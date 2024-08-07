https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/meteorolojiden-arka-arkaya-uyari-hem-gok-gurultulu-saganak-hem-de-cehennem-sicagi-gorulecek-1086572140.html

Meteoroloji'den arka arkaya uyarı: Hem gök gürültülü sağanak, hem de 'cehennem sıcağı' görülecek

Meteoroloji'den arka arkaya uyarı: Hem gök gürültülü sağanak, hem de 'cehennem sıcağı' görülecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin 7 Ağustos hava durumu son tahminlerine göre, beş ilde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi için... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T09:11+0300

2024-08-07T09:11+0300

2024-08-07T09:11+0300

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meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Sakarya, Adana, Düzce, Sinop, Zonguldak, Trabzon ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Güney bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Türkiye genelinde hava durumuMGM'nin değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Özellikle Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel sağanak yağışlar öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.İstanbul'da yağmur var mı?Genel olarak parçalı bulutlu geçecek olan gün içinde dışarı çıkacakların, yer yer yaz yağmurlarına hazır olması uyarısı geldi.Hava sıcaklığıHava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye'nin büyük kesiminde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Ancak güney bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.Rüzgar durumuRüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise zaman zaman kuvvetli rüzgarlar görülebilir.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı az bulutlu geçeceği, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAçık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği, Düzce, Zonguldak, Sinop ve Bartın çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile Artvin'in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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