İsrail medyası yeni Hamas liderini konuşuyor: Sinvar'ın seçilmesi İsrail'e ne mesaj veriyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dicle Olcay, canlı yayın konuğumuz oldu
12:07
82 dk
HABER MASASI
İnstagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Lige doğru: Transferlerde son durum
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: İsrail suikastlerle sonuç alamaz
15:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
AB'den Belarus'a yeni yaptırım
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Irak'ta füze saldırısı: ABD askerleri yaralandı
16:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
SESLİ HABER
Meghan Markle 'intihar' sorusunu yanıtladı
17:16
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den iddia: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Kahramanmaraş’ta inşaat ustası kalmadı’
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin olimpiyat karnesi
18:41
3 dk
SESLİ HABER
Büyük Menderes Nehri ciddi kuraklıklarla karşı karşıya
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL HABER
VPN’in yarattığı tehlike: Casus yazılım mümkün
19:14
9 dk
SESLİ HABER
Görünmez katil tehlikesi: Türkiye de risk altında
19:37
3 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
19:46
11 dk
SESLİ HABER
Konut ve araç satışında yeni dönem
20:04
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
06:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında ‘katalog suç’ tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/israil-medyasi-yeni-hamas-liderini-konusuyor-sinvarin-secilmesi-israile-ne-mesaj-veriyor-1086574915.html
İsrail medyası yeni Hamas liderini konuşuyor: Sinvar'ın seçilmesi İsrail'e ne mesaj veriyor?
İsrail medyası yeni Hamas liderini konuşuyor: Sinvar'ın seçilmesi İsrail'e ne mesaj veriyor?
Sputnik Türkiye
İsrail'in 7 Ekim saldırısının 'bir numaralı sorumlusu' olarak gördüğü Yahya Sinvar'ın Hamas'ın başına geçmesi, İsrail medyasında yoğun bir şekilde... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T10:03+0300
2024-08-07T10:31+0300
israil- filistin çatışması
hamas
hamas hareketi
yahya sinvar
hamas siyasi büro başkanlığı
ismail heniyye
ismail haniye
israil
israil-filistin
filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086574901_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aebcd47ffabae54cd5d3f292c8726a69.jpg
İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçilmesinin 'sürpriz' olduğunu ve bu durumun İsrail'e, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nun 'bir numaralı sorumlusu' olarak gösterilen Sinvar'ın hayatta olduğu ile Hamas liderliğinin hala güçlü olduğu mesajını verdiğini belirtti.KAN'ın Arap İşleri ve Ortadoğu Muhabiri Roi Kais, katıldığı 'Akşam Haberleri' programında eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasından 1 hafta sonra Sinvar'ın siyasi büro başkanlığına getirilmesinin 'sürpriz' olduğunu söyledi.Sinvar'ın daha önce Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı olduğunu hatırlatan Kais, "Sinvar, 7 Ekim'deki saldırıların mimarlarından biri" ifadesini kullandı.Kais, Sinvar'ın seçilmesinin İsrail'e mesajlar verdiğine dikkati çekerek, "İsrail'in peşinde olmasına rağmen (Sinvar'ın) hayatta olduğu, Gazze'deki Hamas liderliğinin hala güçlü olduğu ve yönetimde kalmayı planladığını gösteren bir mesaj içeriyor" dedi.İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin Ortadoğu İşleri Analisti Ehud Yaari de "Sinvar'ın getirilmesi, onun Hamas içindeki konumunu teyit eden bir anlam taşıyor" diye konuştu.Yaari, Sinvar'ın Hamas'ın diğer üyeleriyle iletişim zorlukları yaşadığı gerekçesiyle Siyasi Büro Başkanlığına getirilmesinin şu aşamada pratik bir anlamının olmadığını ileri sürdü.'Sinvar'ın seçilmesi İsrail'in başarısız olduğunu gösteriyor'Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Sinvar'ın seçilmesi hakkında "İsrail'e ve onu destekleyen ABD ile müttefiklerine, Hamas'ın kararlarında birlik içinde, ilkelerinde sağlam ve kararlı olduğu yönünde güçlü bir mesajdır" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Sinvar'ın seçilmesinin, İsrail'in liderleri ve sorumluları öldürmeye yönelik hedeflerinin başarısız olduğunu gösterdiği kaydedildi.'Hamas birlik içinde ve karşılaştığı tehlikelerin farkında'Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan da yaptığı açıklamada, Sinvar'ın oy birliğiyle seçildiğini vurgulayarak, bu seçimin, Hamas'ın birlik içinde ve karşı karşıya kaldığı tehlikelerin farkında olduğunu teyit ettiğini söyledi.Hamdan, "Bu adım, İsrail'in suikast politikasının direnişi kırmayı başaramayacağını doğruluyor" dedi.Sinvar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine getirilmişti.İsrail, Hamas'ın yeni lideri olan Sinvar'ı 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu'nun 'bir numaralı sorumlusu' olarak gösteriyor.Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/venezuella-lideri-maduro-whatsapp-boykotu-baslatti-canli-yayinda-telefonundan-sildi-1086573382.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086574901_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_3d9e9235b24050756c89b1179945a0e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hamas, hamas hareketi, yahya sinvar, hamas siyasi büro başkanlığı, ismail heniyye, ismail haniye, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, usame hamdan, hizbullah
hamas, hamas hareketi, yahya sinvar, hamas siyasi büro başkanlığı, ismail heniyye, ismail haniye, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, usame hamdan, hizbullah

