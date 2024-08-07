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İstanbul'da yaşam maliyeti araştırması: 'Sadece 1 yılda yüzde 71.4 arttı'
İstanbul'da yaşam maliyeti araştırması: 'Sadece 1 yılda yüzde 71.4 arttı'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yaşamanın maliyeti her geçen ay artıyor. Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşama maliyeti 66 bin 550 lira olarak açıklanırken, bir... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.40 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66 bin 550 lira olarak hesaplandı. Araştırmada, şu bilgiler paylaşıldı:İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4.76 arttı.İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılmasıBir önceki yılın Temmuz ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 71.40 olarak gerçekleşti.İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılmasıTemmuz ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66 bin 550 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3 bin 26 lira arttı.İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti tutarıZeytinyağı yıllık bazda yüzde 112,87 oranında arttıTemel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 112,87 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı İPA Başkanı Bugra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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istanbul planlama ajansı (ipa), istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi
istanbul planlama ajansı (ipa), istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi

İstanbul'da yaşam maliyeti araştırması: 'Sadece 1 yılda yüzde 71.4 arttı'

02:01 07.08.2024
© İHAİstanbul, semt pazarı, koronavirüs
İstanbul, semt pazarı, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© İHA
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İstanbul'da yaşamanın maliyeti her geçen ay artıyor. Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşama maliyeti 66 bin 550 lira olarak açıklanırken, bir yıldaki artış yüzde 71.4 oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.40 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66 bin 550 lira olarak hesaplandı.
Araştırmada, şu bilgiler paylaşıldı:
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4.76 arttı.
İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması

YIL

AY

AYLIK DEĞİŞİM ORANI

2023

Ocak

%6,64

2023

Şubat

%3,86

2023

Mart

%4,01

2023

Nisan

%3,10

2023

Mayıs

%2,24

2023

Haziran

%5,59

2023

Temmuz

%9,75

2023

Ağustos

%9,69

2023

Eylül

%4,62

2023

Ekim

%3,13

2023

Kasım

%3,35

2023

Aralık

%3,51

2024

Ocak

%7,93

2024

Şubat

%4,26

Bir önceki yılın Temmuz ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 71.40 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması

YIL

AY

YILLIK DEĞİŞİM ORANI

2023

Ocak

%102,82

2023

Şubat

%98,97

2023

Mart

%86,14

2023

Nisan

%77,05

2023

Mayıs

%67,95

2023

Haziran

%63,86

2023

Temmuz

%73,24

2023

Ağustos

%80,59

2023

Eylül

%79,42

2023

Ekim

%76,69

2023

Kasım

%78,48

2023

Aralık

%78,13

2024

Ocak

%80,29

2024

Şubat

%81,00

Temmuz ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66 bin 550 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3 bin 26 lira arttı.
İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti tutarı

YIL

AY

Yaşam Maliyeti

2023

Ocak

29.429 TL

2023

Şubat

30.563 TL

2023

Mart

31.788 TL

2023

Nisan

32.772 TL

2023

Mayıs

33.507 TL

2023

Haziran

35.380 TL

2023

Temmuz

38.828 TL

2023

Ağustos

42.593 TL

2023

Eylül

44.561 TL

2023

Ekim

45.956 TL

2023

Kasım

47.493 TL

2023

Aralık

49.159 TL

2024

Ocak

53.058 TL

2024

Şubat

55.321 TL

Zeytinyağı yıllık bazda yüzde 112,87 oranında arttı

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 112,87 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.
Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı

Ürün

Yıllık Değişim

Aylık Değişim

Şehriye

%39,35

%2,65

Beyaz Peynir

%89,61

%3,70

Yumurta

%34,45

%2,25

Margarin

%82,14

%9,21

Zeytinyağı

%112,87

%8,53

Küp Şeker

%28,52

%2,24

Tişört (Erkek için)

%77,90

%3,40

Elbise (Kadın için)

%52,07

%5,20

Etek

%74,13

%10,50

Tuvalet Kağıdı

%106,23

%7,97

Bebek Bezi

%77,95

%-7,26

İPA Başkanı Bugra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İstanbul’da yaşam maliyeti sadece 1 yılda yüzde 71,4 arttı. 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 66 bin 550 lira. Yüksek fiyat artışları ve hayat pahalılığı her gün halkımızın hayatını daha da güçleştiriyor.
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