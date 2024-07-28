https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/msbden-irak-ve-suriyenin-kuzeyinde-operasyon-aciklamasi-16-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1086275770.html

MSB'den Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon açıklaması: 16 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon açıklaması: 16 terörist etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T12:52+0300

2024-07-28T12:52+0300

2024-07-28T13:03+0300

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb)

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terörist

suriye

irak

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Milli Savunma Bakanlığı, 11'i Irak'ın, 5'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, gücünü milletten alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörist temizliğine ara vermeden devam ettiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/bakan-tunc-bolucu-teror-orgutu-propagandasi-yapan-15-kisi-tutuklandi-1086275665.html

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son dakika, milli savunma bakanlığı (msb), terör, terörist, suriye, irak