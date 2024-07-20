FSB, 80 yıl önce Hitler'e düzenlenen suikast girişiminin belgelerini yayınladı
© Fotoğraf : Center for Public Relations of the FSB of RussiaФотография, изъятая у Г. Баура при аресте "После полета во время избирательной кампании. 2 сентября 1932 г."
© Fotoğraf : Center for Public Relations of the FSB of Russia
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Sputnik, Hitler'e 20 Temmuz 1944'te, tam 80 yıl önce düzenlenen suikast girişiminin belgelerine ulaştı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 80 yıl önce Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e düzenlenen suikast girişimiyle ilgili olarak arşiv belgelerinin gizliliğini kaldırdı ve Sputnik'e sundu.
20 Temmuz 1944'te Hitler'e yönelik en bilinen suikast girişimi gerçekleştirildi.
Hitler'in Rastenburg bölgesindeki (Doğu Prusya) 'Wolfsschanze' ('Kurt İni') adlı karargahında gerçekleşen suikast girişimi, 'Operasyon Valkyrie' olarak bilinen ve yüksek rütbeli Alman Kara Kuvveteri subayları tarafından planlanan, Hitler karşıtı bir komplonun sonucuydu.
Komplocular, askeri işlere amatörce müdahale ettiğini ve Almanya'yı kaçınılmaz çöküşe sürüklediğini düşündükleri Hitler'e karşı çıkıyorlardı.
Komplo, Hitler'e suikast düzenlenmesini ve Nazi hükümetinin devrilmesini öngörüyordu. Ancak 20 Temmuz 1944'te Hitler ile ordu arasında yapılan toplantı sırasında Wolfschanze'de meydana gelen patlama, Nazi diktatörünün sonunu getiremedi.
Hitler yalnızca hafif şekilde yaralanırken komplo başarısız oldu, komployu düzenleyenlerin çoğu idam edildi ve yakınları baskı altına alındı.
20 Temmuz 1944'te Hitler'e yönelik en bilinen suikast girişimi gerçekleştirildi.
Hitler'in Rastenburg bölgesindeki (Doğu Prusya) 'Wolfsschanze' ('Kurt İni') adlı karargahında gerçekleşen suikast girişimi, 'Operasyon Valkyrie' olarak bilinen ve yüksek rütbeli Alman Kara Kuvveteri subayları tarafından planlanan, Hitler karşıtı bir komplonun sonucuydu.
Komplocular, askeri işlere amatörce müdahale ettiğini ve Almanya'yı kaçınılmaz çöküşe sürüklediğini düşündükleri Hitler'e karşı çıkıyorlardı.
Komplo, Hitler'e suikast düzenlenmesini ve Nazi hükümetinin devrilmesini öngörüyordu. Ancak 20 Temmuz 1944'te Hitler ile ordu arasında yapılan toplantı sırasında Wolfschanze'de meydana gelen patlama, Nazi diktatörünün sonunu getiremedi.
Hitler yalnızca hafif şekilde yaralanırken komplo başarısız oldu, komployu düzenleyenlerin çoğu idam edildi ve yakınları baskı altına alındı.