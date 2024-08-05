MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Kudüs Paktı' çağrısı
16:37 05.08.2024 (güncellendi: 17:09 05.08.2024)
© AA / Güven YılmazMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
© AA / Güven Yılmaz
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MHP Genel Başkanı Bahçeli "Ortadoğu'da barış ve huzur amacıyla Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir 'Kudüs Paktı' oluşturulmalıdır" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.
“İsrail terörü, taşınması, kaldırılması, hazmedilmesi imkansız bir sınırdadır.” diyen MHP lideri, “Eğer böyle giderse, vahşet durmazsa, inanç ve insan haklarına kategorik saldırılar ısrarla devam ederse ya küresel ya da bölgesel bir savaş son tercih olarak karşımıza çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.
Türkiye, Suriye, Irak ve Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle Kudüs Paktı oluşturulmasını öneren Bahçeli, “Tüm dünyayı karşısına alarak katliama devam eden Netenyahu yargılanıp tutuklanmalıdır.” dedi.
“İsrail terörü, taşınması, kaldırılması, hazmedilmesi imkansız bir sınırdadır.” diyen MHP lideri, “Eğer böyle giderse, vahşet durmazsa, inanç ve insan haklarına kategorik saldırılar ısrarla devam ederse ya küresel ya da bölgesel bir savaş son tercih olarak karşımıza çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.
Türkiye, Suriye, Irak ve Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle Kudüs Paktı oluşturulmasını öneren Bahçeli, “Tüm dünyayı karşısına alarak katliama devam eden Netenyahu yargılanıp tutuklanmalıdır.” dedi.