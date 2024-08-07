https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/istanbulda-yasam-maliyeti-arastirmasi-sadece-1-yilda-yuzde-714-artti-1086566914.html

İstanbul'da yaşam maliyeti araştırması: 'Sadece 1 yılda yüzde 71.4 arttı'

İstanbul'da yaşam maliyeti araştırması: 'Sadece 1 yılda yüzde 71.4 arttı'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yaşamanın maliyeti her geçen ay artıyor. Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşama maliyeti 66 bin 550 lira olarak açıklanırken, bir... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T02:01+0300

2024-08-07T02:01+0300

2024-08-07T02:01+0300

ekonomi

istanbul planlama ajansı (ipa)

istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.40 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66 bin 550 lira olarak hesaplandı. Araştırmada, şu bilgiler paylaşıldı:İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4.76 arttı.İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılmasıBir önceki yılın Temmuz ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 71.40 olarak gerçekleşti.İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılmasıTemmuz ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66 bin 550 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3 bin 26 lira arttı.İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti tutarıZeytinyağı yıllık bazda yüzde 112,87 oranında arttıTemel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 112,87 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı İPA Başkanı Bugra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/ito-baskani-avdagicten-kredi-karti-ve-pos-ile-odeme-aciklamasi-1086562517.html

istanbul büyükşehir belediyesi

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Sputnik Türkiye

istanbul planlama ajansı (ipa), istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi