https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/putinden-kursk-aciklamasi-kiev-rejimi-sivil-tesislere-ayrim-gozetmeksizin-saldiriyor-1086589383.html

Putin'den 'Kursk' açıklaması: Kiev rejimi sivil tesislere ayrım gözetmeksizin saldırıyor

Putin'den 'Kursk' açıklaması: Kiev rejimi sivil tesislere ayrım gözetmeksizin saldırıyor

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Kursk Bölgesi'ne düzenlenen sızma girişimi sırasında Ukrayna ordusunun Rus topraklarındaki tesislere ayrım gözetmeksizin saldırdığının... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T15:03+0300

2024-08-07T15:03+0300

2024-08-07T15:09+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne düzenlediği sızma girişimine ilişkin açıklamasında Kiev rejiminin sivil tesislere saldırarak silahlı provokasyon gerçekleştirdiğini vurguladı.Kabine toplantısının başındaki konuşmasına dün Ukraynalı güçlerin Rusya'nın Kursk Bölgesi'ndeki sabotaj düzenleme girişimiyle başlayan Putin, "Kiev rejimi, yeni bir büyük provokasyon gerçekleştirdi ve roket de dahil çeşitli silahlarla sivil tesislere, konutlara, ambulanslara ayrım gözetmeksizin ateş açıyor" dedi.Rus lider, kabine toplantısının ardından Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) yöneticileriyle bir araya gelerek Kursk Bölgesi'nde yaşananlara ilişkin bilgi alacağını kaydetti.Putin, Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov'a Kursk Bölgesi sakinlerine yardım sunulmasıyla ilgili sürecin koordine etmesi için talimat verdiğini ve hükümetten bu konuyla vakit kaybetmeden ilgilenmesini istediğini belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna’dan Kursk Bölgesi'ne bir sabotaj ve keşif grubunun saldırı girişiminde bulunduğunu, Rus ordu birlikleri tarafından bozguna uğratılan grubun kendi topraklarına çekildiğini bildirmişti. Çatışmalarda 260 Ukrayna askeri ile 7'si tank 50 askeri teçhizatın imha edildiği vurgulanmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırının sivilleri hedef alan yeni bir terör eylemi olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/rusya-dis-istihbarat-servisinden-turkiyede-yapilan-mahkum-takasina-iliskin-aciklama-1086585486.html

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