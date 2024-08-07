https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/mariupolde-ukrayna-savunma-bakanligina-ait-gizli-belgelerin-saklandigi-bir-zula-saptandi-1086603832.html

Mariupol’de Ukrayna Savunma Bakanlığı’na ait gizli belgelerin saklandığı bir ‘zula’ bulundu

Mariupol’de Ukrayna Savunma Bakanlığı’na ait gizli belgelerin saklandığı bir ‘zula’ bulundu

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Mariupol’de Ukrayna Savunma Bakanlığı’na ait silahların ve gizli belgelerin saklandığı bir ‘zula’ buldu. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T19:21+0300

2024-08-07T19:21+0300

2024-08-07T19:57+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

fsb

donetsk halk cumhuriyeti

mariupol

ukrayna savunma bakanlığı

gizli belgeler

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FSB’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) İdaresi’nden gazetecilere yapılan açıklamada, “Operasyonel faaliyetlerin sonucunda Rusya FSB Donetsk Halk Cumhuriyeti İdaresi, Mariupol’de Ukrayna Savunma Bakanlığı’na ait silah ve gizli belgelerin tutulduğu bir gizli depo buldu” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, gizli depoda bulunan (Ukrayna yapımı) Fort-600 el bombası fırlatıcısı ve onunla kullanılan 9 el bombası, 9 adet (Polonya üretimi) VOG el bombası, 11 adet yabancı üretim el bombası ve hafif silahlar için mermilere el konuldu.FSB, ‘zulanın’ Mariupol’un kuşatılması sırasında Ukraynalı birlikler tarafından hazırlandığını ve ileride tahliyesi planlandığını tespit etti.Gizli belgelerin incelenmek üzere FSB’nin DHC İdaresi’ne ulaştırıldığı bilgisi verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/fsb-80-yil-once-hitlere-duzenlenen-suikast-girisiminin-belgelerini-yayinladi-1086060496.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, donetsk halk cumhuriyeti, mariupol, ukrayna savunma bakanlığı, gizli belgeler