesinde-11-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1086571147.html
Rusya’nın dört bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya’nın dört bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin batısındaki dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 11 insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T08:03+0300
2024-08-07T08:03+0300
2024-08-07T08:07+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
insansız hava aracı (iha)
iha
hava savunma
hava savunma sistemi
belgorod
kursk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085355216_0:356:3006:2047_1920x0_80_0_0_a5898aa7d6c66cae46e8534529d8c99a.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde 3, Kursk bölgesinde 4, Voronej bölgesinde 2 ve Rostov bölgesinde 2 İHA ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ukrayna-ordusu-kursk-bolgesinde-bir-ambulansa-saldirdi-bir-saglik-gorevlisi-ve-surucu-oldu-1086566667.html
rusya
ukrayna
belgorod
kursk
voronej
rostov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085355216_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_f7eb6e31fd794a025ffef7df34e67830.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, hava savunma sistemi, belgorod, kursk, voronej, rostov
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, hava savunma sistemi, belgorod, kursk, voronej, rostov
Rusya’nın dört bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı imha edildi
08:03 07.08.2024 (güncellendi: 08:07 07.08.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin batısındaki dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 11 insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde 3, Kursk bölgesinde 4, Voronej bölgesinde 2 ve Rostov bölgesinde 2 İHA ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.
Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.