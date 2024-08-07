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Olimpiyatlarda bir vaka daha: Seine Nehri'nde yarışan triatlon sporcusu Vasco Vilaca hastalandı
Olimpiyatlarda bir vaka daha: Seine Nehri'nde yarışan triatlon sporcusu Vasco Vilaca hastalandı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Seine Nehri'nde yarışan Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca hastalandı. Vilaca'nın mide ve bağırsak enfeksiyonuyla... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
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spor
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 5 Ağustos Pazartesi günü Seine Nehri'nde yarışan Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca'nın hastalandığı belirtildi.Portekiz Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:Portekiz Olimpiyat Komitesi, Dünya Triatlon Federasyonu'nun konuyla ilgili açıklamasını da hatırlatarak, "Federasyon, yarışma günlerinde su kalitesi değerlendirmesinin tanımlanmış düzenlemelere uygun olduğunu garanti etti. Gerekli güvenlik limitlerine uyulmasına rağmen, değerlendirilen parametrelerden bazılarının varlığı bu çevresel bağlamda enfeksiyon riski oluşturmaktadır" görüşlerine yer verdi.Portekiz Olimpiyat Komitesi, aynı yarışta Vasco Vilaca ile birlikte takımda yer alan bir diğer sporcu Melanie Santos'un da benzer semptomlar gösterdiğini ancak Vilaca'ya oranla durumunun daha az şiddetli olduğunu da bildirdi.'Seine Nehri'nde hiç antrenman yapamadık çünkü hastalanma riski çok yüksekti'​​​​​​​Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca, karışık takım yarışmasının ardından Anadolu Ajansı muhabirine yarışların yapıldığı Seine Nehri'nin kirliliğiyle ilgili açıklamada bulunmuştu.Vasco Vilaca, Belçikalı Claire Michel'in Sen Nehri'nde yüzdükten sonra rahatsızlandığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/seine-nehri-sanildigi-kadar-temiz-degilmis-olimpiyat-yuzucusu-hastaneye-kaldirildi-1086512797.html
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vasco vilaca, olimpiyatlar, sen nehri, skandal, seine nehri
vasco vilaca, olimpiyatlar, sen nehri, skandal, seine nehri

Olimpiyatlarda bir vaka daha: Seine Nehri'nde yarışan triatlon sporcusu Vasco Vilaca hastalandı

21:13 07.08.2024 (güncellendi: 21:27 07.08.2024)
© AAVasco Vilaca
Vasco Vilaca - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© AA
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Seine Nehri'nde yarışan Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca hastalandı. Vilaca'nın mide ve bağırsak enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar geliştirdiği açıklandı. Sen Nehri'nin kirliliğiyle ilgili daha önce konuşan Vasco Vilaca "Burada mecbur kalmasam kesinlikle yüzmezdim" demişti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 5 Ağustos Pazartesi günü Seine Nehri'nde yarışan Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca'nın hastalandığı belirtildi.
Portekiz Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Portekiz Sporcu Sağlığı Direktörlüğü, atlet Vasco Vilaca'nın mide-bağırsak enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar geliştirdiğini bildirdi. Klinik durumunun stabil olduğu, sporcunun Olimpiyat Köyü'nde takip edilmesi ve tedavisinin sağlanması için sağlık ekibi tarafından her türlü tedbir alındı."

Portekiz Olimpiyat Komitesi, Dünya Triatlon Federasyonu'nun konuyla ilgili açıklamasını da hatırlatarak, "Federasyon, yarışma günlerinde su kalitesi değerlendirmesinin tanımlanmış düzenlemelere uygun olduğunu garanti etti. Gerekli güvenlik limitlerine uyulmasına rağmen, değerlendirilen parametrelerden bazılarının varlığı bu çevresel bağlamda enfeksiyon riski oluşturmaktadır" görüşlerine yer verdi.
Portekiz Olimpiyat Komitesi, aynı yarışta Vasco Vilaca ile birlikte takımda yer alan bir diğer sporcu Melanie Santos'un da benzer semptomlar gösterdiğini ancak Vilaca'ya oranla durumunun daha az şiddetli olduğunu da bildirdi.

'Seine Nehri'nde hiç antrenman yapamadık çünkü hastalanma riski çok yüksekti'

​​​​​​​Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca, karışık takım yarışmasının ardından Anadolu Ajansı muhabirine yarışların yapıldığı Seine Nehri'nin kirliliğiyle ilgili açıklamada bulunmuştu.
Vasco Vilaca, Belçikalı Claire Michel'in Sen Nehri'nde yüzdükten sonra rahatsızlandığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Suyun kalitesi en iyi noktada değildi. Buraya geldiğimizden beri Seine Nehri'nde hiç antrenman yapamadık. Çünkü hastalanma riski çok yüksekti. Yüzerken çok fazla bir şey göremiyorsunuz. Bundan daha kirli yerlerde de yüzdüm. Fakat asıl problem suyun ne kadar berrak olduğu değil. Suda bakteriler var ve siz bunu görmüyorsunuz. Yarışın ardından temizlenmek zorundasınız. Olimpiyat Köyü'nde çok fazla insan birbiriyle iletişim içinde. Köyde, nehirde yüzmeyen birçok sporcu da hasta oldu. Ama Belçikalı sporcu buradaki yarışın ardından hastalandı, semptomlar da onu gösteriyordu. Burada mecbur kalmasam kesinlikle yüzmezdim. Su çok kirli."

Paris Mayor Anne Hidalgo waves before swimming in the Seine, in Paris on July 17, 2024, to demonstrate that the river is clean enough to host the outdoor swimming events at the Paris Olympics later this month. Despite an investment of 1.4 billion euros ($1.5 billion) to prevent sewage leaks into the waterway, the Seine has been causing suspense in the run-up to the opening of the Paris Games on July 26 after repeatedly failing water quality tests. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
SPOR
Seine Nehri 'sanıldığı' kadar temiz değilmiş: Olimpiyat yüzücüsü hastaneye kaldırıldı
5 Ağustos, 15:39
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