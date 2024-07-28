https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/msbden-irak-ve-suriyenin-kuzeyinde-operasyon-aciklamasi-16-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1086275770.html
MSB'den Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon açıklaması: 16 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon açıklaması: 16 terörist etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T12:52+0300
2024-07-28T12:52+0300
2024-07-28T13:03+0300
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Milli Savunma Bakanlığı, 11'i Irak'ın, 5'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, gücünü milletten alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörist temizliğine ara vermeden devam ettiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/bakan-tunc-bolucu-teror-orgutu-propagandasi-yapan-15-kisi-tutuklandi-1086275665.html
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son dakika, milli savunma bakanlığı (msb), terör, terörist, suriye, irak
son dakika, milli savunma bakanlığı (msb), terör, terörist, suriye, irak
MSB'den Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon açıklaması: 16 terörist etkisiz hale getirildi
12:52 28.07.2024 (güncellendi: 13:03 28.07.2024)
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 11'i Irak'ın, 5'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gücünü milletten alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörist temizliğine ara vermeden devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."