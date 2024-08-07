https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/milasta-orman-yangini-msb-5-helikopteri-yangin-sondurme-calismalari-icin-gorevlendirdi-1086610336.html
Milas'ta orman yangını: MSB, 5 helikopteri yangın söndürme çalışmaları için görevlendirdi
Milas'ta orman yangını: MSB, 5 helikopteri yangın söndürme çalışmaları için görevlendirdi
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi. Gece ise karadan müdahale devam ediyor. Milli Savunma... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T21:45+0300
2024-08-07T21:45+0300
2024-08-07T21:51+0300
türkiye
orman yangını
milas
muğla
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Muğla'nın Milas ilçesinde Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.Yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi.Havanın kararmasıyla yangına, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) iş makinelerince karadan müdahale ediliyor.Söndürme çalışmalarına farklı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve bölge sakinleri de destek veriyor.Mahallede yaşayanlar, yoğun duman nedeniyle büyük ve küçükbaş hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı. Yangın yakın olanların alevlerden etkilenmemesi için evlerinin çevresini hortum ve kovalarla suladığı gözlendi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 5 helikopter görevlendirdi.MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/aydin-germencikte-zeytinlik-ve-ormanlik-alanda--yangin-sokeye-ulasti-1086601309.html
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orman yangını, milas, muğla, milli savunma bakanlığı (msb)
orman yangını, milas, muğla, milli savunma bakanlığı (msb)
Milas'ta orman yangını: MSB, 5 helikopteri yangın söndürme çalışmaları için görevlendirdi
21:45 07.08.2024 (güncellendi: 21:51 07.08.2024)
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi. Gece ise karadan müdahale devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ise yangına karşı 5 helikopterin görevlendirildiğini açıkladı.
Muğla'nın Milas ilçesinde Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi.
Havanın kararmasıyla yangına, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) iş makinelerince karadan müdahale ediliyor.
Söndürme çalışmalarına farklı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve bölge sakinleri de destek veriyor.
Mahallede yaşayanlar, yoğun duman nedeniyle büyük ve küçükbaş hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı. Yangın yakın olanların alevlerden etkilenmemesi için evlerinin çevresini hortum ve kovalarla suladığı gözlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 5 helikopter görevlendirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Orman Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy bölgesi ormanlık alanında başlayan yangına müdahale etmek üzere Bakanlığımızca 2 tane T-70, 1 tane AS-532 ve 2 tane CH-47 tipi helikopter görevlendirildi."