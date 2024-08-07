https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/milasta-orman-yangini-msb-5-helikopteri-yangin-sondurme-calismalari-icin-gorevlendirdi-1086610336.html

Milas'ta orman yangını: MSB, 5 helikopteri yangın söndürme çalışmaları için görevlendirdi

Milas'ta orman yangını: MSB, 5 helikopteri yangın söndürme çalışmaları için görevlendirdi

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi. Gece ise karadan müdahale devam ediyor. Milli Savunma... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T21:45+0300

2024-08-07T21:45+0300

2024-08-07T21:51+0300

türkiye

orman yangını

milas

muğla

milli savunma bakanlığı (msb)

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Muğla'nın Milas ilçesinde Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.Yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi.Havanın kararmasıyla yangına, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) iş makinelerince karadan müdahale ediliyor.Söndürme çalışmalarına farklı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve bölge sakinleri de destek veriyor.Mahallede yaşayanlar, yoğun duman nedeniyle büyük ve küçükbaş hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı. Yangın yakın olanların alevlerden etkilenmemesi için evlerinin çevresini hortum ve kovalarla suladığı gözlendi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 5 helikopter görevlendirdi.MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/aydin-germencikte-zeytinlik-ve-ormanlik-alanda--yangin-sokeye-ulasti-1086601309.html

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orman yangını, milas, muğla, milli savunma bakanlığı (msb)