https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/israil-savunma-bakani-gallant-hizbullah-ile-suren-gerilim-savasa-donusebilir-1086599370.html

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hizbullah ile süren gerilim savaşa dönüşebilir

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hizbullah ile süren gerilim savaşa dönüşebilir

Sputnik Türkiye

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ve Hamas lideri İsmail Haniye suikasti sonrası İran’dan misilleme bekleyen İsrail’in Savunma Bakanı Yoav... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T17:47+0300

2024-08-07T17:47+0300

2024-08-07T17:47+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

yoav gallant

israil savunma bakanlığı

israil savunma bakanı

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ortadoğu

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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoav Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği tatbikatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Lübnan sınırında yaşanan gerilime değinen Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini" ileri sürdü.Gallant, Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek" yorumunda bulundu.İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Gazze Şeridi'ndeki durumu örnek vererek Hizbullah'ı tehdit eden Gallant, "Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Gazze'nin fotoğrafını çekseler (neler olabileceğini) anlayacaklar" ifadelerini kullandı.İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü.Bu saldırının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Hizbullah'ın Şükür'e yönelik suikasta misilleme yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdıBu arada İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in düzenlediği hava saldırısına dair açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Odeysa ve Rab Talatin beldesi arasındaki Haydari Vadisi'nde bir motosikleti hedef aldığını aktaran Sağlık Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

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israil

lübnan

gazze

gazze şeridi

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