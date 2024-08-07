https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/adanada-1-dakika-arayla-yasanan-3-depremin-ardindan-ilk-uzman-yorumu-geldi-endise-edilmeli-mi-1086571473.html
Adana'da 1 dakika arayla yaşanan 3 depremin ardından ilk uzman yorumu geldi: Endişe edilmeli mi?
Adana'da 1 dakika arayla yaşanan 3 depremin ardından ilk uzman yorumu geldi: Endişe edilmeli mi?
Sputnik Türkiye
Adana, sabah saatlerinde peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. Kozan ilçesinde 4.6 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem, bir dakika arayla meydana geldi. Jeolog... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T08:15+0300
2024-08-07T08:15+0300
2024-08-07T08:26+0300
türkiye
deprem
deprem
son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
okan tüysüz
uzman yorumu
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Adana'nın Kozan ilçesi, sabah saatlerinde art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilk depremin saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Bir dakika arayla gelen ikinci deprem 4.5 büyüklüğünde, üçüncü deprem ise 4.0 büyüklüğünde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.Depremlerin ardından i̇lk açıklamalarPeş peşe yaşanan depremler, bölge halkında paniğe neden olurken, Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz önemli değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz, Saimbeyli fayına dikkat çekerek, bu tür depremlerin bölgede yakın zamanda yaşanabileceğini ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından sıkışan enerjinin boşaldığını belirtti.'Depremler 6 Şubat artçısı'Prof. Dr. Tüysüz, "6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede biriken stresin boşalması gerekiyordu ve bu depremlerle birlikte boşaldı. Bu depremleri, 6 Şubat artçısı olarak değerlendirebiliriz" dedi.Bir yıl sürecek hareketlilikTüysüz, depremlerin orta büyüklükte olduğunu belirterek, "Bölgede bu şiddetin üstünde bir deprem beklemiyorum. Ancak bölgedeki hareketlilik yaklaşık bir sene boyunca devam edebilir" dedi. Ayrıca, deprem sonrası herhangi bir hasar rapor edilmediğini ve endişe edilecek bir durum olmadığını ekledi.'En şiddetli deprem 5.7 olabilir'Tüysüz, "Deprem büyüklüğü 4.5 veya 4.6, en büyük şiddet 5.7 ve odak derinliği 10 km olan depremler yaşandı. Şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi" şeklinde konuştu.
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son depremler, adana deprem, kozan deprem, prof. dr. okan tüysüz, saimbeyli fay hattı, 6 şubat artçı depremleri, afad deprem açıklaması
son depremler, adana deprem, kozan deprem, prof. dr. okan tüysüz, saimbeyli fay hattı, 6 şubat artçı depremleri, afad deprem açıklaması
Adana'da 1 dakika arayla yaşanan 3 depremin ardından ilk uzman yorumu geldi: Endişe edilmeli mi?
08:15 07.08.2024 (güncellendi: 08:26 07.08.2024)
Adana, sabah saatlerinde peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. Kozan ilçesinde 4.6 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem, bir dakika arayla meydana geldi. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremlerin ardından yaptığı değerlendirmede, Saimbeyli fayına dikkat çekerek, bu tür depremlerin yakın zamanda tekrar yaşanabileceğini belirtti.
Adana'nın Kozan ilçesi, sabah saatlerinde art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilk depremin saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Bir dakika arayla gelen ikinci deprem 4.5 büyüklüğünde, üçüncü deprem ise 4.0 büyüklüğünde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.
Depremlerin ardından i̇lk açıklamalar
Peş peşe yaşanan depremler, bölge halkında paniğe neden olurken, Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz önemli değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz, Saimbeyli fayına dikkat çekerek, bu tür depremlerin bölgede yakın zamanda yaşanabileceğini ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından sıkışan enerjinin boşaldığını belirtti.
'Depremler 6 Şubat artçısı'
Prof. Dr. Tüysüz, "6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede biriken stresin boşalması gerekiyordu ve bu depremlerle birlikte boşaldı. Bu depremleri, 6 Şubat artçısı olarak değerlendirebiliriz" dedi.
Bir yıl sürecek hareketlilik
Tüysüz, depremlerin orta büyüklükte olduğunu belirterek, "Bölgede bu şiddetin üstünde bir deprem beklemiyorum. Ancak bölgedeki hareketlilik yaklaşık bir sene boyunca devam edebilir" dedi. Ayrıca, deprem sonrası herhangi bir hasar rapor edilmediğini ve endişe edilecek bir durum olmadığını ekledi.
'En şiddetli deprem 5.7 olabilir'
Tüysüz, "Deprem büyüklüğü 4.5 veya 4.6, en büyük şiddet 5.7 ve odak derinliği 10 km olan depremler yaşandı. Şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi" şeklinde konuştu.