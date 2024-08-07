Kira kontratlarında yeni dönem: Yıl sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılacak

"Son dönemde uygulamaya koyduğumuz hizmetlerden biri müze kart entegrasyonu oldu. Artık cep telefonunuzda bir kare kodla müzelerdeki turnikeleri geçebiliyorsunuz, girebiliyorsunuz müzelere. Kısa süre içinde 390 bin mobil müze kart dağıtılmış durumda. Mobil kaza tutanağını da 20 Mayıs'ta hayata geçirdik. Şimdiden 59 bin kişi bu hizmetten faydalandı. e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler. Bu da gündemimizde olan önemli bir hizmet. Özel sigortaların başlığı altında bütünleşik hizmetlerin kademeli bir şekilde geliştirilmesi ile tüm sigorta poliçeleri bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemler gerçekleştirilebilecek. Bu da önemli bir hizmet olarak gündemimizde ve kısa vadede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."