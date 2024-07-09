https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/uluslararasi-lev-tolstoy-baris-odulu-icin-adaylarin-kabulune-baslandi-1085700388.html
Uluslararası Lev Tolstoy Barış Ödülü için adayların kabulüne başlandı
Uluslararası Lev Tolstoy Barış Ödülü için adayların kabulüne başlandı
Sputnik Türkiye
Dünya tarihinin en önemli yazarlarından Tolstoy’un adını taşıyan Uluslararası Lev Tolstoy Barış Ödülü’nün bu yılki ayağı için başvuruların kabulüne başlandı. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T16:59+0300
2024-07-09T16:59+0300
2024-07-09T17:02+0300
yaşam
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savaş ve barış
çok kutuplu dünya
barış
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Savaş ve Barış romanını dünya edebiyatına kazandıran ünlü Rus yazar ve düşünür Tolstoy'un adını taşıyan ödül, 22 Haziran 2022 tarihinde Rusya Tarih Kurumu, Rusya Barış Fonu ve Rusya Askeri Tarih Kurumu tarafından kurulmuştu.Uluslararası Tolstoy Barış Ödülü, üçüncü bir dünya savaşı tehdidinin önlenmesine önemli katkıda bulunan kişi ve grupları ödüllendirmeyi hedeflerken, adaylar, nükleer felaketi önleme, uluslararası hukuka dayalı küresel güvenliği teşvik etme, silahlanma yarışını sona erdirme, çok kutuplu ve barışçıl bir dünya inşa etme ve uluslararası işbirliğini geliştirme çabalarına göre seçiliyor.Ayrıca, askerden arındırma, demokratikleşme ve uluslararası ilişkilerin insanileştirilmesi alanlarındaki başarıların yanı sıra aktif barışı koruma çabaları ve insan haklarının savunulması da ödüllendirilirken, adaylıklar bireyleri, grupları, ulusal ve uluslararası kuruluşları, araştırma merkezlerini ve eğitim kurumlarını da kapsıyor.Kazananlar, Rusya'nın yanı sıra Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinden önemli kamu ve siyasi şahsiyetler, kültürel ve bilimsel temsilciler ve iş dünyası liderlerinden oluşan saygın bir uluslararası jüri tarafından seçilirken, ödül töreni Lev Tolstoy'un doğum günü olan 9 Eylül'de başkent Moskova'daki ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nun tarihi sahnesinde gerçekleştiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220302/batidan-rusya-hamleleri-hedefte-tarih-edebiyat-spor-temel-hak-ve-ozgurlukler-var-1054365497.html
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lev tolstoy, lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı, savaş ve barış, çok kutuplu dünya, barış, avrupa, asya, afrika
lev tolstoy, lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı, savaş ve barış, çok kutuplu dünya, barış, avrupa, asya, afrika
Uluslararası Lev Tolstoy Barış Ödülü için adayların kabulüne başlandı
16:59 09.07.2024 (güncellendi: 17:02 09.07.2024)
Dünya tarihinin en önemli yazarlarından Tolstoy’un adını taşıyan Uluslararası Lev Tolstoy Barış Ödülü’nün bu yılki ayağı için başvuruların kabulüne başlandı.
Savaş ve Barış romanını dünya edebiyatına kazandıran ünlü Rus yazar ve düşünür Tolstoy'un adını taşıyan ödül, 22 Haziran 2022 tarihinde Rusya Tarih Kurumu, Rusya Barış Fonu ve Rusya Askeri Tarih Kurumu tarafından kurulmuştu.
Uluslararası Tolstoy Barış Ödülü, üçüncü bir dünya savaşı tehdidinin önlenmesine önemli katkıda bulunan kişi ve grupları ödüllendirmeyi hedeflerken, adaylar, nükleer felaketi önleme, uluslararası hukuka dayalı küresel güvenliği teşvik etme, silahlanma yarışını sona erdirme, çok kutuplu ve barışçıl bir dünya inşa etme ve uluslararası işbirliğini geliştirme çabalarına göre seçiliyor.
Ayrıca, askerden arındırma, demokratikleşme ve uluslararası ilişkilerin insanileştirilmesi alanlarındaki başarıların yanı sıra aktif barışı koruma çabaları ve insan haklarının savunulması da ödüllendirilirken, adaylıklar bireyleri, grupları, ulusal ve uluslararası kuruluşları, araştırma merkezlerini ve eğitim kurumlarını da kapsıyor.
Kazananlar, Rusya'nın yanı sıra Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinden önemli kamu ve siyasi şahsiyetler, kültürel ve bilimsel temsilciler ve iş dünyası liderlerinden oluşan saygın bir uluslararası jüri tarafından seçilirken, ödül töreni Lev Tolstoy'un doğum günü olan 9 Eylül'de başkent Moskova'daki ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nun tarihi sahnesinde gerçekleştiriliyor.