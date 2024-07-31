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Kuzey Kore'deki selin ağır bilançosu: 4 binden fazla konut sular altında
Kuzey Kore'deki selin ağır bilançosu: 4 binden fazla konut sular altında
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı selde yaklaşık 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı açıklanırken, ülke lideri... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T13:26+0300
2024-07-31T13:26+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
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sel felaketi
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can kaybı
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Kuzey Kore'de 27 Temmuz'dan bu yana etkili olan ve Phyongan eyaletinin Sinuiju şehri ile Uiju ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede sel baskınlarına neden olan şiddetli yağışların etkisini azaltmasıyla birlikte felaketin bilançosu netleşmeye başladı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan bilgilere göre Amnok Nehri yakınlarındaki yaklaşık 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı tespit edildi.Ölü veya yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.Kim, ihmali bulunanların cezalandırılmasını istedi29-30 Temmuz tarihlerinde Sinuiju şehrinde gerçekleştirilen Kore İşçi Partisi (WPK) Sekizinci Merkez Komitesinin 22. acil genişletilmiş toplantısına liderlik eden ülke lideri Kim Jong-un ise ardından afet bölgesinde incelemelerde bulundu.Yaptığı konuşmada gerekli önleyici tedbirleri alamayan yetkilileri eleştiren Kim, görevlerini ihmal eden ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlilerinin cezalandırılması talimatını verdi. Yetkilileri afetzedelere gereken her türlü yardımı sağlamakla görevlendiren Kim, gelecekte karşılaşılabilecek muhtemel doğal felaketlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.5 bin kişi helikopter destekli operasyonla kurtarılmıştıKuzey Kore geçtiğimiz hafta sonu ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuş, meydana gelen sel baskınları nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarılmıştı. Afetle mücadele kurumlarının ordunun kurtarma operasyonuna muhtaç kalmasını eleştiren Kim, yetkilileri daha önce tedbir almaları konusunda uyardığını belirterek, "Önemli pozisyonlardaki yetkililerin tembelliği ve çıkarcılığı çok ciddi boyutlara ulaşmıştır” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/kuzey-korede-sel-kurtarma-operasyonunu-kim-jong-un-yonetti-1086293928.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, sel, sel felaketi, şiddetli yağış, can kaybı
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, sel, sel felaketi, şiddetli yağış, can kaybı

Kuzey Kore'deki selin ağır bilançosu: 4 binden fazla konut sular altında

13:26 31.07.2024
© İHA / BURAK ERSOY-AW258010Kuzey Kore sel ile mücadelesini sürdürüyor
Kuzey Kore sel ile mücadelesini sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© İHA / BURAK ERSOY-AW258010
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Kuzey Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı selde yaklaşık 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı açıklanırken, ülke lideri Kim Jong-un afet bölgesini ziyaret ederek felaketzedelere her türlü yardımı sağlama talimatı verdi.
Kuzey Kore'de 27 Temmuz'dan bu yana etkili olan ve Phyongan eyaletinin Sinuiju şehri ile Uiju ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede sel baskınlarına neden olan şiddetli yağışların etkisini azaltmasıyla birlikte felaketin bilançosu netleşmeye başladı.
Resmi Kuzey Kore basınında yer alan bilgilere göre Amnok Nehri yakınlarındaki yaklaşık 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı tespit edildi.
Ölü veya yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Kim, ihmali bulunanların cezalandırılmasını istedi

29-30 Temmuz tarihlerinde Sinuiju şehrinde gerçekleştirilen Kore İşçi Partisi (WPK) Sekizinci Merkez Komitesinin 22. acil genişletilmiş toplantısına liderlik eden ülke lideri Kim Jong-un ise ardından afet bölgesinde incelemelerde bulundu.
Yaptığı konuşmada gerekli önleyici tedbirleri alamayan yetkilileri eleştiren Kim, görevlerini ihmal eden ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlilerinin cezalandırılması talimatını verdi. Yetkilileri afetzedelere gereken her türlü yardımı sağlamakla görevlendiren Kim, gelecekte karşılaşılabilecek muhtemel doğal felaketlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.
© İHA / BURAK ERSOY-AW258010Kuzey Kore sel ile mücadelesini sürdürüyor
Kuzey Kore sel ile mücadelesini sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
Kuzey Kore sel ile mücadelesini sürdürüyor
© İHA / BURAK ERSOY-AW258010

5 bin kişi helikopter destekli operasyonla kurtarılmıştı

Kuzey Kore geçtiğimiz hafta sonu ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuş, meydana gelen sel baskınları nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarılmıştı.
Afetle mücadele kurumlarının ordunun kurtarma operasyonuna muhtaç kalmasını eleştiren Kim, yetkilileri daha önce tedbir almaları konusunda uyardığını belirterek, "Önemli pozisyonlardaki yetkililerin tembelliği ve çıkarcılığı çok ciddi boyutlara ulaşmıştır” ifadelerini kullanmıştı.
kim kore - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
DÜNYA
Kuzey Kore'de sel: Kurtarma operasyonunu Kim Jong-un yönetti
29 Temmuz, 10:36
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