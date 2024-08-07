https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/adanada-1-dakika-arayla-yasanan-3-depremin-ardindan-ilk-uzman-yorumu-geldi-endise-edilmeli-mi-1086571473.html

Adana'da 1 dakika arayla yaşanan 3 depremin ardından ilk uzman yorumu geldi: Endişe edilmeli mi?

Adana'da 1 dakika arayla yaşanan 3 depremin ardından ilk uzman yorumu geldi: Endişe edilmeli mi?

Sputnik Türkiye

Adana, sabah saatlerinde peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. Kozan ilçesinde 4.6 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem, bir dakika arayla meydana geldi. Jeolog... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T08:15+0300

2024-08-07T08:15+0300

2024-08-07T08:26+0300

türkiye

deprem

deprem

son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

okan tüysüz

uzman yorumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101387/87/1013878747_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_372a9329a2b09d273fde44c92956121c.jpg

Adana'nın Kozan ilçesi, sabah saatlerinde art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilk depremin saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Bir dakika arayla gelen ikinci deprem 4.5 büyüklüğünde, üçüncü deprem ise 4.0 büyüklüğünde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.Depremlerin ardından i̇lk açıklamalarPeş peşe yaşanan depremler, bölge halkında paniğe neden olurken, Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz önemli değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz, Saimbeyli fayına dikkat çekerek, bu tür depremlerin bölgede yakın zamanda yaşanabileceğini ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından sıkışan enerjinin boşaldığını belirtti.'Depremler 6 Şubat artçısı'Prof. Dr. Tüysüz, "6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede biriken stresin boşalması gerekiyordu ve bu depremlerle birlikte boşaldı. Bu depremleri, 6 Şubat artçısı olarak değerlendirebiliriz" dedi.Bir yıl sürecek hareketlilikTüysüz, depremlerin orta büyüklükte olduğunu belirterek, "Bölgede bu şiddetin üstünde bir deprem beklemiyorum. Ancak bölgedeki hareketlilik yaklaşık bir sene boyunca devam edebilir" dedi. Ayrıca, deprem sonrası herhangi bir hasar rapor edilmediğini ve endişe edilecek bir durum olmadığını ekledi.'En şiddetli deprem 5.7 olabilir'Tüysüz, "Deprem büyüklüğü 4.5 veya 4.6, en büyük şiddet 5.7 ve odak derinliği 10 km olan depremler yaşandı. Şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/atmlere-yeni-donem-basliyor-geriye-kullanilabilecek-tek-banknot-kaldi-1086571730.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son depremler, adana deprem, kozan deprem, prof. dr. okan tüysüz, saimbeyli fay hattı, 6 şubat artçı depremleri, afad deprem açıklaması