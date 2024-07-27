Erdoğan: Amerikan Temsilciler Meclisi'nde gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık

Her fırsatta ata-dede topraklarına geliyor, Sıla-i Rahim yapıyoruz. Baba ocağımız Rize’de her zaman olduğu gibi dolu dolu bir gün geçirdik. Her fırsatta ata-dede topraklarına geliyor, Sıla-i Rahim yapıyoruz. Baba ocağımız Rize’de her zaman olduğu gibi dolu dolu bir gün geçirdik.

Rize’ye sadece toplu açılış töreni için gelmedik, Rizeli hemşerilerimizle hasbihal etmek, hasret gidermek için de geldik. Rize’ye sadece toplu açılış töreni için gelmedik, Rizeli hemşerilerimizle hasbihal etmek, hasret gidermek için de geldik.

Millet olarak neredeyse her gün bölgemizde patlak veren yeni bir krizle uyanıyoruz. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 2.5 yıldır devam ediyor. Batılı savaş baronları dışında kan deryasından kazançlı çıkan olmadı. Biz ise barış ve istikrarın tesisi için çalışıyoruz. İki komşumuz arasında dengeli politika izleyerek bu ateşin Karadeniz'e sirayet etmesine engel olduk. Millet olarak neredeyse her gün bölgemizde patlak veren yeni bir krizle uyanıyoruz. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 2.5 yıldır devam ediyor. Batılı savaş baronları dışında kan deryasından kazançlı çıkan olmadı. Biz ise barış ve istikrarın tesisi için çalışıyoruz. İki komşumuz arasında dengeli politika izleyerek bu ateşin Karadeniz'e sirayet etmesine engel olduk.

Aynı durum Gazze'de de geçerli. 7 Ekim'den beri Türkiye zulme karşı durarak insanlığın vicdanı oldu. Kimin ne dediğine bakmadan Filistinli kardeşlerimiz için harekete geçtik. Bütün uluslararası toplantılarda İsrail'in katliamlarını gündeme getirdik. Batı dünyası bu süreçte çok kötü bir sınav verdi. Aynı durum Gazze'de de geçerli. 7 Ekim'den beri Türkiye zulme karşı durarak insanlığın vicdanı oldu. Kimin ne dediğine bakmadan Filistinli kardeşlerimiz için harekete geçtik. Bütün uluslararası toplantılarda İsrail'in katliamlarını gündeme getirdik. Batı dünyası bu süreçte çok kötü bir sınav verdi.

Ülkemizde bazı siyasi partiler diyor ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun.' Size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor. Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi. Biz Filistin halkının adına söylenmesi gereknleri her yerde dile getiriyoruz. Ülkemizde bazı siyasi partiler diyor ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun.' Size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor. Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi. Biz Filistin halkının adına söylenmesi gereknleri her yerde dile getiriyoruz.

Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık. Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık.

Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır.

40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz

Bir tarafta Temsilciler Meclis’inde Hitler müsveddesi gibi olanın konuşmasını alkışlayanlar var ama diğer tarafta da meclis dışında binlerce insan bunları lanetliyor. Bunların kirli gözlerini yarın Anadolu’ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir? Bir tarafta Temsilciler Meclis’inde Hitler müsveddesi gibi olanın konuşmasını alkışlayanlar var ama diğer tarafta da meclis dışında binlerce insan bunları lanetliyor. Bunların kirli gözlerini yarın Anadolu’ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir?

Ekonomide, savunmada, siyasette, turizmde, güvenlikte, tarımda ve diğer alanlarda tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz. Ekonomide, savunmada, siyasette, turizmde, güvenlikte, tarımda ve diğer alanlarda tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz.

Merkez Bankası rezervlerimiz tarihimizin hiçbir döneminde görmediğimiz hızla artıyor. Risk primi 260 puanın altına düştü. Siyasi sebeplerle alındığımız gri listeden çıktık. Enflasyonun ateşi daha hızlı düşmeye başlayacak. 2 yılda fiyat balonu oluşan sektörlerde dengelenme oluşmaya başladı. İşsizlik oranı bir önceki yıla oranla 1,1 puan azaldı. Merkez Bankası rezervlerimiz tarihimizin hiçbir döneminde görmediğimiz hızla artıyor. Risk primi 260 puanın altına düştü. Siyasi sebeplerle alındığımız gri listeden çıktık. Enflasyonun ateşi daha hızlı düşmeye başlayacak. 2 yılda fiyat balonu oluşan sektörlerde dengelenme oluşmaya başladı. İşsizlik oranı bir önceki yıla oranla 1,1 puan azaldı.