https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/aydin-germencikte-zeytinlik-ve-ormanlik-alanda--yangin-sokeye-ulasti-1086601309.html

Aydın Germencik'te zeytinlik ve ormanlık alandaki yangın Söke'ye ulaştı

Aydın Germencik'te zeytinlik ve ormanlık alandaki yangın Söke'ye ulaştı

Sputnik Türkiye

Aydın’ın Germencik ilçesinde başlayan yangın Söke ilçesine sıçradı. Germencik'te zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T18:37+0300

2024-08-07T18:37+0300

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aydın

türkiye

zeytinlik alan

ormanlık alan

yangın

söke

germencik

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Aydın'ın Germencik ilçesinde Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Bölgeye çevre illerden de ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına jandarma ve emniyete ait TOMA'lar ve bölge sakinleri destek veriyor.Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesine rağmen yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayıldı.Aydın-Söke karayolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edildi.İş yerlerinde dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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