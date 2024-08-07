https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/milli-boksor-esra-yildiz-kahraman-yari-finalde-yenilerek-bronz-madalya-kazandi-1086612050.html
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde yenilerek bronz madalya kazandı
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde yenilerek bronz madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T23:07+0300
2024-08-07T23:07+0300
2024-08-07T23:34+0300
spor
paris 2024 yaz olimpiyat oyunları
2024 paris olimpiyatları
türkiye
boks
esra yıldız kahraman
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
bronz madalya
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Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, organizasyonun yarı finalinde yenilerek bronz madalya elde etti.Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi yapıldı.Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti.Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024'teki bronz madalyayı değerlendirdi:'Nasip böyleymiş'Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanmasına ilişkin, "Nasip böyleymiş" dedi.Elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Esra, "Dün bazı şansızlıklar yaşadım ve hastalandım. Burada bronz madalya kazandım. 'Nasip böyleymiş' diyelim, Los Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyorum. Onu alana kadar da pes etmeyeceğim" diye konuştu.Esra, maçlardan önce Türk halkının desteğini hissettiğini belirterek, "Beni tanıyan ya da tanımayan, sözlü veya yazılı olarak ulaşan ve dua eden herkese çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.İlk kez katıldığı Tokyo 2020'de çeyrek finalde elenerek 5'inci olan 27 yaşındaki Esra, Paris 2024'teki başarısıyla olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazanmış oldu.'Testestoron testi yapılmamıştı'Uluslararası Olimpiyat Komitesi İletişim Direktörü Mark Adams gazetecilere yaptığı açıklamada, UOK’un 2024 Olimpiyatları'nda boks yarışmacılarının Cezayirli Imane Khelif ve Tayvanlı Lin Yu Ting'in testosteron testi yapmadığını söylemişti.Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Khelif ve Ting'in Hindistan'daki 2023 Dünya Şampiyonası'nda XY kromozomlarına ve yüksek testosterona sahip olduklarını gösteren cinsiyet testini geçememelerine rağmen Paris Olimpiyatları'ndaki kadınlar boks etkinliğine katılımını onaylamıştı.Adams, Uluslararası Olimpiyat Komitesi basın toplantısında Paris Olimpiyatları’nda bu sporculara testosteron testi yapılmadığını itiraf ederek şu cümleleri kaydetmişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/uluslararasi-olimpiyat-komitesi-cinsiyet-testini-gecemeyen-iki-boksorun-testosteron-testini-yapmadi-1086441291.html
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paris 2024 yaz olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyatları, türkiye, boks, esra yıldız kahraman, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), bronz madalya
paris 2024 yaz olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyatları, türkiye, boks, esra yıldız kahraman, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), bronz madalya
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde yenilerek bronz madalya kazandı
23:07 07.08.2024 (güncellendi: 23:34 07.08.2024)
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, organizasyonun yarı finalinde yenilerek bronz madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi yapıldı.
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti.
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024'teki bronz madalyayı değerlendirdi:
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanmasına ilişkin, "Nasip böyleymiş" dedi.
Elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Esra, "Dün bazı şansızlıklar yaşadım ve hastalandım. Burada bronz madalya kazandım. 'Nasip böyleymiş' diyelim, Los Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyorum. Onu alana kadar da pes etmeyeceğim" diye konuştu.
Esra, maçlardan önce Türk halkının desteğini hissettiğini belirterek, "Beni tanıyan ya da tanımayan, sözlü veya yazılı olarak ulaşan ve dua eden herkese çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
İlk kez katıldığı Tokyo 2020'de çeyrek finalde elenerek 5'inci olan 27 yaşındaki Esra, Paris 2024'teki başarısıyla olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazanmış oldu.
'Testestoron testi yapılmamıştı'
Uluslararası Olimpiyat Komitesi İletişim Direktörü Mark Adams gazetecilere yaptığı açıklamada, UOK’un 2024 Olimpiyatları'nda boks yarışmacılarının Cezayirli Imane Khelif ve Tayvanlı Lin Yu Ting'in testosteron testi yapmadığını söylemişti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Khelif ve Ting'in Hindistan'daki 2023 Dünya Şampiyonası'nda XY kromozomlarına ve yüksek testosterona sahip olduklarını gösteren cinsiyet testini geçememelerine rağmen Paris Olimpiyatları'ndaki kadınlar boks etkinliğine katılımını onaylamıştı.
Adams, Uluslararası Olimpiyat Komitesi basın toplantısında Paris Olimpiyatları’nda bu sporculara testosteron testi yapılmadığını itiraf ederek şu cümleleri kaydetmişti:
Erkeklerden daha fazla testosterona sahip olan pek çok kadın var. Dediğim gibi, bu yüzde 100 yöntemi değil. Birçok kadın 'erkek seviyeleri' olarak adlandırılabilecek testosterona sahip olabilir ve hala kadın olabilir ve hala bir kadın olarak yarışabilir. Bu boksörler tamamen uygun, pasaportlarında kadın yazıyor ve uzun yıllardır yarışıyorlar. Aslında bu şekilde spor yapan insanları damgalamaya başlamanın yararlı olmadığını düşünüyorum. Onlar Tokyo'da yarışan kadınlar.