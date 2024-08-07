https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/instagram-erisime-acilacak-mi-tbmm-dijital-mecralar-komisyon-baskani-yayman-sorulari-yanitliyor-1086591233.html

Yayman: Biz hükümet olarak, parti olarak yasaklamalara, sansüre karşıyız

Yayman: Biz hükümet olarak, parti olarak yasaklamalara, sansüre karşıyız

Sputnik Türkiye

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman "Instagram'ın çifte standartlarını asla kabul etmiyoruz" dedi. Sosyal medyanın kötülüğün merkezi haline... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T16:08+0300

2024-08-07T16:08+0300

2024-08-07T16:29+0300

instagram

hüseyin yayman

yasak

sansür

türkiye

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TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman Habertürk kanalına verdiği röportajda Instagram sürecine dair soruları yanıtladı."Instagram ne zaman açılacak, Instagram kurallara uyduğu zaman erişim meselesi çözülecektir. Dolayısıyla Instagram bu düzenlemeleri bir an önce yapmalıdır" diyen Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun salı günü bir araya geleceğini söyledi.Yayman açıklamasında şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/instagram-aciliyor-mu-ak-partiden-kritik-aciklama--1086590571.html

türkiye

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instagram erişime açılacak mı, instagram son durum, instagram ne zaman açılacak