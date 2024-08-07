https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/iran-bmgknin-tepkisizligi-nedeniyle-israile-yanit-vermek-zorundayiz-1086607239.html
İran: BMGK'nın tepkisizliği nedeniyle İsrail'e yanıt vermek zorundayız
İran: BMGK'nın tepkisizliği nedeniyle İsrail'e yanıt vermek zorundayız
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Yahudi devletinin saldırgan eylemlerine karşı ses çıkaramadığı için... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T20:16+0300
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Cidde'deki olağanüstü toplantısında konuşan Bakıri, “Mevcut durumda, İsrail rejiminin saldırganlığına karşı BMGK tarafından herhangi bir uygun eylemin yokluğunda, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu rejimin saldırganlığına karşı devredilemez meşru savunma hakkını kullanmaktan başka seçeneği yoktur" dedi.Bakıri, İİT toplantısında Tahran'ın tepkisinin, siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine, vatandaşlarına ve topraklarına daha fazla saldırmasını önlemek için gerekli olduğunun altını çizerken, "misillemenin uygun bir zamanda ve uygun bir biçimde uygulanacağını" sözlerine ekledi.Haniye'nin ölümünün ardından İran'ın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi 31 Temmuz'da acil olarak toplanmıştı.BMGK’ya başkanlık eden Rusya, Haniye’nin öldürülmesini kınayan bir basın bildirisi kabul edilmesini önermiş, ancak İngiltere, ABD ve Fransa bu belgenin kabulünü engellemişti.İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in suçlarını görüşmek üzere olağanüstü toplandıİslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını ve İran'ın egemenliğine yönelik ihlalini görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü toplandı.İİT'nin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "işgalci İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden suçlarını ve İran'ın egemenliğine yönelik saldırılarını tartışmak üzere örgüte üye devletlerin dışişleri bakanları düzeyinde Açık Katılımlı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısının başladığı" bildirildi.İİT'den 5 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastı ve İran'ın egemenliğinin ihlali gibi konuların yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin halkına yönelik devam eden ihlallerini görüşmek üzere olağanüstü toplanacağı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/abd-savunma-bakani-austin-ortadogudaki-askerlerimize-yonelik-saldirilari-tolere-etmeyecegiz-1086568929.html
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iran israil, haniye suikasti, haniye,
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İran: BMGK'nın tepkisizliği nedeniyle İsrail'e yanıt vermek zorundayız
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Yahudi devletinin saldırgan eylemlerine karşı ses çıkaramadığı için Tahran'ın İsrail'in radikal Filistinli Hamas hareketinin lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastına yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını bildirdi.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Cidde'deki olağanüstü toplantısında konuşan Bakıri, “Mevcut durumda, İsrail rejiminin saldırganlığına karşı BMGK tarafından herhangi bir uygun eylemin yokluğunda, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu rejimin saldırganlığına karşı devredilemez meşru savunma hakkını kullanmaktan başka seçeneği yoktur" dedi.
Bakıri, İİT toplantısında Tahran'ın tepkisinin, siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine, vatandaşlarına ve topraklarına daha fazla saldırmasını önlemek için gerekli olduğunun altını çizerken, "misillemenin uygun bir zamanda ve uygun bir biçimde uygulanacağını" sözlerine ekledi.
Haniye'nin ölümünün ardından İran'ın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi 31 Temmuz'da acil olarak toplanmıştı.
BMGK’ya başkanlık eden Rusya, Haniye’nin öldürülmesini kınayan bir basın bildirisi kabul edilmesini önermiş, ancak İngiltere, ABD ve Fransa bu belgenin kabulünü engellemişti.
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in suçlarını görüşmek üzere olağanüstü toplandı
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını ve İran'ın egemenliğine yönelik ihlalini görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü toplandı.
İİT'nin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "işgalci İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden suçlarını ve İran'ın egemenliğine yönelik saldırılarını tartışmak üzere örgüte üye devletlerin dışişleri bakanları düzeyinde Açık Katılımlı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısının başladığı" bildirildi.
İİT'den 5 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastı ve İran'ın egemenliğinin ihlali gibi konuların yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin halkına yönelik devam eden ihlallerini görüşmek üzere olağanüstü toplanacağı belirtilmişti.