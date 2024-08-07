İsrail medyası yeni Hamas liderini konuşuyor: Sinvar'ın seçilmesi İsrail'e ne mesaj veriyor?
10:03 07.08.2024 (güncellendi: 10:31 07.08.2024)
© AP Photo / Adel HanaYahya Sinwar, el líder del movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza
© AP Photo / Adel Hana
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İsrail'in 7 Ekim saldırısının 'bir numaralı sorumlusu' olarak gördüğü Yahya Sinvar'ın Hamas'ın başına geçmesi, İsrail medyasında yoğun bir şekilde tartışılıyor.
İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçilmesinin 'sürpriz' olduğunu ve bu durumun İsrail'e, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nun 'bir numaralı sorumlusu' olarak gösterilen Sinvar'ın hayatta olduğu ile Hamas liderliğinin hala güçlü olduğu mesajını verdiğini belirtti.
KAN'ın Arap İşleri ve Ortadoğu Muhabiri Roi Kais, katıldığı 'Akşam Haberleri' programında eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasından 1 hafta sonra Sinvar'ın siyasi büro başkanlığına getirilmesinin 'sürpriz' olduğunu söyledi.
Sinvar'ın daha önce Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı olduğunu hatırlatan Kais, "Sinvar, 7 Ekim'deki saldırıların mimarlarından biri" ifadesini kullandı.
Kais, Sinvar'ın seçilmesinin İsrail'e mesajlar verdiğine dikkati çekerek, "İsrail'in peşinde olmasına rağmen (Sinvar'ın) hayatta olduğu, Gazze'deki Hamas liderliğinin hala güçlü olduğu ve yönetimde kalmayı planladığını gösteren bir mesaj içeriyor" dedi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin Ortadoğu İşleri Analisti Ehud Yaari de "Sinvar'ın getirilmesi, onun Hamas içindeki konumunu teyit eden bir anlam taşıyor" diye konuştu.
Yaari, Sinvar'ın Hamas'ın diğer üyeleriyle iletişim zorlukları yaşadığı gerekçesiyle Siyasi Büro Başkanlığına getirilmesinin şu aşamada pratik bir anlamının olmadığını ileri sürdü.
KAN'ın Arap İşleri ve Ortadoğu Muhabiri Roi Kais, katıldığı 'Akşam Haberleri' programında eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasından 1 hafta sonra Sinvar'ın siyasi büro başkanlığına getirilmesinin 'sürpriz' olduğunu söyledi.
Sinvar'ın daha önce Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı olduğunu hatırlatan Kais, "Sinvar, 7 Ekim'deki saldırıların mimarlarından biri" ifadesini kullandı.
Kais, Sinvar'ın seçilmesinin İsrail'e mesajlar verdiğine dikkati çekerek, "İsrail'in peşinde olmasına rağmen (Sinvar'ın) hayatta olduğu, Gazze'deki Hamas liderliğinin hala güçlü olduğu ve yönetimde kalmayı planladığını gösteren bir mesaj içeriyor" dedi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin Ortadoğu İşleri Analisti Ehud Yaari de "Sinvar'ın getirilmesi, onun Hamas içindeki konumunu teyit eden bir anlam taşıyor" diye konuştu.
Yaari, Sinvar'ın Hamas'ın diğer üyeleriyle iletişim zorlukları yaşadığı gerekçesiyle Siyasi Büro Başkanlığına getirilmesinin şu aşamada pratik bir anlamının olmadığını ileri sürdü.
'Sinvar'ın seçilmesi İsrail'in başarısız olduğunu gösteriyor'
Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Sinvar'ın seçilmesi hakkında "İsrail'e ve onu destekleyen ABD ile müttefiklerine, Hamas'ın kararlarında birlik içinde, ilkelerinde sağlam ve kararlı olduğu yönünde güçlü bir mesajdır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Sinvar'ın seçilmesinin, İsrail'in liderleri ve sorumluları öldürmeye yönelik hedeflerinin başarısız olduğunu gösterdiği kaydedildi.
Açıklamada, Sinvar'ın seçilmesinin, İsrail'in liderleri ve sorumluları öldürmeye yönelik hedeflerinin başarısız olduğunu gösterdiği kaydedildi.
'Hamas birlik içinde ve karşılaştığı tehlikelerin farkında'
Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan da yaptığı açıklamada, Sinvar'ın oy birliğiyle seçildiğini vurgulayarak, bu seçimin, Hamas'ın birlik içinde ve karşı karşıya kaldığı tehlikelerin farkında olduğunu teyit ettiğini söyledi.
Hamdan, "Bu adım, İsrail'in suikast politikasının direnişi kırmayı başaramayacağını doğruluyor" dedi.
Hamdan, "Bu adım, İsrail'in suikast politikasının direnişi kırmayı başaramayacağını doğruluyor" dedi.
Sinvar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine getirilmişti.
İsrail, Hamas'ın yeni lideri olan Sinvar'ı 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu'nun 'bir numaralı sorumlusu' olarak gösteriyor.
Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybetmişti.
İsrail, Hamas'ın yeni lideri olan Sinvar'ı 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu'nun 'bir numaralı sorumlusu' olarak gösteriyor.
Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybetmişti.