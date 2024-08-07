Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden Türkiye'de yapılan mahkum takasına ilişkin açıklama
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Multimedya arşivine gidinRusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin
© Sputnik / Vitaliy Belousov/
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Rusya ile Batılı ülkeler arasında Türkiye'de gerçekleştirilen mahkum takası hakkında SVR Direktörü Narışkin'den değerlendirme geldi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Moskova'nın Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki mahkum takasını 1 yıl 7 ay beklediğini ve bu takasın SVR için önemli bir olay olduğunu belirtti.
Sputnik'e demeç veren Narışkin, "Elbette bu olayı 1 yıl 7 ay gibi uzun bir süre boyunca bekledik. Bu, servisimiz için önemli bir olay" dedi.
Geçen hafta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında 7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişinin takası gerçekleştirilmişti.
MİT'ten takas operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, "Takas operasyonu kapsamında ABD’den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye’ye nakledilen şahıslardan 2’si çocuk 10 rehinenin Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, 3 rehinenin de ABD’ye nakledilmesi sağlanmıştır" denmişti.
Söz konusu operasyonun son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçtiği ifade edilmişti.
Sputnik'e demeç veren Narışkin, "Elbette bu olayı 1 yıl 7 ay gibi uzun bir süre boyunca bekledik. Bu, servisimiz için önemli bir olay" dedi.
Geçen hafta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında 7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişinin takası gerçekleştirilmişti.
MİT'ten takas operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, "Takas operasyonu kapsamında ABD’den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye’ye nakledilen şahıslardan 2’si çocuk 10 rehinenin Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, 3 rehinenin de ABD’ye nakledilmesi sağlanmıştır" denmişti.
Söz konusu operasyonun son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçtiği ifade edilmişti.