İsrail medyası yeni Hamas liderini konuşuyor: Sinvar'ın seçilmesi İsrail'e ne mesaj veriyor?

10:03 07.08.2024 (güncellendi: 10:31 07.08.2024)
© AP Photo / Adel HanaYahya Sinwar, el líder del movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza
Yahya Sinwar, el líder del movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Adel Hana
Abone ol
İsrail'in 7 Ekim saldırısının 'bir numaralı sorumlusu' olarak gördüğü Yahya Sinvar'ın Hamas'ın başına geçmesi, İsrail medyasında yoğun bir şekilde tartışılıyor.
İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçilmesinin 'sürpriz' olduğunu ve bu durumun İsrail'e, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nun 'bir numaralı sorumlusu' olarak gösterilen Sinvar'ın hayatta olduğu ile Hamas liderliğinin hala güçlü olduğu mesajını verdiğini belirtti.

KAN'ın Arap İşleri ve Ortadoğu Muhabiri Roi Kais, katıldığı 'Akşam Haberleri' programında eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasından 1 hafta sonra Sinvar'ın siyasi büro başkanlığına getirilmesinin 'sürpriz' olduğunu söyledi.

Sinvar'ın daha önce Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı olduğunu hatırlatan Kais, "Sinvar, 7 Ekim'deki saldırıların mimarlarından biri" ifadesini kullandı.

Kais, Sinvar'ın seçilmesinin İsrail'e mesajlar verdiğine dikkati çekerek, "İsrail'in peşinde olmasına rağmen (Sinvar'ın) hayatta olduğu, Gazze'deki Hamas liderliğinin hala güçlü olduğu ve yönetimde kalmayı planladığını gösteren bir mesaj içeriyor" dedi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin Ortadoğu İşleri Analisti Ehud Yaari de "Sinvar'ın getirilmesi, onun Hamas içindeki konumunu teyit eden bir anlam taşıyor" diye konuştu.

Yaari, Sinvar'ın Hamas'ın diğer üyeleriyle iletişim zorlukları yaşadığı gerekçesiyle Siyasi Büro Başkanlığına getirilmesinin şu aşamada pratik bir anlamının olmadığını ileri sürdü.

'Sinvar'ın seçilmesi İsrail'in başarısız olduğunu gösteriyor'

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Sinvar'ın seçilmesi hakkında "İsrail'e ve onu destekleyen ABD ile müttefiklerine, Hamas'ın kararlarında birlik içinde, ilkelerinde sağlam ve kararlı olduğu yönünde güçlü bir mesajdır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sinvar'ın seçilmesinin, İsrail'in liderleri ve sorumluları öldürmeye yönelik hedeflerinin başarısız olduğunu gösterdiği kaydedildi.

'Hamas birlik içinde ve karşılaştığı tehlikelerin farkında'

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan da yaptığı açıklamada, Sinvar'ın oy birliğiyle seçildiğini vurgulayarak, bu seçimin, Hamas'ın birlik içinde ve karşı karşıya kaldığı tehlikelerin farkında olduğunu teyit ettiğini söyledi.

Hamdan, "Bu adım, İsrail'in suikast politikasının direnişi kırmayı başaramayacağını doğruluyor" dedi.
Sinvar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine getirilmişti.

İsrail, Hamas'ın yeni lideri olan Sinvar'ı 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu'nun 'bir numaralı sorumlusu' olarak gösteriyor.

Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybetmişti.
Venezuela's President Nicolas Maduro speaks during a meeting with his ministers at the Humboldt Hotel at El Avila mountain in La Guaira, Venezuela, Thursday, Sept. 21, 2023. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
DÜNYA
Venezüella lideri Maduro WhatsApp boykotu başlattı: Canlı yayında telefonundan sildi
09:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала