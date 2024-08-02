https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/tiyatro-ve-sinema-sanatcisi-genco-erkal-son-yolculuguna-ugurlandi-1086450950.html

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal son yolculuğuna uğurlandı

Sputnik Türkiye

Tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın (86) cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T18:59+0300

2024-08-02T18:59+0300

2024-08-02T18:59+0300

yaşam

genco erkal

zincirlikuyu mezarlığı

cenaze töreni

rutkay aziz

emre kınay

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Genco Erkal'ın cenazesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camisi'ne getirildi. Burada Erkal için ikindi vakti cenaze namazı kılındı.Sanatçının ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenlerinin katıldığı cenazede taziyeleri, Erkal'ın kızı Ayşe Sümer Erkal kabul etti.Cenazeye katılan sanatçı sanatçı Rutkay Aziz, Erkal'ın Nazım Hikmet'in izinden gittiğini belirterek, "O, Nazım Hikmet'in görüşlerini ve fikirlerini geniş kitlelere sevdirmiş bir arkadaşımızdır. Zülfü Livaneli müzikte, Genco Erkal ise tiyatroda bunu yapmıştır. Onun için Genco Erkal'ın yeri tartışılmazdır. Onun anısı önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.Korhan Abay, Türk tiyatrosu ve sinemasının önemli bir ismini kaybettiğini dile getirerek, "Genco Erkal, çok önemli bir değerimizdi. Ömrü boyunca sürekli çalışan, çalıştığını da insanlara sunan, insanları ve dünyayı daha iyi hale getirmeye çalışan bir isimdi" dedi.Erkal'ın birçok sanatçının ustası olduğunu vurgulayan oyuncu Emre Kınay, "Genco Erkal, 50 yıllık bir emek demek. Türk tiyatrosu için çok büyük bir kayıp" ifadesini kullandı.Cenaze töreninde ayrıca Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, eski Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in yanı sıra Erdal Özyağcılar, Bedri Baykam ve Dost Elver'in aralarında bulunduğu isimler katıldı.Genco Erkal'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/hesabindan-veda-mesaji-paylasildi-genco-erkal-oldu-mu-1086361669.html

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genco erkal, zincirlikuyu mezarlığı, cenaze töreni, rutkay aziz, emre kınay