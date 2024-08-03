https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/milli-egitim-bakanligindan-yeni-adim-yeni-egitim-ogretim-doneminde-spor-ortaokullari-acilacak-1086464279.html
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni adım: Yeni eğitim öğretim döneminde 'spor ortaokulları' açılacak
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni adım: Yeni eğitim öğretim döneminde 'spor ortaokulları' açılacak
Sputnik Türkiye
Yeni eğitim öğretim döneminin başlatılacağı eylül ayında altyapıları ve derslik bölümleri uygun spor liselerinde başlatılacak ilk pilot uygulama, ortaokul 5... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T13:28+0300
2024-08-03T13:28+0300
2024-08-03T13:28+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
eğitim
ortaokul
müzik
beden eğitimi
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AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, eğitimde, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre bir üst öğrenime geçmesi hedefi doğrultusunda, son dönemde temel eğitim sisteminde köklü yenilikler yapılacağı ifade edildi.Bu kapsamda, temel eğitimde Türkiye'nin ilk Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokulu, ilk öğrencilerini yeni eğitim öğretim yılında eğitime almaya başlayacağı aktarıldı.Bakanlığın müzik alanının ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılında ülkenin ilk spor ortaokullarının açılması için hazırlık yürüttüğü dile getirildi.Pilot başlatılacak yeni spor ortaokullarının, ilkokuldan sonra sportif yeteneklerinin farkında olan, öğrenim hayatını spor alanında devam ettirmek isteyen öğrenciler için tasarlanacağı zikredildi.Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde, temel eğitimin genel amaçlarının yanı sıra öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, bilinçli sporcuların ortaya çıkması amacıyla spor ortaokulları açılacak.Beden eğitimi ve spor dersleri yapılacakBeden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlayan, altyapıları ve derslik bölümleri uygun spor liselerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılında spor ortaokullarının pilot uygulaması yapılacak.Spor ortaokullarında, normal müfredatın uygulanmasının yanı sıra ağırlıklı olarak beden eğitimi ve spor dersleri verilecek.Öğrenciler, spor ortaokullarına yetenek sınavıyla kabul edilecek.Pilot olarak 5. sınıflarda başlatılacak illerdeki pilot okulların belirlenmesi süreci devam ederken, çalışma tamamlandığında kamuoyu bilgilendirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/yargitay-kayinvalide-ve-kayinbabaya-anne-baba-diye-hitap-etmemeyi-bosanmada-kusur-saydi-1086461291.html
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spor ortaokulu, spor ortaokulu var mı
spor ortaokulu, spor ortaokulu var mı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni adım: Yeni eğitim öğretim döneminde 'spor ortaokulları' açılacak
Yeni eğitim öğretim döneminin başlatılacağı eylül ayında altyapıları ve derslik bölümleri uygun spor liselerinde başlatılacak ilk pilot uygulama, ortaokul 5. sınıflarda hayata geçirilecek.
AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, eğitimde, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre bir üst öğrenime geçmesi hedefi doğrultusunda, son dönemde temel eğitim sisteminde köklü yenilikler yapılacağı ifade edildi.
Bu kapsamda, temel eğitimde Türkiye'nin ilk Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokulu, ilk öğrencilerini yeni eğitim öğretim yılında eğitime almaya başlayacağı aktarıldı.
Bakanlığın müzik alanının ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılında ülkenin ilk spor ortaokullarının açılması için hazırlık yürüttüğü dile getirildi.
Pilot başlatılacak yeni spor ortaokullarının, ilkokuldan sonra sportif yeteneklerinin farkında olan, öğrenim hayatını spor alanında devam ettirmek isteyen öğrenciler için tasarlanacağı zikredildi.
Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde, temel eğitimin genel amaçlarının yanı sıra öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, bilinçli sporcuların ortaya çıkması amacıyla spor ortaokulları açılacak.
Beden eğitimi ve spor dersleri yapılacak
Beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlayan, altyapıları ve derslik bölümleri uygun spor liselerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılında spor ortaokullarının pilot uygulaması yapılacak.
Spor ortaokullarında, normal müfredatın uygulanmasının yanı sıra ağırlıklı olarak beden eğitimi ve spor dersleri verilecek.
Öğrenciler, spor ortaokullarına yetenek sınavıyla kabul edilecek.
Pilot olarak 5. sınıflarda başlatılacak illerdeki pilot okulların belirlenmesi süreci devam ederken, çalışma tamamlandığında kamuoyu bilgilendirilecek.