Seine Nehri 'sanıldığı' kadar temiz değilmiş: Olimpiyat yüzücüsü hastaneye kaldırıldı
© AFP 2023 / JOEL SAGETParis Mayor Anne Hidalgo waves before swimming in the Seine, in Paris on July 17, 2024, to demonstrate that the river is clean enough to host the outdoor swimming events at the Paris Olympics later this month. Despite an investment of 1.4 billion euros ($1.5 billion) to prevent sewage leaks into the waterway, the Seine has been causing suspense in the run-up to the opening of the Paris Games on July 26 after repeatedly failing water quality tests.
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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Paris'de düzenlenen 2024 Olimpiyatları'nda ilk fire verildi. Belçikalı yüzücü Clair Michel, Seine Nehri'ndeki yarışın ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Çarşamba günü Seine Nehri'nde yüzdüğü 1500 metre yarışından sonra rahatsızlanan Belçikalı atlet yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Yarıştan sonra bağırsak ve mide sorunları yaşayan Belçikalı yüzücü Clair Michel hastaneye kaldırıldı. Takımda yedek atlet olmaması nedeniyle Belçika yarışmadan çekildi.
Birçok sporcu Seine Nehri'ndeki suyun kalitesinden şikayet ediyor. Geçen haftaki bireysel triatlonunun ardından başka bir Belçikalı atlet, "Düşünmeyi tercih etmeyeceğim şeyleri gördüm ve hissettim" dedi.
Belçika medyası, Belçikalı yüzücünün E.Coli virüsüne yakalandığını bildirmesine rağmen, konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. E. Coli, arıtılmamış suların içilmesiyle kolayca bulaşabilir ve idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, peritonit, mastit gibi pek çok hastalığa neden olabilir.
2023 Ağustos'ta yapılan triatlon testleri de E.Coli ve Entrokok virüslerinden dolayı Avrupa Standartlarına uymadığı gerekçesiyle iptal edilmişti.
Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Macron onayladı
Geçen günlerde, Seine Nehri'ndeki su kirliliğinin artması üzerine antremanlar ve erkekler yüzme yarışması 24 saat ertelenmişti. Olimpiyat Oyunlarının açılış gününden birkaç gün önce Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo tartışmaları sonlandırmak adına nehirde yüzdü.
31 Temmuz'da X'de yayınladığı gönderide Emmanuel Macron, Sein Nehri'nin yüzülebilir olduğundan bahsetmişti.
Nous y sommes !— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 31, 2024
Par un investissement massif de l’État, avec Paris et le Val-de-Marne, nous avons réussi en 4 ans l’impossible depuis 100 ans : la Seine est baignable.
Héritage fabuleux pour les Franciliens qui pourront y nager et pour la biodiversité.pic.twitter.com/ZlDSawSSp8