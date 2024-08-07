https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/rusyanin-dort-bolgesinde-11-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1086571147.html

Rusya’nın dört bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya’nın dört bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin batısındaki dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 11 insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T08:03+0300

2024-08-07T08:03+0300

2024-08-07T08:07+0300

ukrayna krizi

rusya

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde 3, Kursk bölgesinde 4, Voronej bölgesinde 2 ve Rostov bölgesinde 2 İHA ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ukrayna-ordusu-kursk-bolgesinde-bir-ambulansa-saldirdi-bir-saglik-gorevlisi-ve-surucu-oldu-1086566667.html

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