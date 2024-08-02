Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Haniye suikasti: 'İran'ın imajı açısından çok parlak bir tablo çizmiyor'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Doğal gaza dev zam
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dijital ikizinizi üretmenin yolları
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası yazdı: Ukraynalı askerler ya eğitimsiz ya elverişsiz
15:12
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
0 dk
SESLİ HABER
Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
13:09
2 dk
SESLİ HABER
Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
13:18
3 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin mutsuzluk haritası
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin sebebi belli oldu
15:08
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yapay zeka yasası yürürlüğe girdi
15:21
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve kulaklıksız atış pozuna yanıt
16:38
3 dk
SESLİ HABER
Araştırma yayımlandı: X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla
16:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Pentagon, 11 Eylül saldırısının elebaşlarıyla anlaştı
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda cinsiyet krizi
17:23
4 dk
SESLİ HABER
Medvedev: Ortadoğu'da barışın yolu savaştan geçiyor
17:37
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya ve Çin’e “nükleer” tehdit
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kremlin: F-16'lar cephedeki durumu etkilemeyecek
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtlaması gerekti
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Trump için İsrail önemli, Ukrayna değil
18:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Deprem uzmanı Perinçek’ten İmralı fayı uyarısı
19:16
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/tiyatro-ve-sinema-sanatcisi-genco-erkal-son-yolculuguna-ugurlandi-1086450950.html
Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın (86) cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T18:59+0300
2024-08-02T18:59+0300
yaşam
genco erkal
zincirlikuyu mezarlığı
cenaze töreni
rutkay aziz
emre kınay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/02/1086450790_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_580cca710ca87347d218cc7256c5fb7f.jpg
Genco Erkal'ın cenazesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camisi'ne getirildi. Burada Erkal için ikindi vakti cenaze namazı kılındı.Sanatçının ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenlerinin katıldığı cenazede taziyeleri, Erkal'ın kızı Ayşe Sümer Erkal kabul etti.Cenazeye katılan sanatçı sanatçı Rutkay Aziz, Erkal'ın Nazım Hikmet'in izinden gittiğini belirterek, "O, Nazım Hikmet'in görüşlerini ve fikirlerini geniş kitlelere sevdirmiş bir arkadaşımızdır. Zülfü Livaneli müzikte, Genco Erkal ise tiyatroda bunu yapmıştır. Onun için Genco Erkal'ın yeri tartışılmazdır. Onun anısı önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.Korhan Abay, Türk tiyatrosu ve sinemasının önemli bir ismini kaybettiğini dile getirerek, "Genco Erkal, çok önemli bir değerimizdi. Ömrü boyunca sürekli çalışan, çalıştığını da insanlara sunan, insanları ve dünyayı daha iyi hale getirmeye çalışan bir isimdi" dedi.Erkal'ın birçok sanatçının ustası olduğunu vurgulayan oyuncu Emre Kınay, "Genco Erkal, 50 yıllık bir emek demek. Türk tiyatrosu için çok büyük bir kayıp" ifadesini kullandı.Cenaze töreninde ayrıca Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, eski Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in yanı sıra Erdal Özyağcılar, Bedri Baykam ve Dost Elver'in aralarında bulunduğu isimler katıldı.Genco Erkal'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/hesabindan-veda-mesaji-paylasildi-genco-erkal-oldu-mu-1086361669.html
zincirlikuyu mezarlığı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/02/1086450790_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_4d21484e46dea926ed836f5c054bab1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
genco erkal, zincirlikuyu mezarlığı, cenaze töreni, rutkay aziz, emre kınay
genco erkal, zincirlikuyu mezarlığı, cenaze töreni, rutkay aziz, emre kınay

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal son yolculuğuna uğurlandı

18:59 02.08.2024
© AA / Ümit AksoyTiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AA / Ümit Aksoy
Abone ol
Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın (86) cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Genco Erkal'ın cenazesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camisi'ne getirildi. Burada Erkal için ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Sanatçının ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenlerinin katıldığı cenazede taziyeleri, Erkal'ın kızı Ayşe Sümer Erkal kabul etti.
Cenazeye katılan sanatçı sanatçı Rutkay Aziz, Erkal'ın Nazım Hikmet'in izinden gittiğini belirterek, "O, Nazım Hikmet'in görüşlerini ve fikirlerini geniş kitlelere sevdirmiş bir arkadaşımızdır. Zülfü Livaneli müzikte, Genco Erkal ise tiyatroda bunu yapmıştır. Onun için Genco Erkal'ın yeri tartışılmazdır. Onun anısı önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.
Korhan Abay, Türk tiyatrosu ve sinemasının önemli bir ismini kaybettiğini dile getirerek, "Genco Erkal, çok önemli bir değerimizdi. Ömrü boyunca sürekli çalışan, çalıştığını da insanlara sunan, insanları ve dünyayı daha iyi hale getirmeye çalışan bir isimdi" dedi.
Erkal'ın birçok sanatçının ustası olduğunu vurgulayan oyuncu Emre Kınay, "Genco Erkal, 50 yıllık bir emek demek. Türk tiyatrosu için çok büyük bir kayıp" ifadesini kullandı.
Cenaze töreninde ayrıca Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, eski Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in yanı sıra Erdal Özyağcılar, Bedri Baykam ve Dost Elver'in aralarında bulunduğu isimler katıldı.
Genco Erkal'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Genco Erkal - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
YAŞAM
'Hoşça kalın dostlarım' şiiri paylaşılmıştı: Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti
31 Temmuz, 08:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала