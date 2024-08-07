https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/meb-yeni-karari-duyurdu-yaz-tatili-suresi-kisaliyor-1086573317.html
MEB, yeni kararı duyurdu: Yaz tatili süresi kısalıyor
MEB, yeni kararı duyurdu: Yaz tatili süresi kısalıyor
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı. Karar, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T09:37+0300
2024-08-07T09:37+0300
2024-08-07T09:37+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
yaz tatili
okul
öğrenci
yusuf tekin
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı.Bu yıl için tatil süresinde bir değişiklik yapılmayacak. Yeni eğitim öğretim yılı planlandığı gibi 9 Eylül’de başlayacak.Öte yandan, ders saatlerine ilişkin değişiklikler de Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde. Bakan Tekin, öğretmenlerin yoğun şikayetleri üzerine ders saatlerinin kısaltılacağını belirtti.Bu düzenlemenin gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması bekleniyor.2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi1. Dönem Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024Sömestr Tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 20252. Dönem Ara Tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025Yaz Tatili Başlangıcı: 9 Eylül 2024, Bitişi: 20 Haziran 2025Yeni düzenlemelerle ilgili detaylar, önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde açıklanacak. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler bu değişikliklere göre hazırlıklarını yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/milli-egitim-bakanligindan-yeni-adim-yeni-egitim-ogretim-doneminde-spor-ortaokullari-acilacak-1086464279.html
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yaz tatili süresi, yaz tatili kısalıyor mu, yaz tatili ne zaman bitiyor,
yaz tatili süresi, yaz tatili kısalıyor mu, yaz tatili ne zaman bitiyor,
MEB, yeni kararı duyurdu: Yaz tatili süresi kısalıyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı. Karar, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı.
Bu yıl için tatil süresinde bir değişiklik yapılmayacak. Yeni eğitim öğretim yılı planlandığı gibi 9 Eylül’de başlayacak.
Öte yandan, ders saatlerine ilişkin değişiklikler de Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde. Bakan Tekin, öğretmenlerin yoğun şikayetleri üzerine ders saatlerinin kısaltılacağını belirtti.
Bu düzenlemenin gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması bekleniyor.
2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi
1. Dönem Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024
Sömestr Tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025
2. Dönem Ara Tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025
Yaz Tatili Başlangıcı: 9 Eylül 2024, Bitişi: 20 Haziran 2025
Yeni düzenlemelerle ilgili detaylar, önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde açıklanacak. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler bu değişikliklere göre hazırlıklarını yapacak.