https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/seine-nehri-sanildigi-kadar-temiz-degilmis-olimpiyat-yuzucusu-hastaneye-kaldirildi-1086512797.html

Seine Nehri 'sanıldığı' kadar temiz değilmiş: Olimpiyat yüzücüsü hastaneye kaldırıldı

Seine Nehri 'sanıldığı' kadar temiz değilmiş: Olimpiyat yüzücüsü hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Paris'de düzenlenen 2024 Olimpiyatları'nda ilk fire verildi. Belçikalı yüzücü Clair Michel, Seine Nehri'ndeki yarışın ardından rahatsızlanarak hastaneye... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T15:39+0300

2024-08-05T15:39+0300

2024-08-05T15:39+0300

spor

2024 paris olimpiyatları

2024 paris olimpiyat oyunları

emmanuel macron

fransa

belçika

yüzme olimpiyatları

anne hidalgo

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Çarşamba günü Seine Nehri'nde yüzdüğü 1500 metre yarışından sonra rahatsızlanan Belçikalı atlet yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Yarıştan sonra bağırsak ve mide sorunları yaşayan Belçikalı yüzücü Clair Michel hastaneye kaldırıldı. Takımda yedek atlet olmaması nedeniyle Belçika yarışmadan çekildi.Birçok sporcu Seine Nehri'ndeki suyun kalitesinden şikayet ediyor. Geçen haftaki bireysel triatlonunun ardından başka bir Belçikalı atlet, "Düşünmeyi tercih etmeyeceğim şeyleri gördüm ve hissettim" dedi.Belçika medyası, Belçikalı yüzücünün E.Coli virüsüne yakalandığını bildirmesine rağmen, konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. E. Coli, arıtılmamış suların içilmesiyle kolayca bulaşabilir ve idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, peritonit, mastit gibi pek çok hastalığa neden olabilir.2023 Ağustos'ta yapılan triatlon testleri de E.Coli ve Entrokok virüslerinden dolayı Avrupa Standartlarına uymadığı gerekçesiyle iptal edilmişti.Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Macron onayladıGeçen günlerde, Seine Nehri'ndeki su kirliliğinin artması üzerine antremanlar ve erkekler yüzme yarışması 24 saat ertelenmişti. Olimpiyat Oyunlarının açılış gününden birkaç gün önce Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo tartışmaları sonlandırmak adına nehirde yüzdü.31 Temmuz'da X'de yayınladığı gönderide Emmanuel Macron, Sein Nehri'nin yüzülebilir olduğundan bahsetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/turkiyenin-olimpiyat-tarihinde-bir-ilk-16-yasindaki-milli-yuzucu-kuzey-tuncelli-finalde-1086464827.html

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2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, emmanuel macron, fransa, belçika, yüzme olimpiyatları, anne hidalgo