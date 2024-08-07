https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/kuzey-korede-sel-seferberligi-kurtarma-calismalari-icin-300-bin-genc-gonullu-oldu-1086603675.html
Kuzey Kore'de sel seferberliği: Kurtarma çalışmaları için 300 bin genç gönüllü oldu
Kuzey Kore'de sel seferberliği: Kurtarma çalışmaları için 300 bin genç gönüllü oldu
Sputnik Türkiye
Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosunu ağır da olsa ödemeye çalışan Kuzey Kore’de, sellerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T19:20+0300
2024-08-07T19:20+0300
2024-08-07T19:20+0300
dünya
kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore
sel felaketi
doğal afet
doğal felaket
genç
gençlik
devrim
seferberlik
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang'da ülkenin kuzeybatısında sellerden etkilenen bölgelere gönderilecek kişilerin uğurlanmasına ilişkin törende konuştu.Kim, afetten etkilenen bölgelerde yürütülecek arama kurtarma çalışmalarına katılmak için bir haftadan kısa sürede yaklaşık 300 bin gencin gönüllü olduğunu, böyle bir gönüllülüğün başka bir ülkede olamayacağını söyledi.Gençlerin girişimci ruhunun, halkın ‘yüksek hedeflere’ ulaşması ve zorlukların üstesinden gelmesinde önemli olduğunu vurgulayan Kim, selin yol açtığı hasarın giderilmesi için devrim niteliğinde bir inşa kampanyası yürüttüklerini belirtti.Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'deki şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının bini aştığını tahmin ettiklerini bildirmişti.Kim Jong-un ise Güney Kore medyasını, ülkesindeki sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/kuzey-koredeki-selin-agir-bilancosu-4-binden-fazla-konut-sular-altinda-1086370971.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri, kuzey kore balon, kuzey kore yasaklar, sel felaketi
kuzey kore, kuzey kore lideri, kuzey kore balon, kuzey kore yasaklar, sel felaketi
Kuzey Kore'de sel seferberliği: Kurtarma çalışmaları için 300 bin genç gönüllü oldu
Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosunu ağır da olsa ödemeye çalışan Kuzey Kore’de, sellerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yaklaşık 300 bin gencin gönüllü olduğu duyuruldu.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang'da ülkenin kuzeybatısında sellerden etkilenen bölgelere gönderilecek kişilerin uğurlanmasına ilişkin törende konuştu.
Kim, afetten etkilenen bölgelerde yürütülecek arama kurtarma çalışmalarına katılmak için bir haftadan kısa sürede yaklaşık 300 bin gencin gönüllü olduğunu, böyle bir gönüllülüğün başka bir ülkede olamayacağını söyledi.
Gençlerin girişimci ruhunun, halkın ‘yüksek hedeflere’ ulaşması ve zorlukların üstesinden gelmesinde önemli olduğunu vurgulayan Kim, selin yol açtığı hasarın giderilmesi için devrim niteliğinde bir inşa kampanyası yürüttüklerini belirtti.
Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'deki şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının bini aştığını tahmin ettiklerini bildirmişti.
Kim Jong-un ise Güney Kore medyasını, ülkesindeki sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınamıştı.