https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/misirdan-tum-havayolu-sirketlerine-uyari-yarin-iran-hava-sahasindan-uzak-durun-1086611663.html

Mısır’dan tüm havayolu şirketlerine uyarı: ‘Yarın İran hava sahasından uzak durun’

Mısır’dan tüm havayolu şirketlerine uyarı: ‘Yarın İran hava sahasından uzak durun’

Sputnik Türkiye

İsrail’in Tahran’daki Haniye suikasti sonrası misilleme beklediği İran’ın ne zaman saldıracağı merakla beklenirken, Mısır, havayolu şirketleri için bir... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

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Yayınladığı güvenlik uyarısında tüm havayolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmaları çağrısı yapan Mısır, resmi açıklamasında, “Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.Mısır TV kanalı Extra News'in Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı'ndaki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İranlı yetkililerin havayolu şirketlerinden ülkenin hava sahasından uzak durmalarını istediği teyitlendi.TV kanalına konuşan kaynak, "İranlı yetkililerden askeri eylem hazırlığı nedeniyle hava sahasında uçuş yapılmaması yönünde bir uyarı alındı” diye ekledi.Güvenlik uyarısının neden yayınlandığına ilişkin ayrıntı verilmezken, öte yandan Ürdün ise pazar günü tüm havayolu şirketlerinden 45 dakikalık ekstra yakıt bulundurmalarını istemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/iran-bmgknin-tepkisizligi-nedeniyle-israile-yanit-vermek-zorundayiz-1086607239.html

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