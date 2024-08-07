MEB, yeni kararı duyurdu: Yaz tatili süresi kısalıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dicle Olcay, canlı yayın konuğumuz oldu
12:07
82 dk
HABER MASASI
İnstagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Lige doğru: Transferlerde son durum
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: İsrail suikastlerle sonuç alamaz
15:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
AB'den Belarus'a yeni yaptırım
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Irak'ta füze saldırısı: ABD askerleri yaralandı
16:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
SESLİ HABER
Meghan Markle 'intihar' sorusunu yanıtladı
17:16
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den iddia: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Kahramanmaraş’ta inşaat ustası kalmadı’
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin olimpiyat karnesi
18:41
3 dk
SESLİ HABER
Büyük Menderes Nehri ciddi kuraklıklarla karşı karşıya
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL HABER
VPN’in yarattığı tehlike: Casus yazılım mümkün
19:14
9 dk
SESLİ HABER
Görünmez katil tehlikesi: Türkiye de risk altında
19:37
3 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
19:46
11 dk
SESLİ HABER
Konut ve araç satışında yeni dönem
20:04
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
06:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında ‘katalog suç’ tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/meb-yeni-karari-duyurdu-yaz-tatili-suresi-kisaliyor-1086573317.html
MEB, yeni kararı duyurdu: Yaz tatili süresi kısalıyor
MEB, yeni kararı duyurdu: Yaz tatili süresi kısalıyor
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı. Karar, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T09:37+0300
2024-08-07T09:37+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
yaz tatili
okul
öğrenci
yusuf tekin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/11/1057543972_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_373341a1bfa10b426f1f6ef2d7e09398.jpg
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı.Bu yıl için tatil süresinde bir değişiklik yapılmayacak. Yeni eğitim öğretim yılı planlandığı gibi 9 Eylül’de başlayacak.Öte yandan, ders saatlerine ilişkin değişiklikler de Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde. Bakan Tekin, öğretmenlerin yoğun şikayetleri üzerine ders saatlerinin kısaltılacağını belirtti.Bu düzenlemenin gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması bekleniyor.2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi1. Dönem Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024Sömestr Tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 20252. Dönem Ara Tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025Yaz Tatili Başlangıcı: 9 Eylül 2024, Bitişi: 20 Haziran 2025Yeni düzenlemelerle ilgili detaylar, önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde açıklanacak. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler bu değişikliklere göre hazırlıklarını yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/milli-egitim-bakanligindan-yeni-adim-yeni-egitim-ogretim-doneminde-spor-ortaokullari-acilacak-1086464279.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/11/1057543972_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_038fd90da406a063206c33b61b3de8ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yaz tatili süresi, yaz tatili kısalıyor mu, yaz tatili ne zaman bitiyor,
yaz tatili süresi, yaz tatili kısalıyor mu, yaz tatili ne zaman bitiyor,

MEB, yeni kararı duyurdu: Yaz tatili süresi kısalıyor

09:37 07.08.2024
© AAOkullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı
Okullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© AA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı. Karar, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı.
Bu yıl için tatil süresinde bir değişiklik yapılmayacak. Yeni eğitim öğretim yılı planlandığı gibi 9 Eylül’de başlayacak.
Öte yandan, ders saatlerine ilişkin değişiklikler de Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde. Bakan Tekin, öğretmenlerin yoğun şikayetleri üzerine ders saatlerinin kısaltılacağını belirtti.
Bu düzenlemenin gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması bekleniyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi

1. Dönem Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024
Sömestr Tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025
2. Dönem Ara Tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025
Yaz Tatili Başlangıcı: 9 Eylül 2024, Bitişi: 20 Haziran 2025
Yeni düzenlemelerle ilgili detaylar, önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde açıklanacak. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler bu değişikliklere göre hazırlıklarını yapacak.
MEB - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2024
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni adım: Yeni eğitim öğretim döneminde 'spor ortaokulları' açılacak
3 Ağustos, 13:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала