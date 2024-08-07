https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/istanbulda-yasam-maliyeti-arastirmasi-sadece-1-yilda-yuzde-714-artti-1086566914.html
İstanbul'da yaşam maliyeti araştırması: 'Sadece 1 yılda yüzde 71.4 arttı'
İstanbul'da yaşam maliyeti araştırması: 'Sadece 1 yılda yüzde 71.4 arttı'
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İstanbul'da yaşamanın maliyeti her geçen ay artıyor. Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşama maliyeti 66 bin 550 lira olarak açıklanırken, bir... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T02:01+0300
2024-08-07T02:01+0300
2024-08-07T02:01+0300
ekonomi
istanbul planlama ajansı (ipa)
istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul büyükşehir belediyesi
istanbul büyükşehir belediyesi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.40 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66 bin 550 lira olarak hesaplandı. Araştırmada, şu bilgiler paylaşıldı:İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4.76 arttı.İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılmasıBir önceki yılın Temmuz ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 71.40 olarak gerçekleşti.İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılmasıTemmuz ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66 bin 550 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3 bin 26 lira arttı.İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti tutarıZeytinyağı yıllık bazda yüzde 112,87 oranında arttıTemel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 112,87 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı İPA Başkanı Bugra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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istanbul planlama ajansı (ipa), istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi
istanbul planlama ajansı (ipa), istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi
İstanbul'da yaşam maliyeti araştırması: 'Sadece 1 yılda yüzde 71.4 arttı'
İstanbul'da yaşamanın maliyeti her geçen ay artıyor. Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşama maliyeti 66 bin 550 lira olarak açıklanırken, bir yıldaki artış yüzde 71.4 oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.40 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66 bin 550 lira olarak hesaplandı.
Araştırmada, şu bilgiler paylaşıldı:
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4.76 arttı.
İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması
YIL
AY
AYLIK DEĞİŞİM ORANI
2023
Ocak
%6,64
2023
Şubat
%3,86
2023
Mart
%4,01
2023
Nisan
%3,10
2023
Mayıs
%2,24
2023
Haziran
%5,59
2023
Temmuz
%9,75
2023
Ağustos
%9,69
2023
Eylül
%4,62
2023
Ekim
%3,13
2023
Kasım
%3,35
2023
Aralık
%3,51
2024
Ocak
%7,93
2024
Şubat
%4,26
Bir önceki yılın Temmuz ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 71.40 olarak gerçekleşti.
İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması
YIL
AY
YILLIK DEĞİŞİM ORANI
2023
Ocak
%102,82
2023
Şubat
%98,97
2023
Mart
%86,14
2023
Nisan
%77,05
2023
Mayıs
%67,95
2023
Haziran
%63,86
2023
Temmuz
%73,24
2023
Ağustos
%80,59
2023
Eylül
%79,42
2023
Ekim
%76,69
2023
Kasım
%78,48
2023
Aralık
%78,13
2024
Ocak
%80,29
2024
Şubat
%81,00
Temmuz ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66 bin 550 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3 bin 26 lira arttı.
İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti tutarı
YIL
AY
Yaşam Maliyeti
2023
Ocak
29.429 TL
2023
Şubat
30.563 TL
2023
Mart
31.788 TL
2023
Nisan
32.772 TL
2023
Mayıs
33.507 TL
2023
Haziran
35.380 TL
2023
Temmuz
38.828 TL
2023
Ağustos
42.593 TL
2023
Eylül
44.561 TL
2023
Ekim
45.956 TL
2023
Kasım
47.493 TL
2023
Aralık
49.159 TL
2024
Ocak
53.058 TL
2024
Şubat
55.321 TL
Zeytinyağı yıllık bazda yüzde 112,87 oranında arttı
Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 112,87 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.
Ürünlerin aylık ve yıllık fiyat değişim oranı
Ürün
Yıllık Değişim
Aylık Değişim
Şehriye
%39,35
%2,65
Beyaz Peynir
%89,61
%3,70
Yumurta
%34,45
%2,25
Margarin
%82,14
%9,21
Zeytinyağı
%112,87
%8,53
Küp Şeker
%28,52
%2,24
Tişört (Erkek için)
%77,90
%3,40
Elbise (Kadın için)
%52,07
%5,20
Etek
%74,13
%10,50
Tuvalet Kağıdı
%106,23
%7,97
Bebek Bezi
%77,95
%-7,26
İPA Başkanı Bugra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İstanbul’da yaşam maliyeti sadece 1 yılda yüzde 71,4 arttı. 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 66 bin 550 lira. Yüksek fiyat artışları ve hayat pahalılığı her gün halkımızın hayatını daha da güçleştiriyor.