https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/misirdan-tum-havayolu-sirketlerine-uyari-yarin-iran-hava-sahasindan-uzak-durun-1086611663.html
Mısır’dan tüm havayolu şirketlerine uyarı: ‘Yarın İran hava sahasından uzak durun’
Mısır’dan tüm havayolu şirketlerine uyarı: ‘Yarın İran hava sahasından uzak durun’
Sputnik Türkiye
İsrail’in Tahran’daki Haniye suikasti sonrası misilleme beklediği İran’ın ne zaman saldıracağı merakla beklenirken, Mısır, havayolu şirketleri için bir... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T22:44+0300
2024-08-07T22:44+0300
2024-08-07T22:51+0300
dünya
mısır
iran
israil
israil-filistin
tahran
ortadoğu
misilleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086611800_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_caa57f11b7cd888ca863e08e85e8df1f.jpg
Yayınladığı güvenlik uyarısında tüm havayolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmaları çağrısı yapan Mısır, resmi açıklamasında, “Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.Mısır TV kanalı Extra News'in Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı'ndaki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İranlı yetkililerin havayolu şirketlerinden ülkenin hava sahasından uzak durmalarını istediği teyitlendi.TV kanalına konuşan kaynak, "İranlı yetkililerden askeri eylem hazırlığı nedeniyle hava sahasında uçuş yapılmaması yönünde bir uyarı alındı” diye ekledi.Güvenlik uyarısının neden yayınlandığına ilişkin ayrıntı verilmezken, öte yandan Ürdün ise pazar günü tüm havayolu şirketlerinden 45 dakikalık ekstra yakıt bulundurmalarını istemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/iran-bmgknin-tepkisizligi-nedeniyle-israile-yanit-vermek-zorundayiz-1086607239.html
mısır
iran
israil
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086611800_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3df12c062a638e87be096784c61805d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mısır, iran, israil, israil-filistin, tahran, ortadoğu, misilleme
mısır, iran, israil, israil-filistin, tahran, ortadoğu, misilleme
Mısır’dan tüm havayolu şirketlerine uyarı: ‘Yarın İran hava sahasından uzak durun’
22:44 07.08.2024 (güncellendi: 22:51 07.08.2024)
İsrail’in Tahran’daki Haniye suikasti sonrası misilleme beklediği İran’ın ne zaman saldıracağı merakla beklenirken, Mısır, havayolu şirketleri için bir güvenlik uyarısı olan NOTAM yayınlayarak tüm havayolu şirketlerine yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını istedi.
Yayınladığı güvenlik uyarısında tüm havayolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmaları çağrısı yapan Mısır, resmi açıklamasında, “Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.
Mısır TV kanalı Extra News'in Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı'ndaki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İranlı yetkililerin havayolu şirketlerinden ülkenin hava sahasından uzak durmalarını istediği teyitlendi.
TV kanalına konuşan kaynak, "İranlı yetkililerden askeri eylem hazırlığı nedeniyle hava sahasında uçuş yapılmaması yönünde bir uyarı alındı” diye ekledi.
Güvenlik uyarısının neden yayınlandığına ilişkin ayrıntı verilmezken, öte yandan Ürdün ise pazar günü tüm havayolu şirketlerinden 45 dakikalık ekstra yakıt bulundurmalarını istemişti.