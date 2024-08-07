Meteoroloji'den arka arkaya uyarı: Hem gök gürültülü sağanak, hem de 'cehennem sıcağı' görülecek
© İHAMeteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik ise Ramazan Bayramı'nın nasıl geçeceğine dair açıklama yaptı. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Bu hafta yağmur yağacak mı?
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Meteoroloji'nin 7 Ağustos hava durumu son tahminlerine göre, beş ilde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi için de Çarşamba ve Perşembe günleri uyarılar yapıldı. Bugün için ayrıca yeni bir uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Sakarya, Adana, Düzce, Sinop, Zonguldak, Trabzon ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Güney bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde hava durumu
MGM'nin değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Özellikle Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel sağanak yağışlar öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.
İstanbul'da yağmur var mı?
Genel olarak parçalı bulutlu geçecek olan gün içinde dışarı çıkacakların, yer yer yaz yağmurlarına hazır olması uyarısı geldi.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye'nin büyük kesiminde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Ancak güney bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar durumu
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise zaman zaman kuvvetli rüzgarlar görülebilir.
Bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı az bulutlu geçeceği, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı az bulutlu geçeceği, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYON °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Açık
Açık
MUĞLA °C, 38°C
Açık
Açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu
Az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği, Düzce, Zonguldak, Sinop ve Bartın çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu geçeceği, Düzce, Zonguldak, Sinop ve Bartın çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile Artvin'in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile Artvin'in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 33°C
Parçalı çok bulutlu
Parçalı çok bulutlu
ARTVİN 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık