https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/instagram-erisime-acilacak-mi-tbmm-dijital-mecralar-komisyon-baskani-yayman-sorulari-yanitliyor-1086591233.html
Yayman: Biz hükümet olarak, parti olarak yasaklamalara, sansüre karşıyız
Yayman: Biz hükümet olarak, parti olarak yasaklamalara, sansüre karşıyız
Sputnik Türkiye
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman "Instagram'ın çifte standartlarını asla kabul etmiyoruz" dedi. Sosyal medyanın kötülüğün merkezi haline... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T16:08+0300
2024-08-07T16:08+0300
2024-08-07T16:29+0300
instagram
hüseyin yayman
yasak
sansür
türkiye
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TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman Habertürk kanalına verdiği röportajda Instagram sürecine dair soruları yanıtladı."Instagram ne zaman açılacak, Instagram kurallara uyduğu zaman erişim meselesi çözülecektir. Dolayısıyla Instagram bu düzenlemeleri bir an önce yapmalıdır" diyen Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun salı günü bir araya geleceğini söyledi.Yayman açıklamasında şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/instagram-aciliyor-mu-ak-partiden-kritik-aciklama--1086590571.html
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instagram erişime açılacak mı, instagram son durum, instagram ne zaman açılacak
instagram erişime açılacak mı, instagram son durum, instagram ne zaman açılacak
Yayman: Biz hükümet olarak, parti olarak yasaklamalara, sansüre karşıyız
16:08 07.08.2024 (güncellendi: 16:29 07.08.2024)
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman "Instagram'ın çifte standartlarını asla kabul etmiyoruz" dedi. Sosyal medyanın kötülüğün merkezi haline gelmemesi gerektiğini söyleyen Yayman "Biz hükümet olarak parti olarak yasaklamalara, sansüre karşıyız. Instagram'ın da X'in de TikTok'un da yasaklamalarına, sansürüne karşıyız" ifadesini kullandı.
TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman Habertürk kanalına verdiği röportajda Instagram sürecine dair soruları yanıtladı.
"Instagram ne zaman açılacak, Instagram kurallara uyduğu zaman erişim meselesi çözülecektir. Dolayısıyla Instagram bu düzenlemeleri bir an önce yapmalıdır" diyen Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun salı günü bir araya geleceğini söyledi.
Yayman açıklamasında şunları ifade etti:
"Biz hükümet olarak parti olarak yasaklamalara, sansüre karşıyız. Instagram'ın da X'in de TikTok'un da yasaklamalarına, sansürüne karşıyız. Siz bir taraftan kendiniz topluk kurallarını yok sayarcasına, kendi varoluş değerlerinizi yok sayarcasına hani, sosyal medya özgürlüklerin platformuydu hani sosyal medya hepimizin görüşünü ifade edebileceğimiz bir yerdi. Bir taraftan özgürlük boyutunu konuşmamız gerekirken, reklam ticaret boyutunu da konuşmamız lazım."