https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/aydin-germencikte-zeytinlik-ve-ormanlik-alanda--yangin-sokeye-ulasti-1086601309.html
Aydın Germencik'te zeytinlik ve ormanlık alandaki yangın Söke'ye ulaştı
Aydın Germencik'te zeytinlik ve ormanlık alandaki yangın Söke'ye ulaştı
Sputnik Türkiye
Aydın’ın Germencik ilçesinde başlayan yangın Söke ilçesine sıçradı. Germencik'te zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T18:37+0300
2024-08-07T18:37+0300
2024-08-07T18:40+0300
aydın
türkiye
zeytinlik alan
ormanlık alan
yangın
söke
germencik
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Aydın'ın Germencik ilçesinde Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Bölgeye çevre illerden de ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına jandarma ve emniyete ait TOMA'lar ve bölge sakinleri destek veriyor.Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesine rağmen yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayıldı.Aydın-Söke karayolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edildi.İş yerlerinde dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/rusyadan-turkiyeye-yesil-vatan-savunmasinda-yardim-amfibik-yangin-sondurme-ucagi-goreve-basladi-1086510462.html
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aydın, zeytinlik alan, ormanlık alan, yangın, söke, germencik
aydın, zeytinlik alan, ormanlık alan, yangın, söke, germencik
Aydın Germencik'te zeytinlik ve ormanlık alandaki yangın Söke'ye ulaştı
18:37 07.08.2024 (güncellendi: 18:40 07.08.2024)
Aydın’ın Germencik ilçesinde başlayan yangın Söke ilçesine sıçradı. Germencik'te zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Bölgeye çevre illerden de ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına jandarma ve emniyete ait TOMA'lar ve bölge sakinleri destek veriyor.
Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesine rağmen yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayıldı.
Aydın-Söke karayolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edildi.
İş yerlerinde dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.