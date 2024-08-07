https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/israil-savunma-bakani-gallant-hizbullah-ile-suren-gerilim-savasa-donusebilir-1086599370.html
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hizbullah ile süren gerilim savaşa dönüşebilir
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hizbullah ile süren gerilim savaşa dönüşebilir
Sputnik Türkiye
Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ve Hamas lideri İsmail Haniye suikasti sonrası İran’dan misilleme bekleyen İsrail’in Savunma Bakanı Yoav... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T17:47+0300
2024-08-07T17:47+0300
2024-08-07T17:47+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
yoav gallant
israil savunma bakanlığı
israil savunma bakanı
hizbullah
lübnan
ortadoğu
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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoav Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği tatbikatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Lübnan sınırında yaşanan gerilime değinen Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini" ileri sürdü.Gallant, Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek" yorumunda bulundu.İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Gazze Şeridi'ndeki durumu örnek vererek Hizbullah'ı tehdit eden Gallant, "Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Gazze'nin fotoğrafını çekseler (neler olabileceğini) anlayacaklar" ifadelerini kullandı.İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü.Bu saldırının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Hizbullah'ın Şükür'e yönelik suikasta misilleme yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdıBu arada İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in düzenlediği hava saldırısına dair açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Odeysa ve Rab Talatin beldesi arasındaki Haydari Vadisi'nde bir motosikleti hedef aldığını aktaran Sağlık Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/hamasin-iran-temsilcisi-kaddumi-haniye-suikastinin-abdnin-dahli-olmadan-duzenlenmesi-mumkun-degil-1086592601.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), yoav gallant, israil savunma bakanlığı, israil savunma bakanı, hizbullah, lübnan, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), yoav gallant, israil savunma bakanlığı, israil savunma bakanı, hizbullah, lübnan, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hizbullah ile süren gerilim savaşa dönüşebilir
Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ve Hamas lideri İsmail Haniye suikasti sonrası İran’dan misilleme bekleyen İsrail’in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey komutanlarından birinin öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimin savaşa dönüşebileceğini bildirdi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoav Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği tatbikatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lübnan sınırında yaşanan gerilime değinen Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini" ileri sürdü.
Gallant, Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek" yorumunda bulundu.
İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Gazze Şeridi'ndeki durumu örnek vererek Hizbullah'ı tehdit eden Gallant, "Neler olabileceğini hayal bile edemezler. Gazze'nin fotoğrafını çekseler (neler olabileceğini) anlayacaklar" ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü.
Bu saldırının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Hizbullah'ın Şükür'e yönelik suikasta misilleme yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı
Bu arada İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in düzenlediği hava saldırısına dair açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Odeysa ve Rab Talatin beldesi arasındaki Haydari Vadisi'nde bir motosikleti hedef aldığını aktaran Sağlık Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.