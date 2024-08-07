https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/msb-duyurdu-zeytin-dali-ve-baris-pinari-bolgelerinde-4-pkkypgli-terorist-etkisiz-hle-getirildi-1086589513.html
MSB duyurdu: 'Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi'
MSB duyurdu: 'Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi'
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T15:38+0300
2024-08-07T15:38+0300
2024-08-07T15:38+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
zeytindalı operasyonu
barış pınarı harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin taciz ateşlerinin karşılıksız kalmadığını vurgulayarak, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/msbden-irak-ve-suriyenin-kuzeyinde-operasyon-aciklamasi-16-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1086275770.html
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milli savunma bakanlığı (msb), zeytindalı operasyonu, barış pınarı harekatı
milli savunma bakanlığı (msb), zeytindalı operasyonu, barış pınarı harekatı
MSB duyurdu: 'Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi'
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin taciz ateşlerinin karşılıksız kalmadığını vurgulayarak, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle: