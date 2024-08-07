İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hizbullah ile süren gerilim savaşa dönüşebilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106: ‘Ateşten çember içindeyiz’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dicle Olcay, canlı yayın konuğumuz oldu
12:07
82 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Lige doğru: Transferlerde son durum
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: İsrail suikastlerle sonuç alamaz
15:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
AB'den Belarus'a yeni yaptırım
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Irak'ta füze saldırısı: ABD askerleri yaralandı
16:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
SESLİ HABER
Meghan Markle 'intihar' sorusunu yanıtladı
17:16
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den iddia: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Kahramanmaraş’ta inşaat ustası kalmadı’
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin olimpiyat karnesi
18:41
3 dk
SESLİ HABER
Büyük Menderes Nehri ciddi kuraklıklarla karşı karşıya
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL HABER
VPN’in yarattığı tehlike: Casus yazılım mümkün
19:14
9 dk
SESLİ HABER
Görünmez katil tehlikesi: Türkiye de risk altında
19:37
3 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
19:46
11 dk
SESLİ HABER
Konut ve araç satışında yeni dönem
20:04
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
06:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında ‘katalog suç’ tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tahliye taahhütnamesi alan bir ev sahibinin zamanı geldiğinde kiracıyı çıkarması mümkün mü?
12:00
88 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
16:08
2 dk
SESLİ HABER
Bodrum’da sular günlerce kesik kalacak
16:21
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Şimşek: 2.5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası son aşamada
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Pentagon: Sorumlusu İran
17:13
2 dk
SESLİ HABER
ATM'lerde yeni dönem başlıyor
17:27
2 dk
SESLİ HABER
'Netanyahu sığınakta kalacak'
17:45
1 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da yaşam maliyeti her geçen ay artıyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden ırkçı sözler: İyi Rus yoktur
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Afrika'da her yıl 500 bin kişi bu sebepten ölüyor
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusu durdurulamıyor: Bir köy daha ele geçirildi
18:37
1 dk
SESLİ HABER
IMEI kayıt ücretleri 2025 yılında ne kadar olacak?
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu püskürtüldü: Sınırı geçmeyi denediler
19:09
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli askerler bir Filistinliye cinsel işkence yapmıştı: Görüntüler ortaya çıktı
19:22
3 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını: Filistinlilere yönelik sistematik işkence var
19:37
3 dk
SESLİ HABER
LPG’de ÖTV vurgunu sonrası Ticaret Bakanlığı işlem başlattı
20:05
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/israil-savunma-bakani-gallant-hizbullah-ile-suren-gerilim-savasa-donusebilir-1086599370.html
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hizbullah ile süren gerilim savaşa dönüşebilir
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hizbullah ile süren gerilim savaşa dönüşebilir
Sputnik Türkiye
Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ve Hamas lideri İsmail Haniye suikasti sonrası İran’dan misilleme bekleyen İsrail’in Savunma Bakanı Yoav... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T17:47+0300
2024-08-07T17:47+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
yoav gallant
israil savunma bakanlığı
israil savunma bakanı
hizbullah
lübnan
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086599212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29462e5d09a623143133761c4049b0d1.jpg
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoav Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği tatbikatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Lübnan sınırında yaşanan gerilime değinen Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini" ileri sürdü.Gallant, Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek" yorumunda bulundu.İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Gazze Şeridi'ndeki durumu örnek vererek Hizbullah'ı tehdit eden Gallant, "Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Gazze'nin fotoğrafını çekseler (neler olabileceğini) anlayacaklar" ifadelerini kullandı.İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü.Bu saldırının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Hizbullah'ın Şükür'e yönelik suikasta misilleme yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdıBu arada İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in düzenlediği hava saldırısına dair açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Odeysa ve Rab Talatin beldesi arasındaki Haydari Vadisi'nde bir motosikleti hedef aldığını aktaran Sağlık Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/hamasin-iran-temsilcisi-kaddumi-haniye-suikastinin-abdnin-dahli-olmadan-duzenlenmesi-mumkun-degil-1086592601.html
israil
lübnan
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086599212_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_b8ba08280e9ba1766a9b8664746a5537.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), yoav gallant, israil savunma bakanlığı, israil savunma bakanı, hizbullah, lübnan, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), yoav gallant, israil savunma bakanlığı, israil savunma bakanı, hizbullah, lübnan, ortadoğu, gazze, gazze şeridi

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hizbullah ile süren gerilim savaşa dönüşebilir

17:47 07.08.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Abone ol
Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ve Hamas lideri İsmail Haniye suikasti sonrası İran’dan misilleme bekleyen İsrail’in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey komutanlarından birinin öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimin savaşa dönüşebileceğini bildirdi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoav Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği tatbikatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lübnan sınırında yaşanan gerilime değinen Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini" ileri sürdü.
Gallant, Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek" yorumunda bulundu.
İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Gazze Şeridi'ndeki durumu örnek vererek Hizbullah'ı tehdit eden Gallant, "Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Gazze'nin fotoğrafını çekseler (neler olabileceğini) anlayacaklar" ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü.
Bu saldırının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Hizbullah'ın Şükür'e yönelik suikasta misilleme yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı

Bu arada İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in düzenlediği hava saldırısına dair açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Odeysa ve Rab Talatin beldesi arasındaki Haydari Vadisi'nde bir motosikleti hedef aldığını aktaran Sağlık Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsmail Haniye - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
DÜNYA
Hamas'ın İran Temsilcisi Kaddumi: Haniye suikastinin ABD'nin dahli olmadan düzenlenmesi mümkün değil
16:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала