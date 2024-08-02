https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/cevdet-yilmaz-israil-yonetimi-baristan-yana-olmadigini-net-bir-sekilde-ortaya-koymaktadir-1086452617.html

Cevdet Yılmaz: İsrail yönetimi barıştan yana olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır

Cevdet Yılmaz: İsrail yönetimi barıştan yana olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İsrail yönetimi bu tutumuyla bölge barışına ve küresel barışa bir tehdit olduğunu; barıştan yana olmadığını net bir şekilde... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T20:45+0300

2024-08-02T20:45+0300

2024-08-02T20:45+0300

türkiye

cevdet yılmaz

israil-filistin

israil

doha

katar

ismail haniye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/17/1081040124_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_e0bf8492f689b37360f8bffe11a4b46f.jpg

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki Türkiye heyeti, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Doha’daki cenaze töreninin ardından, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen programa katıldı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye’den ve farklı ülkelerden siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı programda konuşan Yılmaz, Heniyye'nin ailesi başta olmak üzere Filistin halkı ile zulme ve adaletsizliğe karşı duran İslam dünyasına ve tüm insanlığa başsağlığı diledi.Yılmaz, 'Heniyye'nin şehit edildiği menfur saldırının, direncini çok uzun zamandır sürdüren ve bugünlere taşıyan mazlum Filistin halkının gücünde, moralinde, maneviyatında en küçük bir zayıflamaya yol açmayacağına inandığını' belirtti.Heniyye'nin aynı zamanda siyasi bir kişilik olarak Gazze'de uzun süredir tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırım, insanlık ve savaş suçlarının sona ermesi, Gazze'ye ateşkesin gelmesi, insani yardımların ulaşması için müzakereler yaptığını anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:'Filistin halkıyla dayanışmamızı en güçlü şekilde devam ettireceğiz'Heniyye'nin şehadetinin, farklı görüşten ve siyasi anlayıştan Filistinlilerin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını dileyen Yılmaz, "İslam dünyasının daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmasına ve gücünü yansıtmasına vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın vicdanında bunun daha güçlü bir karşılık bularak erdemden, adaletten yana tüm insanlığın yaşadığımız bu katliamlara son vermek üzere daha fazla birlik ve baskı ortaya koymasına vesile olmasını diliyorum" dedi.Yılmaz, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Türk milletinin başsağlığı dileklerini Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı makamını üstlenen Halid Meşal'e ve Heniyye'nin ailesine ilettiklerini aktardı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kendisi belki göremedi ama kendisinden sonrakilerin Filistin'in özgür, bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu görmelerini yürekten temenni ediyorum. Bu hedef için Türkiye Cumhuriyeti olarak mazlum Filistin halkıyla dayanışmamızı bütün gücümüzü, imkanlarımızı kullanarak sürdüreceğimizi, Filistin halkıyla dayanışmamızı en güçlü şekilde devam ettireceğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.Yılmaz, cenaze törenine ev sahipliği yapan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Katarlı yetkililere de teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/iletisim-baskanligi-haniyenin-diyarbakirin-ozgurlugunu-isteriz-dedigi-dogru-degildir-1086418049.html

türkiye

israil

doha

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cevdet yılmaz, israil-filistin, israil, doha, katar, ismail haniye