https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/kerem-akturkogluna-spartak-moskovadan-transfer-teklifi-1086596957.html

Kerem Aktürkoğlu'na, Spartak Moskova'dan transfer teklifi

Kerem Aktürkoğlu'na, Spartak Moskova'dan transfer teklifi

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na, Spartak Moskova'dan 20+2 milyon Euro'luk transfer teklifi geldi. Menajerler doğruladı, görüşmeler devam... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T17:55+0300

2024-08-07T17:55+0300

2024-08-07T17:55+0300

kerem aktürkoğlu

galatasaray

spartak moskova

spor

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Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ve sol beki Derrick Köhn'e Rusya'nın köklü kulüplerinden biri olan Spartak Moskova'dan transfer teklifi geldi.Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila transfer teklifini doğruladı ve iki kulüp arasında anlaşma sağlandığını belirtti. Menajer, Spartak Moskova'nın teknik direktörü Dejan Stankovic'in ve kulübün sunduğu projeyi olumlu bulduklarını aktararak transferin kesinleşmesi için şartların netleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Rus spor medyasının verdiği bilgilere göre, bu süreçte Galatasaray'ın ve Spartak Moskova'nın detayları titizlikle değerlendirdiğini, Aktürkoğlu'nun kariyeri için en iyi koşulların oluşması için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.Aynı zamanda Spartak Moskova'nın, Galatasaray'a toplamda 20 milyon euro'ya ek olarak 2 milyon euro bonus teklif ettiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/kerem-akturkoglundan-besiktas-maci-sonrasi-iddialara-gece-yarisi-sert-aciklama-1086570386.html

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