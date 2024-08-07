https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/meb-yeni-karari-duyurdu-yaz-tatili-suresi-kisaliyor-1086573317.html

MEB, yeni kararı duyurdu: Yaz tatili süresi kısalıyor

MEB, yeni kararı duyurdu: Yaz tatili süresi kısalıyor

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı. Karar, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T09:37+0300

2024-08-07T09:37+0300

2024-08-07T09:37+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

yaz tatili

okul

öğrenci

yusuf tekin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/11/1057543972_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_373341a1bfa10b426f1f6ef2d7e09398.jpg

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı.Bu yıl için tatil süresinde bir değişiklik yapılmayacak. Yeni eğitim öğretim yılı planlandığı gibi 9 Eylül’de başlayacak.Öte yandan, ders saatlerine ilişkin değişiklikler de Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde. Bakan Tekin, öğretmenlerin yoğun şikayetleri üzerine ders saatlerinin kısaltılacağını belirtti.Bu düzenlemenin gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması bekleniyor.2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi1. Dönem Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024Sömestr Tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 20252. Dönem Ara Tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025Yaz Tatili Başlangıcı: 9 Eylül 2024, Bitişi: 20 Haziran 2025Yeni düzenlemelerle ilgili detaylar, önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde açıklanacak. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler bu değişikliklere göre hazırlıklarını yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/milli-egitim-bakanligindan-yeni-adim-yeni-egitim-ogretim-doneminde-spor-ortaokullari-acilacak-1086464279.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yaz tatili süresi, yaz tatili kısalıyor mu, yaz tatili ne zaman bitiyor,