https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/iett-otobusu-kuafor-dukkanina-girdi-6-kisi-yaralandi-apartman-tahliye-edildi-1086605262.html

İETT otobüsü kuaför dükkanına girdi: 6 kişi yaralandı, apartman tahliye edildi

İETT otobüsü kuaför dükkanına girdi: 6 kişi yaralandı, apartman tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanının içine girdiği kazada 6 kişi yaralandı. Binanın kolonunda oluşan hasar sebebiyle apartman tahliye edildi. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T19:47+0300

2024-08-07T19:47+0300

2024-08-07T19:47+0300

türkiye

iett

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kuaför

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Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde ETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halindeki motosiklete çarparak, ardından erkek kuaförü dükkanına girdi.Kazada İETT otobüsünde bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. İETT otobüsünün çarptığı binanın kolonu ağır hasar aldı. Otobüsü vinç yardımıyla olay yerinden kaldırmak için çalışmalar devam ederken, bina tahliye edildi. Konuya ilişkin konuşan esnaf Tufan Bulut, "İETT otobüsü bir anda dükkana girdi. Biz de ne olduğunu anlamadık. O esnada dükkanda 6-7 kişiydik. Otobüs kolona çarpınca kendimizi dışarıya attık. Müşteriler kendini yere attı, cam parçaları geldi. Bildiğim kadarıyla 6 kişi yaralandı, biri çocuktu ve durumu ağırdı. Sağlık ekipleri şahsı aldı götürdü. Çevreden söylenilene göre önce bir motosiklete çarpıyor, o panikle hakimiyetini kaybedip bizim dükkana giriyor. Zaten İETT araçlarının bu noktada geçmesi sıkıntı oluyordu, yol dardı. Binayı boşalttılar” dedi.

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