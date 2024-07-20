https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/fsb-80-yil-once-hitlere-duzenlenen-suikast-girisiminin-belgelerini-yayinladi-1086060496.html

FSB, 80 yıl önce Hitler'e düzenlenen suikast girişiminin belgelerini yayınladı

FSB, 80 yıl önce Hitler'e düzenlenen suikast girişiminin belgelerini yayınladı

Sputnik Türkiye

Sputnik, Hitler'e 20 Temmuz 1944'te, tam 80 yıl önce düzenlenen suikast girişiminin belgelerine ulaştı. 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T16:44+0300

2024-07-20T16:44+0300

2024-07-20T16:44+0300

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adolf hitler

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suikast girişimi

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 80 yıl önce Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e düzenlenen suikast girişimiyle ilgili olarak arşiv belgelerinin gizliliğini kaldırdı ve Sputnik'e sundu.20 Temmuz 1944'te Hitler'e yönelik en bilinen suikast girişimi gerçekleştirildi.Hitler'in Rastenburg bölgesindeki (Doğu Prusya) 'Wolfsschanze' ('Kurt İni') adlı karargahında gerçekleşen suikast girişimi, 'Operasyon Valkyrie' olarak bilinen ve yüksek rütbeli Alman Kara Kuvveteri subayları tarafından planlanan, Hitler karşıtı bir komplonun sonucuydu.Komplocular, askeri işlere amatörce müdahale ettiğini ve Almanya'yı kaçınılmaz çöküşe sürüklediğini düşündükleri Hitler'e karşı çıkıyorlardı.Komplo, Hitler'e suikast düzenlenmesini ve Nazi hükümetinin devrilmesini öngörüyordu. Ancak 20 Temmuz 1944'te Hitler ile ordu arasında yapılan toplantı sırasında Wolfschanze'de meydana gelen patlama, Nazi diktatörünün sonunu getiremedi. Hitler yalnızca hafif şekilde yaralanırken komplo başarısız oldu, komployu düzenleyenlerin çoğu idam edildi ve yakınları baskı altına alındı.

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nazi almanyası, hitler, adolf hitler, hitler almanyası, hitler selamı, suikast girişimi, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb)